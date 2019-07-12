Samsung Galaxy Note 10'un Avrupa fiyatı ve raflara çıkış tarihi ortaya çıktı

9 Ağustos’ta ön siparişler başlıyor
Samsung Galaxy Note 10’a bir an önce sahip olmak isteyenler için, 7 Ağustos’taki tanıtımın ardından yalnızca 2 gün sonra, yani 9 Ağustos’ta ön siparişler başlayacak. Tabii ki alışık olunduğu üzere ön sipariş verenlere özel hediyeler veya ek indirimler sunulabilir. Samsung Türkiye de tanıtılan ürünleri ülkemize getirme konusunda elini hızlı tutmayı başarıyor. Dolayısıyla Note 10 ülkemizde de çok geçmeden yerini alacaktır.
Samsung’un ana vatanı Güney Kore’ye özel olarak 5G bağlantı seçeneği olan bir versiyon da satışa sunması bekleniyor. Diğer tüm ülkelerde Samsung Galaxy Note 10 4G bağlantı desteği ile yollanacak. Güney Kore’deki 3-4 milyon kullanıcının sene sonuna kadar 5G’yi kullanılabilir durumda olması bekleniyor.
Avrupa fiyatı 999 Euro olacak
Bildiğiniz üzere bu sene Note 10 ve Note 10 Plus olmak üzere iki farklı model görmeyi bekliyoruz. Bir başka sızıntıda ise her iki modelin Avrupa için başlangıç fiyatları ortaya çıktı. Standart Galaxy Note 10 999 Euro, Galaxy Note 10 Plus ise 1149 Euro fiyatla sunulacak. Her iki modeli için en düşük depolama kapasitesi seçeneği 256 GB olarak gözüküyor.Ayrıca Bkz. "Ford, Volkswagen'in altyapısını kullanan elektrikli araç üretecek"
Depolama kapasitesinin 256 GB’a yükseltilmesine rağmen 999 Euro’luk başlangıç fiyatı ile gelmesi, Galaxy Note 10’u oldukça iddialı bir konuma getirebilir. Tabii ki 7 Ağustos etkinliğini görene kadar net bir şey söylememiz mümkün değil.
https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_note10_to_go_on_sale_starting_august_23-news-38104.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bızım alım gucumuz yerlerde o ayrı mesele. Eskıden 2000 lıraya donemın amıral gemısı telefonlarını alıyorduk, sımdı 10.000 lıraları konur olduk.
Allahım aklımıza ve cebimize mukayyed ol. (Amin)
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