Galaxy Nexus, yeniden Google Play Store'da

Google ve Samsung imzası taşıyan Galaxy Nexus, Amerika’daki satış yasağının kısa bir süreliğine askıya alınmasından hemen sonra Google Play Store üzerinden yeniden satışa sunuldu.

Google Play Store’daki yerini tekrardan alan Galaxy Nexus için Android 4.1 güncellemesinin yolda olduğu bilgisi de aynı sayfadan duyurulurken; telefonun tahmini sevkiyat süresinin ise 2-3 haftayı bulabileceği not düşülmüş.

Hatırlanacağı gibi geride bıraktığımız haftanın son iş gününde ABD Federal Temyiz Mahkemesi Samsung’un talebine karşı Apple’ın vereceği cevaba kadar telefonun satışı üzerindeki yasağı kaldırmıştı.