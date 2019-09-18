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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy M10s çok daha iyi

    Samsung’un giriş seviyesindeki akıllı telefonu Galaxy M10s kendisini öne çıkaracak pek çok özelliğe sahip. Galaxy M10s modelinde Super AMOLED ekran, 4000mAh batarya gibi özellikler mevcut.
    42 dk.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung’un daha iyi özelliklere sahip Galaxy M30s modelinden sonra yine orijinaline göre daha avantajlı özelliklerle donatılmış Galaxy M10s modeli de duyuruldu. Galaxy M10s sınıfında öne çıkmaya çalışacak.

    Galaxy M10s özellikleri ve fiyatı

    Galaxy M10s modeli orijinale göre ekranı büyüterek 6.4 inç seviyesine çıkarmış. Super AMOLED panel tercihi fark yaratırken çözünürlük ise 1520x720 piksel olarak kalmış. V çentiği agresif ekran-kasa oranını koruyor.

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    2 adet Cortex-A73 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 7884B yonga seti performansı biraz daha yukarı çekiyor. Bellek tarafında ise 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi tek seçenek olarak sunulacak.

    Telefonun bataryası da 4000mAh kapasite ile daha uzun kullanım sürelerine imza atacak. 15W hızlı şarj desteği de dikkat çekiyor. Arka kısımda 13MP ana sensör ve 5MP geniş açı sensör aynı kalmış. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğe yükseltilmiş. Galaxy M10s modeli için 130$ civarında fiyat etiketi mevcut.

     


    https://www.sammobile.com/news/galaxy-m10s-goes-official-with-amoled-display-ultra-wide-camera Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    yolyordam35 8 dk.
    güzel telefon
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