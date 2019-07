Samsung Galaxy Note 10'un Avrupa fiyatı ve raflara çıkış tarihi ortaya çıktı

Yılın en çok merak edilen telefon modellerinden biri hiç şüphesiz Samsung Galaxy Note 10. Gözler 7 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan tanıtıma odaklanmış durumda. Yeni bir sızıntı ise cihazın raflarda yerini alacağı tarihi ortaya çıkardı. Samsung Galaxy Note 10 ilk olarak 23 Ağustos tarihinde Güney Kore’de satışa sunulacak

9 Ağustos’ta ön siparişler başlıyor

Samsung Galaxy Note 10’a bir an önce sahip olmak isteyenler için, 7 Ağustos’taki tanıtımın ardından yalnızca 2 gün sonra, yani 9 Ağustos’ta ön siparişler başlayacak. Tabii ki alışık olunduğu üzere ön sipariş verenlere özel hediyeler veya ek indirimler sunulabilir. Samsung Türkiye de tanıtılan ürünleri ülkemize getirme konusunda elini hızlı tutmayı başarıyor. Dolayısıyla Note 10 ülkemizde de çok geçmeden yerini alacaktır.

Samsung’un ana vatanı Güney Kore’ye özel olarak 5G bağlantı seçeneği olan bir versiyon da satışa sunması bekleniyor. Diğer tüm ülkelerde Samsung Galaxy Note 10 4G bağlantı desteği ile yollanacak. Güney Kore’deki 3-4 milyon kullanıcının sene sonuna kadar 5G’yi kullanılabilir durumda olması bekleniyor.

Avrupa fiyatı 999 Euro olacak

Bildiğiniz üzere bu sene Note 10 ve Note 10 Plus olmak üzere iki farklı model görmeyi bekliyoruz. Bir başka sızıntıda ise her iki modelin Avrupa için başlangıç fiyatları ortaya çıktı. Standart Galaxy Note 10 999 Euro, Galaxy Note 10 Plus ise 1149 Euro fiyatla sunulacak. Her iki modeli için en düşük depolama kapasitesi seçeneği 256 GB olarak gözüküyor.

Depolama kapasitesinin 256 GB’a yükseltilmesine rağmen 999 Euro’luk başlangıç fiyatı ile gelmesi, Galaxy Note 10’u oldukça iddialı bir konuma getirebilir. Tabii ki 7 Ağustos etkinliğini görene kadar net bir şey söylememiz mümkün değil.

