Galaxy M30s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung’un bu yıl itibariyle piyasaya sürdüğü Galaxy M ve yeni Galaxy A serilerinin büyük başarılara imza attığı bir gerçek. Avrupa’da Galaxy A serisi, Asya’da ise Galaxy M serisi firmanın satışlarına önemli katkılar yapıyor. Bu bakımdan serilere yeni telefonlar eklenmeye devam ediyor.

Galaxy M30s özellikleri ve fiyatı

Bir süredir merakla beklenen Galaxy M30s akıllı telefon modeli bugün Hindistan’da resmiyet kazandı. Galaxy M30 üzerine önemli iyileştirmeler getiren Galaxy M30s için aslında farklı bir isimlendirme bekleniyordu.

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6.4 inçlik Super AMOLED ekranında 1080x2340 piksel çözünürlük sunan telefonun Infinity-U çentik tasarımı ile yüzde 91 civarında ekran-kasa oranı sunduğunu belirtmek gerek. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran 10nm sürecindeki Exynos 9611 yonga seti orijinal modeldeki Exynos 7904 yonga setine göre çok daha iyi bir seviyede.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana kamera göze çarparken, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açı kamera ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ona eşlik ediyor. 4K kayıt modu ve süper yavaş çekim artıları arasında. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğü korumuş.

Telefonun 6000mAh kapasiteli bataryası diğer bir dikkat çekici özellik. En yüksek kapasiteli Samsung telefonu olma özelliğine sahip Galaxy M30s ayrıca 15W hızlı şarj ile desteklenmiş. 4GB/6GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, One UI 1.5 ara yüzü, Android 9.0 işletim sistemi aynı aklmış.

Galaxy M30s modeli 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi 200$ civarında fiyat etiketine sahip. 6GB RAM/128GB depolama kapasitesi ise 240$ civarında. Ülkemize gelip gelmeyeceği belli değil zira Galaxy M30 halen paralel ithalat üzerinden bulunabiliyor ve 1800TL seviyelerinden başlıyor.