Galaxy Note 4 modeli kullanıcıyı zararlı güneş ışınlarına karşı uyarabilir





Samsung'un Galaxy Note akıllı telefon serisinin son üyesini lanse etmesi beklenen Eylül ayı başındaki IFA 2014 fuarı yaklaşırken, cihazın neler barındıracağına ilişkin pek çok iddia gündeme geldi. Son iddia ise farklı bir sensör ile ilgili.





Galaxy Note 4 modelinde bir ultraviyole sensörü olacağı ve bu sensörün ortam ışığını en iyi şekilde algılayarak ekran parlaklığını daha doğru ve verimli bir şekilde ayarlamaya yardımcı olacağı gündeme gelmişti. Son bilgiler ise bu sensöre Samsung'un önemli bir görev daha yükleyeceğini iddia ediyor.





Modeldeki UV sensörü güneş ışınlarını okuyarak ne kadar zararlı olduğunu ölçüyor ve belirli bir risk sıralamasında kullanıcıya bilgiler veriyor. Ön panelde olacağı belirtilen sensörü güneşe 60 derece açıyla tuttuğunuz zaman gerekli okumaları yapıyor. Okumalar ise deriye verilecek zarara göre sıralanıyor.





Sonuçlar 0-2 arasında düşük risk, 3-5 arasında orta derece zararlı, 5-7 arasında yüksek risk, 8-10 arasında çok yüksek risk ve 11 sonrasında aşırı derecede riskli şeklinde tanımlanıyor. Bu değerler S Health uygulaması içerisinden takip edilebiliyor.





Samsung ayrıca kullanıcıları güneşlenme ve güneş yanıkları konusunda bilgilendirmek amacıyla doğru-yanlış şeklinde sorular da eklediği belirtiliyor. Ayrıca diğer bir iddiaya göre de Galaxy Note 4 önceki modele göre daha fazla ülke ve operatörle birlikte satışa sunulacak.

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/galaxy-note-4-uv-sensor-will-warn-users-when-they-re-getting-too-much-sun-1258131