Galaxy Note 5 ile kavis arka yüzeye taşınıyor

Samsung büyük ilgi gören Note serisi için yeni model hazırlıklarını sürdürüyor. Güney Koreli teknoloji devinin kısa bir süre sonra tanıtmasını beklediğimiz Note 5 modeli sızıntıları da son dönemde yoğunlaşmış durumda.

Sızıntıların kaynağı özellikle kılıf üreticilerin olurken daha önce bu bağlantıda bazı görselleri sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise görsellere yeni ve daha detaylı render görüntüleri eklendi. Yeni çıkan sızıntıların daha önceki görüntüler ile tasarım konusunda birebir uyuşması Note 5'in bu tasarım ile geleceğinin önemli bir göstergesi.

Ancak yeni görsellerde cihazın arka kapağının sağ ve sol kenarlarındaki kavisler daha belirgin bir şekilde görülüyor. Note 4 Edge ve Galaxy S6 Edge modelleri ile ön kısımda kavisli ekrana farklı bir yorum getiren Samsung bu kez arka kapağın kenarlarında benzer bir tasarım kullanacak gibi görünüyor.

Note 5'in beklenen teknik özellikleri ise 5.7" QHD Super AMOLED ekran, Exynos 7422 çipset, 4GB sistem belleği, 32 GB depolama alanı, optik görüntü sabitleme(OIS) teknoloisine sahip 16 MP arka kamera, 5 MP çözünürlükte ön kamera şeklinde. Bu özelliklerin yanı sıra 153.3mm x 76.1mm x 7.9mm boyutlarına sahip olması beklenen kasada 4100mAh kapasitede batarya bulunması bekleniyor.

Note 5 modelinin 12 Ağustos tarihinde veya Eylülde düzenlenecek IFA fuarında tanıtılması bekleniyor.