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Galaxy Nexus, yeniden Google Play Store'da

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,3b
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15
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Google ve Samsung imzası taşıyan Galaxy Nexus, Amerika’daki satış yasağının kısa bir süreliğine askıya alınmasından hemen sonra Google Play Store üzerinden yeniden satışa sunuldu.

Google Play Store’daki yerini tekrardan alan Galaxy Nexus için Android 4.1 güncellemesinin yolda olduğu bilgisi de aynı sayfadan duyurulurken; telefonun tahmini sevkiyat süresinin ise 2-3 haftayı bulabileceği not düşülmüş.

Hatırlanacağı gibi geride bıraktığımız haftanın son iş gününde ABD Federal Temyiz Mahkemesi Samsung’un talebine karşı Apple’ın vereceği cevaba kadar telefonun satışı üzerindeki yasağı kaldırmıştı.


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Statistik 7 yıl en beğenilen regaibyigit.
regaibyigit.
350$ mis gibi telefon. Aynı telefonun bizim ülkemize gelmesi neden 2.000 TL'yi buluyor anlamıyorum. :/

1- acgozlu ithalatcilar + perkandeciler
2-vergiler
3- bu fiyata ragmen alici bulmasi
regaibyigit.350$ mis gibi telefon. Aynı telefonun bizim ülkemize gelmesi neden 2.000 TL'yi buluyor anlamıyorum. :/1- acgozlu i...
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myhotyro 7 yıl
Ekrem Çukurca bu haberi niye yayınlamadı? ekonomi.haberturk.com/...
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varevolverine 7 yıl
Yolunmuş tavuğu geçtik.
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nurettinaz 7 yıl
Apple gibi firmalari nasil hala bu kadar destekleyen cikiyor anlamak mumkun degil kardesim adam en buyuk rakibini engelleyerek tekel olup seni daha cok somurmek istiyor ve sen bu adami savunup yok haklidir yok bilmem ne sizin gibi insanlarin bence tecrit edilmesi gerek bu kadar carpik dusunceli insanlar olmamali
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Captan_Price 7 yıl
Bukalemun
@ Captan_Price350 dolar ( 700TL yapar dersek ) , +100TL de vergi dairesi aracığı ile devlet alıyor ki! sizin için ürünü KOMİSYONSUZ birisinin getirmesi gerekli ( 400 - 70 dolar istiyorlar DH forumda ) ayrıca PASAPORT içinde +100TL cebinizden çıkacak. KABACA = 1.000 TL ödemeniz gerekecek :)) YANİ TR da paralel ithalat olarak 1.100 TL den ürünü bulursanız HEMEN alın , hiç YDIŞI gibi bir seçenek düşünmeyin. Yada 2 ci el 1.000 - 1.050TL den S2 alabilirsiniz. daha önce NEXUS alıp kayıt ettirenlerden 2ci el ( sağlam üyeler ) 800 / 850 TL den alabilirsiniz vb.

cevap için teşekkürler :)
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aziz77 7 yıl
regaibyigit.
350$ mis gibi telefon. Aynı telefonun bizim ülkemize gelmesi neden 2.000 TLyi buluyor anlamıyorum. :/

anlamayacak bir şey yok biz 3. dünya ülkesiyiz,teknolajiyi üretemiyoruz,sadece dünya para verip alıyoruz...
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By.Tolga 7 yıl
Nexus alacaktim ama cikan haberlerden sonra kafamcok bulandi. S2 aldim pismanda degilim. Bundan sonra alacagim telefon ne olur bilmiyorum cunku 2 yil daha telefon almam.
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Bukalemun 7 yıl
@ mnc07
Aslında ydışı fiyatı üzerindne haklısınız yada NEXUS 2 çıkar vb. Ancak yakın zamanda ürün alacaksanız TR fiyatından NEXUS a para varsa , S2 - S3 almak mantıklı. Kendisi getirip - kayıt ettirme imkanı olanlar için söylemiyorum tabi:)
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35fatih 7 yıl Bukalemun
Bukalemun
@ mnc07
Aslında ydışı fiyatı üzerindne haklısınız yada NEXUS 2 çıkar vb. Ancak yakın zamanda ürün alacaksanız TR fiyatından NEXUS a para varsa , S2 - S3 almak mantıklı. Kendisi getirip - kayıt ettirme imkanı olanlar için söylemiyorum tabi:)

S3 nexus yerine alinabilecek bir telefon ama S2 kesinlikle alinmaz. Sakin yanlis anlamayin S2 ye kotu demiyorum ama nexus hem yazilim konusunda kullanicisini tereddutte birakmaz hemde S2nin ikinci el fiyati ile sifir nexus alinir. S2 ye 4.1 in gelecegi bile muallakta ama nexus e 4.1 den sonraki surumde kesin gelecektir hatta ondan sonraki surumde.
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Bukalemun 7 yıl
@ Captan_Price
350 dolar ( 700TL yapar dersek ) , +100TL de vergi dairesi aracığı ile devlet alıyor ki! sizin için ürünü KOMİSYONSUZ birisinin getirmesi gerekli ( 400 - 70 dolar istiyorlar DH forumda ) ayrıca PASAPORT içinde +100TL cebinizden çıkacak. KABACA = 1.000 TL ödemeniz gerekecek :)) YANİ TR da paralel ithalat olarak 1.100 TL den ürünü bulursanız HEMEN alın , hiç YDIŞI gibi bir seçenek düşünmeyin. Yada 2 ci el 1.000 - 1.050TL den S2 alabilirsiniz. daha önce NEXUS alıp kayıt ettirenlerden 2ci el ( sağlam üyeler ) 800 / 850 TL den alabilirsiniz vb.
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Bukalemun 7 yıl
@ regaibyigit
paralel ithalat ile 1.100TL ve yaklaşık 100/150 TL pahalı. Resmi distribütör olarakta 1.300 - 1.350TL , şuanda S3 alabilirsiniz 1.700TL ye.
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Captan_Price 7 yıl
bunu 350 dolar + 100 tl haraç şeklinde nasıl satın alabiliriz ?
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