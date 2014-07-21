Galaxy Note 4 modeli kullanıcıyı zararlı güneş ışınlarına karşı uyarabilir

Haber Editörü
Samsung'un Galaxy Note akıllı telefon serisinin son üyesini lanse etmesi beklenen Eylül ayı başındaki IFA 2014 fuarı yaklaşırken, cihazın neler barındıracağına ilişkin pek çok iddia gündeme geldi. Son iddia ise farklı bir sensör ile ilgili.
Galaxy Note 4 modelinde bir ultraviyole sensörü olacağı ve bu sensörün ortam ışığını en iyi şekilde algılayarak ekran parlaklığını daha doğru ve verimli bir şekilde ayarlamaya yardımcı olacağı gündeme gelmişti. Son bilgiler ise bu sensöre Samsung'un önemli bir görev daha yükleyeceğini iddia ediyor.
Modeldeki UV sensörü güneş ışınlarını okuyarak ne kadar zararlı olduğunu ölçüyor ve belirli bir risk sıralamasında kullanıcıya bilgiler veriyor. Ön panelde olacağı belirtilen sensörü güneşe 60 derece açıyla tuttuğunuz zaman gerekli okumaları yapıyor. Okumalar ise deriye verilecek zarara göre sıralanıyor.
Sonuçlar 0-2 arasında düşük risk, 3-5 arasında orta derece zararlı, 5-7 arasında yüksek risk, 8-10 arasında çok yüksek risk ve 11 sonrasında aşırı derecede riskli şeklinde tanımlanıyor. Bu değerler S Health uygulaması içerisinden takip edilebiliyor.
Samsung ayrıca kullanıcıları güneşlenme ve güneş yanıkları konusunda bilgilendirmek amacıyla doğru-yanlış şeklinde sorular da eklediği belirtiliyor. Ayrıca diğer bir iddiaya göre de Galaxy Note 4 önceki modele göre daha fazla ülke ve operatörle birlikte satışa sunulacak.
http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/galaxy-note-4-uv-sensor-will-warn-users-when-they-re-getting-too-much-sun-1258131 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Radyo modü Snapdragon işlemcilerinde entegre yani bedava sırf Exynos yani Samsung işlemcilerinde radyo alıcısı modülü entegre değil diye Snapdragon lu modellerdeki Radyoya anten yani ufak bir kablo takıp yazılımla aktiflememeleri Samsung dayatmalarıdır.
Şu sensörlerin hepsini de kullanan var mı ?
El hareketiyle sayfa gezdirme
kafa hareketiyle sayfa kaydırma ki sadece birkaç samsung uygulamasında kullanılıyor kendi yüklediğiniz uygulamaların hiçbirinde çalışamaz da !
nabız ölçer herkes ihtiyar mı veya hastamı hergün ki günlük hayatta bu sesnörleri kullanıyorlar! şahsen hiç sanmıyorum ...
KNOX güvenlik için iyi ama root lama custom rom filan yüklendiğinde geri dönüş imkansız garanti dışı yazısı sayaçta anlaşılıyor ...
Samsung kendi işlemcileri ve kendi dayattığı sensörlerin pratikte pek bir anlamı yok .
Samsung polikarbon hemde en kalitesiz olan malzeme kasası kullandıkça ( yan taraflardaki metal boya nın pul pul soyulması ve aşırı kaygan olması S5 Tab Pro Tab S serilerinde de birçok kullanıcı rahatsız etmektedir ...
Şimdi bu gerçeklerle Note 4 te güneşin zararlı ışınlarına veya saha iyi parlaklık için sensör takacaklarına EKRANI pentile olmayan AMOLED olmayan beyaz zeminleri gerçek gösteren ve beyaz tonlara yaklaştıkta güç tüketimi aşırı olmayan AMOLED harici bir ekran geliştirmeli veya mevcutlardan kullanmalı Note 4 gibi amiral telefon ve tabletlerinde ...