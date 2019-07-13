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Samsung Galaxy Note 10+ ve Watch Active 2 için yeni görseller ortaya çıktı

Samsung’un Galaxy Note 10+ ve Galaxy Watch Active 2 ürünleri için yeni basın görselleri ortaya çıktı. Galaxy Watch Active 2’nin de 7 Ağustos’ta tanıtılması bekleniyor.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung Galaxy Note 10+ ve Watch Active 2 için yeni görseller ortaya çıktı
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Samsung cephesinde son dönemde gündemi meşgul eden iki cihaz Galaxy Note 10 ve Galaxy Watch Active 2 oluyor. Haliyle her ikisi için birçok sızıntı ortaya çıkıyor. Bugün de başarılı sızıntılarıyla bilenen Evan Blass, Galaxy Note 10+ ve Galaxy Watch Active 2’ye ait yeni basın görselleri paylaştı.

Her iki cihaz 7 Ağustos’ta tanıtılacak

Samsung Galaxy Note 10’un 7 Ağustos tarihinde tanıtılacağı resmi olarak biliniyor. Watch Active 2 ise sızıntılarla kendini gösterse de çıkış tarihi noktasında belirsizliğini koruyor. Bugün ortaya çıkan iki basın görselinin aynı temada hazırlandığını düşündüğümüzde, Galaxy Watch Active 2’nin, Galaxy Note 10 ile aynı anda tanıtılacağını tahmin edebiliriz. Yani her iki cihaz 7 Ağustos’ta resmiyet kazanacak.

Samsung Galaxy Note 10+ ve Watch Active 2 için yeni görseller ortaya çıktı

Bildiğiniz üzere Galaxy Note 10 serisi bu sene iki modelden oluşacak. Haberimiz içindeki basın görseli Galaxy Note 10+ ismindeki daha büyük ekranlı modele ait. Hatırlarsanız geçtiğimiz gün sizlere aktardığımız haberimizde Galaxy Note 10+’ın 1149 Euro, standart Galaxy Note 10’un ise 999 Euro fiyatla çıkış yapabileceğini belirtmiştik.

Ayrıca Bkz. "Samsung, artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştiriyor olabilir"

Sonuç olarak Samsung’un popüler Galaxy Note serisinin ve Watch Active’in yeni üyeleri karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Galaxy Watch Active yakın zamanda tanıtıldığı için Watch Active 2’nin bu kadar kısa sürede gelmesi, eski modeli satın alanları üzebilir.


https://9to5google.com/2019/07/12/official-samsung-renders-for-galaxy-note-10-and-watch-active-2-leak-joint-unveil-likely/ Yorum Yaz
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Galatas4ray 32 dk.
para tuzağı
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smart1978 2 sa.
Hayirlisi diyecegim Note10 hizli sarj ozelligi kutusunun icinden cikan sarj aletinden daha hizlisi var resmi olarak satilacak destekliyor lakin S10 5G deki sarj edilirken yanik kokusu gelen kullanicilar sikayeti artmis. Tekrar bir Note7 batarya fiyaskosu olusabilir Not10 modellerinde ...
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