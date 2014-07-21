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Galaxy Note 4 modeli kullanıcıyı zararlı güneş ışınlarına karşı uyarabilir

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Note 4 modeli kullanıcıyı zararlı güneş ışınlarına karşı uyarabilir

Samsung'un Galaxy Note akıllı telefon serisinin son üyesini lanse etmesi beklenen Eylül ayı başındaki IFA 2014 fuarı yaklaşırken, cihazın neler barındıracağına ilişkin pek çok iddia gündeme geldi. Son iddia ise farklı bir sensör ile ilgili. 

Galaxy Note 4 modelinde bir ultraviyole sensörü olacağı ve bu sensörün ortam ışığını en iyi şekilde algılayarak ekran parlaklığını daha doğru ve verimli bir şekilde ayarlamaya yardımcı olacağı gündeme gelmişti. Son bilgiler ise bu sensöre Samsung'un önemli bir görev daha yükleyeceğini iddia ediyor. 

Modeldeki UV sensörü güneş ışınlarını okuyarak ne kadar zararlı olduğunu ölçüyor ve belirli bir risk sıralamasında kullanıcıya bilgiler veriyor. Ön panelde olacağı belirtilen sensörü güneşe 60 derece açıyla tuttuğunuz zaman gerekli okumaları yapıyor. Okumalar ise deriye verilecek zarara göre sıralanıyor.

Sonuçlar 0-2 arasında düşük risk, 3-5 arasında orta derece zararlı, 5-7 arasında yüksek risk, 8-10 arasında çok yüksek risk ve 11 sonrasında aşırı derecede riskli şeklinde tanımlanıyor. Bu değerler S Health uygulaması içerisinden takip edilebiliyor. 

Samsung ayrıca kullanıcıları güneşlenme ve güneş yanıkları konusunda bilgilendirmek amacıyla doğru-yanlış şeklinde sorular da eklediği belirtiliyor. Ayrıca diğer bir iddiaya göre de Galaxy Note 4 önceki modele göre daha fazla ülke ve operatörle birlikte satışa sunulacak.  

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/galaxy-note-4-uv-sensor-will-warn-users-when-they-re-getting-too-much-sun-1258131 Yorum Yaz
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wiser34 4 yıl en beğenilen
Samsung kadar sensör çöplüğüne ve günlük kullanımı olmayan sensörlerle doldurmasının bir anlamı yok.

Radyo modü Snapdragon işlemcilerinde entegre yani bedava sırf Exynos yani Samsung işlemcilerinde radyo alıcısı modülü entegre değil diye Snapdragon lu modellerdeki Radyoya anten yani ufak bir kablo takıp yazılımla aktiflememeleri Samsung dayatmalarıdır.

Şu sensörlerin hepsini de kullanan var mı ?

El hareketiyle sayfa gezdirme

kafa hareketiyle sayfa kaydırma ki sadece birkaç samsung uygulamasında kullanılıyor kendi yüklediğiniz uygulamaların hiçbirinde çalışamaz da !

nabız ölçer herkes ihtiyar mı veya hastamı hergün ki günlük hayatta bu sesnörleri kullanıyorlar! şahsen hiç sanmıyorum ...


KNOX güvenlik için iyi ama root lama custom rom filan yüklendiğinde geri dönüş imkansız garanti dışı yazısı sayaçta anlaşılıyor ...


Samsung kendi işlemcileri ve kendi dayattığı sensörlerin pratikte pek bir anlamı yok .

Samsung polikarbon hemde en kalitesiz olan malzeme kasası kullandıkça ( yan taraflardaki metal boya nın pul pul soyulması ve aşırı kaygan olması S5 Tab Pro Tab S serilerinde de birçok kullanıcı rahatsız etmektedir ...

Şimdi bu gerçeklerle Note 4 te güneşin zararlı ışınlarına veya saha iyi parlaklık için sensör takacaklarına EKRANI pentile olmayan AMOLED olmayan beyaz zeminleri gerçek gösteren ve beyaz tonlara yaklaştıkta güç tüketimi aşırı olmayan AMOLED harici bir ekran geliştirmeli veya mevcutlardan kullanmalı Note 4 gibi amiral telefon ve tabletlerinde ...

Samsung kadar sensör çöplüğüne ve günlük kullanımı olmayan sensörlerle doldurmasının bir anlamı yok.Radyo modü Snapdragon işlemcilerinde entegre...
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4 Yanıt Yanıtla +35
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ozmenakif 4 yıl
Böyle sensörler olmasa da kafanın üstüne tut güneşli havada telefonu şemsiye gibi, yanmazsın. O kadar büyüdü telefonlar
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Master_Evil 4 yıl
vay be daha neler duycaz, işin ilginci s health ne açtım ne de açanı gördüm
1 Yanıt Yanıtla +17
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Kitmaker 4 yıl
Şemsiye geliyor :D
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ozgurkimil 4 yıl
çok gerekli bir özellik, bu özellik olmasa biz ne yapardık? tebrikler samsung :D
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Tom Hagen 4 yıl
Samsungdan bir gereksiz ozellik daha.
Yapin yapin sonra s5 ile neden istedigimiz kari elde edemedik diye dusunun.
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carman1tr 4 yıl
Samsung öncelikle touchwiz denen belayı başımızdan atmalı. N9005 snapdragon işlemcili ve root yapılarak saçma sapan özelliklerden arındırılmış telefon bile Kasım Kasım kasılıyorken gerisini göz görmez oluyor.

Sonra kullandığı plastik kalitesini yükseltmeli. En azından iphone 5c veya lg flex kalitesinde olsun.

Sonra sensör mü yapar kan şekeri ölçme düzeneği mi yapar bilemem.
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Scarlett Johansson 4 yıl
Bu kadar sensöre ne gerek var? Android zaten yeterince pil tüketimi yapıyor.
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Mentalistt 4 yıl
samsung = boş beleş sensörler + sırf gereksiz donanım/yazılım dan extra para
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DH Misafiri 4 yıl
Samsung'un ne yapmaya çalıştığını anlamayan bi ben varım galiba sensörün amacı ne tespit edip güneşimi kapayacak?
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Rainbow6 4 yıl
Bence asparagus yeni fazla bisi getirmeyecek belki biraz inceltir , belki kameraya biraz daha pixel, ekran cozunurlugu artar oda mecbur lg den sonra iste o kadar
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GetSomeRest 4 yıl
Telefonları sensör manyağı yaptılar çoğuda doğru düzgün çalışmıyor. Nexus tan başkası yalan.
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bluebest 4 yıl
Samsung sayesinde hepimiz bu dünyaya kazık çakacağız anlaşılan
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asaltek 4 yıl
a-daha güçlü bir batarya yerine, ne vereyim ben abime?
b-biraz uv sensörü, az nabız ölçer olsun, çok önemli, doğduğumdan beri hep yanımda taşımayı hayal etmiştim ben bunları, biliyor musun!
a-peki kapak nasıl olsun abim?
b-bişey görünümlü, dur bakiyim, dur bakiyim, ne görünümlü olsun ne görünümlü, hah buldum! bu seferki de kağıt havlu desenli olsun, ohh yumuşak yumuşak, O_o
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