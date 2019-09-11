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Galaxy Fold için geliştiriciler kolları sıvadı

Google, Facebook, Twitter, Spotify, Amazon gibi pek çok dev platform yazılımlarını Galaxy Fold ekranına göre optimize etmek için kolları sıvadı. Yakın zamanda ilk uygulamalar sahneye çıkacak.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarına ilk adımı sancılı başlayan ve tekrar bir revizyon sürecine girmek zorunda kalan Galaxy Fold katlanabilir telefon sıkıntıları atlatmış görünüyor. Ekran sorunlarını çözen telefonun yazılım desteği de büyüyor.

Destek büyüyor

Aslında Galaxy Fold modelinin gecikmesinin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz zira katlanabilir yapısına uygun uygulamalar da tamamlanmak üzere ve yakın zamanda kullanıma sunulacaklar.

Ayrıca Bkz. "iPhone 11 serisi karşılaştırması"

Galaxy Fold katlanabilir yapısıyla akıllı telefon pazarında önemli bir adım ancak katlanabilir ekrana uyum sağlayan uygulamaların olması çok daha önemli. Samsung bir süredir Google ve Microsoft başta olmak üzere geliştiricilerle sıkı bir iş birliği içerisindeydi. Hatta Google ile bir test laboratuvarı kuruldu ve burada uygulamaların optimizasyonu yapıldı.

Yapılan açıklamalara göre Google uygulamaları, Facebook, Amazon Prime Video, Twitter ve Spotify uygulamaları katlanabilir ekrana uyum sağlayacak şekilde optimize edildi. Ekranlar arasında geçiş yapma, katlanma esnasında ölçeklendirme gibi önemli özellikler bu optimizasyonla mümkün oldu.

Diğer taraftan Google de Android 10 işletim sisteminde ara yüzün katlanabilir telefonlara uyum sağlaması için geliştirmeler yapmıştı. Böylece Galaxy Fold cihazı belki de uygulama desteği açısından en hazır cihaz olacak zira Huawei’nin Google uygulamaları ile ilgili sıkıntısı var ve henüz FlexPai gibi modellerden de bu tarz bir haber gelmedi.

 


https://www.engadget.com/2019/09/09/samsung-galaxy-fold-app-support/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muratkaya 44 dk.
Afedersiniz mal Asus Padfone konseptini adam akıllı tanıtıp mantıklı fiyatlara satsaydı bu katlanan ekran gibi saçmalıkları kimse beklemezdi. Katlanabilir ekranlar tutulmayacak ve kaybolup gidecek, kimseyi memnun etmeyecek ürünler olacak.
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yorumculuklar 1 sa.
Samsung gerçekten ilginç firma, cihazlar güzel falan ama bütünlük oluşturamıyor bir türlü. Saati Tizen yapayım, telefon Android olsun, bilgisayar tarafında Windows ile tam uyuymluluk sağlayayayım, hepsinin yanında kendi servislerimi de sunayım; Google servisleri zaten zorunlu geliyor... Bir Samsung cihaz alınca 3 tane cloud servisi yanında geliyor; tamam cihazlar güzel ama sıkıcı olmaya başladı bu durum Android cihazlarda. Neyse ki Samsung son arayüzlerinde default uygulamaların çoğunun kaldırılmasına izin veriyor.
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