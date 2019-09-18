Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy M30s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Galaxy M30s modeli 10nm sürecindeki Exynos 9611 yonga seti, 48MP çözünürlüğünde ana kamera, 6000mAh kapasiteli batarya gibi özellikleri ile en alınabilir telefonlardan birisi durumunda.
    1 sa.
    612
    29
    4
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung’un bu yıl itibariyle piyasaya sürdüğü Galaxy M ve yeni Galaxy A serilerinin büyük başarılara imza attığı bir gerçek. Avrupa’da Galaxy A serisi, Asya’da ise Galaxy M serisi firmanın satışlarına önemli katkılar yapıyor. Bu bakımdan serilere yeni telefonlar eklenmeye devam ediyor.

    Galaxy M30s özellikleri ve fiyatı

    Bir süredir merakla beklenen Galaxy M30s akıllı telefon modeli bugün Hindistan’da resmiyet kazandı. Galaxy M30 üzerine önemli iyileştirmeler getiren Galaxy M30s için aslında farklı bir isimlendirme bekleniyordu.

    Ayrıca Bkz. "7500 TL altı bütçe ile alınabilecek MSI dizüstü bilgisayarlar"

    6.4 inçlik Super AMOLED ekranında 1080x2340 piksel çözünürlük sunan telefonun Infinity-U çentik tasarımı ile yüzde 91 civarında ekran-kasa oranı sunduğunu belirtmek gerek. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran 10nm sürecindeki Exynos 9611 yonga seti orijinal modeldeki Exynos 7904 yonga setine göre çok daha iyi bir seviyede.

    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana kamera göze çarparken, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açı kamera ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ona eşlik ediyor. 4K kayıt modu ve süper yavaş çekim artıları arasında. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğü korumuş.

    Telefonun 6000mAh kapasiteli bataryası diğer bir dikkat çekici özellik. En yüksek kapasiteli Samsung telefonu olma özelliğine sahip Galaxy M30s ayrıca 15W hızlı şarj ile desteklenmiş. 4GB/6GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, One UI 1.5 ara yüzü, Android 9.0 işletim sistemi aynı aklmış.

    Galaxy M30s modeli 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi 200$ civarında fiyat etiketine sahip. 6GB RAM/128GB depolama kapasitesi ise 240$ civarında. Ülkemize gelip gelmeyeceği belli değil zira Galaxy M30 halen paralel ithalat üzerinden bulunabiliyor ve 1800TL seviyelerinden başlıyor.

     


    https://www.sammobile.com/news/galaxy-m30s-launched-in-india-features-price-release-date Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    murat1981pls 2 dk.
    Bnce cok iyi en onem verdigim sey batarya omru
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    avatar78 44 dk.
    Düşünsene şu telefonun 1200tl'ye satıldığını.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Cengiz55 45 dk.
    Ülkeye girince 200$ oluyor sana 400$, ülkeye değil bize giriyor sanki.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Matt_Murdock 46 dk.
    Çöp
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. Bu adaptör ile hızlı şarj sorunu bitiyor | İşte Anker'in yeni ürünleri 27 dk. Makyajlı Land Rover Discovery Sport Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 42 dk. Galaxy M10s çok daha iyi 50 dk. Hibritlere bakışınızı değiştirecek otomobil: Mercedes A 250 e 50 dk. IFA 2019 ve teknoloji dünyasını konuştuk | Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan 57 dk. Pocket Casts uygulaması artık Android ve iOS için ücretsiz 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Galaxy M30s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Sonraki PS Store'da Ubisoft oyunlarına özel indirimler 1 sa. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı 2 sa. Üç arka kameralı yeni iPad Pro tasarımı ortaya çıktı 2 sa. 7500 TL altı bütçe ile alınabilecek MSI dizüstü bilgisayarlar 3 sa. BMC'nin yeni pickup modeli Teknofest İstanbul'da: İşte tasarımı ve özellikleri 3 sa. Huawei Mate 30 serisinin yeni fotoğrafları ortaya çıktı 4 sa. Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimleri yakında resmen başlıyor 4 sa. ASELSAN, Nano İHA'yı sergiliyor 5 sa. Realme X2 modeli 32 MP selfie kamerasıyla gelecek 5 sa. Blue yeni mikrofon modeli Yeti X'i tanıttı 6 sa. Redmi Note 8 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı 6 sa. Yeni nesil iklim modelleri, küresel sıcaklıkların daha hızlı arttığını ortaya koydu 14 sa. Artık Google aramalarında videoların belirli bölümlerini de bulabileceksiniz 17 sa. Rockstar Games kendi oyun mağazasını açtı: GTA San Andreas ücretsiz 17 sa. Microsoft Flight Simulator’ın alfa süreci için kayıtlar başladı 18 sa. Microsoft’un yeni Surface dizüstüsünde Ryzen işlemcisi kullanılabilir 19 sa. Bilim kurgu klasiklerinden 'Battlestar Galactica' resmen geri dönüyor 20 sa. Amiral gemisi OnePlus 7T'nin tasarımı resmen açıklandı 20 sa. HP yazıcıları siz farkında olmadan veri gönderiyor 21 sa. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı İHA sahnede Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    İlklere sahne olan Vivo TWS kablosuz kulaklık duyuruldu
    DonanımHaber
    Rockstar Games kendi oyun mağazasını açtı: GTA San Andreas ücr...
    DonanımHaber
    YouTube televizyon ara yüzü kapanıyor
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Parça Fiyatı Sorgulamak İsteyenler!
    DH Forum
    S60 Sahibiyim, Aracımı Değiştiremiyorum :/
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim