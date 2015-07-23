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Galaxy Note 5 ile kavis arka yüzeye taşınıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
11,2b
1
27
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Galaxy Note 5 ile kavis arka yüzeye taşınıyor
 
Samsung büyük ilgi gören Note serisi için yeni model hazırlıklarını sürdürüyor. Güney Koreli teknoloji devinin kısa bir süre sonra tanıtmasını beklediğimiz Note 5 modeli sızıntıları da son dönemde yoğunlaşmış durumda.
Sızıntıların kaynağı özellikle kılıf üreticilerin olurken daha önce bu bağlantıda bazı görselleri sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise görsellere yeni ve daha detaylı render görüntüleri eklendi. Yeni çıkan sızıntıların daha önceki görüntüler ile tasarım konusunda birebir uyuşması Note 5'in bu tasarım ile geleceğinin önemli bir göstergesi.
Ancak yeni görsellerde cihazın arka kapağının sağ ve sol kenarlarındaki kavisler daha belirgin bir şekilde görülüyor. Note 4 Edge ve Galaxy S6 Edge modelleri ile ön kısımda kavisli ekrana farklı bir yorum getiren Samsung bu kez arka kapağın kenarlarında benzer bir tasarım kullanacak gibi görünüyor.
Galaxy Note 5 ile kavis arka yüzeye taşınıyor
 
Note 5'in beklenen teknik özellikleri ise 5.7" QHD Super AMOLED ekran, Exynos 7422 çipset, 4GB sistem belleği, 32 GB depolama alanı, optik görüntü sabitleme(OIS) teknoloisine sahip 16 MP arka kamera, 5 MP çözünürlükte ön kamera şeklinde. Bu özelliklerin yanı sıra 153.3mm x 76.1mm x 7.9mm boyutlarına sahip olması beklenen kasada 4100mAh kapasitede batarya bulunması bekleniyor.
Note 5 modelinin 12 Ağustos tarihinde veya Eylülde düzenlenecek IFA fuarında tanıtılması bekleniyor. 

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hidrojennn 4 yıl en beğenilen
samsung tek rakibi olmayan telefonu. tamam büyük ekranlı telefonlar var ama note serisi bambaşka ve farklı. şu note serisindeki inovasyonu galaxy getirse samsungun kimse önünde duramaz. s6 da note kadar farklılık yok.
samsung tek rakibi olmayan telefonu. tamam büyük ekranlı telefonlar var ama note serisi bambaşka ve farklı. şu note serisindeki inovasyonu galaxy getirse samsun...
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3 Yanıt Yanıtla +9
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LastShip 4 yıl
Samsung 4.1k batarya koymaz kendinizi kandirmayin. 3350 3550 arasi bi batarya bekliyorum
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zaomss 4 yıl
İlla mokunu çıkarıcaklar kavisin
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freudunpiposu 4 yıl
Repack ürünler daha ucuza satılıyor zaten. Çıktığı gibi bulunamamasının sebebi budur.
Boşuna kasmayın. Alacağın her yeni parti ürün, - mağazasından - indirime uğramıyor.
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V4LKyR 4 yıl
MrKemal17
gslicocuk
theyapici hukumet vergı koyacak samsung ılk basta pahalı cıkıyor bır kac aya ındırıyor her turlu aynı
S6 3 ay önce 2500 liraya çıktı halada 2500 lira
Note 4 10 ay önce 2300 liraya çıktı şu an 2100 lira
Note 3 2 sene önce 2100 liraya çıktı şu an 1700 lira
jay jay justified
Fire_67 Birincisi zaten pahallı olan ve giderek dahada pahallılaşan bir ürünü savunman çok saçma İkincisi ise akakceden bakarsan s6 en ucuz 1950 lira note 4 1850 lira note 3 ise 1500e yakın.Yani millete yanlış bilgi verme,kendinide kandırma .Şimdi samsung türkiye garantili değil falan diyeceksin belki ama üretici aynı o yüzden sonuç değişmiyor.


Samsung Türkiye garantili değil, evet, yazdım. Saçma sapan şeyler yazmayın. Ben de Dubaiden getirip satayım, telefonun piyasası 1200-1300 lira diyeyim madem. Ne de olsa üretici aynı. O kadar saçma şeyler yazıyorsunuz ki, yazdıktan sonra okumadığınız kabak gibi ortaya çıkıyor. Resmî distribütör garantisi, cihazın piyasasını belirleyen en önemli unsurların başında gelir. Kaç yıllık mevzu, daha öğrenemediniz.
Samsung Türkiye garantili S6 32GB 2058 TL binbircesit.com/... Samsung Türkiye garantili Note 4 1819 TL gondolbasi.com/... Samsung Türkiye garantili Note 3 1545 TL teknolojiankara.com/... Bilmeden sallamayalım.

Bin yılın kapağı, hem de kanıt dökümanlarla.
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Billy The Kid 4 yıl
şu Note Edge'ye ne zaman Note 4 Edge demekten vazgeçecek bizim insanımız....
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MrKemal17 4 yıl
gslicocuk

theyapici

hukumet vergı koyacak samsung ılk basta pahalı cıkıyor bır kac aya ındırıyor her turlu aynı

S6 3 ay önce 2500 liraya çıktı halada 2500 lira

Note 4 10 ay önce 2300 liraya çıktı şu an 2100 lira

Note 3 2 sene önce 2100 liraya çıktı şu an 1700 lira



jay jay justified

Fire_67 Birincisi zaten pahallı olan ve giderek dahada pahallılaşan bir ürünü savunman çok saçma İkincisi ise akakceden bakarsan s6 en ucuz 1950 lira note 4 1850 lira note 3 ise 1500e yakın.Yani millete yanlış bilgi verme,kendinide kandırma .Şimdi samsung türkiye garantili değil falan diyeceksin belki ama üretici aynı o yüzden sonuç değişmiyor.


Samsung Türkiye garantili değil, evet, yazdım. Saçma sapan şeyler yazmayın. Ben de Dubaiden getirip satayım, telefonun piyasası 1200-1300 lira diyeyim madem. Ne de olsa üretici aynı. O kadar saçma şeyler yazıyorsunuz ki, yazdıktan sonra okumadığınız kabak gibi ortaya çıkıyor. Resmî distribütör garantisi, cihazın piyasasını belirleyen en önemli unsurların başında gelir. Kaç yıllık mevzu, daha öğrenemediniz.


Samsung Türkiye garantili S6 32GB 2058 TL
binbircesit.com/...

Samsung Türkiye garantili Note 4 1819 TL
gondolbasi.com/...

Samsung Türkiye garantili Note 3 1545 TL
teknolojiankara.com/...

Bilmeden sallamayalım.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Hauntedd 4 yıl MrKemal17
MrKemal17
gslicocuk

theyapici

hukumet vergı koyacak samsung ılk basta pahalı cıkıyor bır kac aya ındırıyor her turlu aynı

S6 3 ay önce 2500 liraya çıktı halada 2500 lira

Note 4 10 ay önce 2300 liraya çıktı şu an 2100 lira

Note 3 2 sene önce 2100 liraya çıktı şu an 1700 lira



jay jay justified

Fire_67 Birincisi zaten pahallı olan ve giderek dahada pahallılaşan bir ürünü savunman çok saçma İkincisi ise akakceden bakarsan s6 en ucuz 1950 lira note 4 1850 lira note 3 ise 1500e yakın.Yani millete yanlış bilgi verme,kendinide kandırma .Şimdi samsung türkiye garantili değil falan diyeceksin belki ama üretici aynı o yüzden sonuç değişmiyor.


Samsung Türkiye garantili değil, evet, yazdım. Saçma sapan şeyler yazmayın. Ben de Dubaiden getirip satayım, telefonun piyasası 1200-1300 lira diyeyim madem. Ne de olsa üretici aynı. O kadar saçma şeyler yazıyorsunuz ki, yazdıktan sonra okumadığınız kabak gibi ortaya çıkıyor. Resmî distribütör garantisi, cihazın piyasasını belirleyen en önemli unsurların başında gelir. Kaç yıllık mevzu, daha öğrenemediniz.


Samsung Türkiye garantili S6 32GB 2058 TL
binbircesit.com/...

Samsung Türkiye garantili Note 4 1819 TL
gondolbasi.com/...

Samsung Türkiye garantili Note 3 1545 TL
teknolojiankara.com/...

Bilmeden sallamayalım.


Sizde boyle abidik gubidik sitelerdenaliyorsunuz ya zaten :D saka gibisiniz
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Pi 4 yıl
Ozellik olarak cok iyi cihaz. Samsungun tek cihazi. Ama gel gor ki 3000 civari gelir neredeyse.
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Xloud 4 yıl
Xiaomi Mi Noteun aynısı olmuş arka kavisler
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hidrojennn 4 yıl en beğenilen
samsung tek rakibi olmayan telefonu. tamam büyük ekranlı telefonlar var ama note serisi bambaşka ve farklı. şu note serisindeki inovasyonu galaxy getirse samsungun kimse önünde duramaz. s6 da note kadar farklılık yok.
2 Yanıt Yanıtla +9
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cosica 4 yıl
şu kamera çıkıntısını da bir şekilde hokus pokus yok etseler 10 numara olacak. S6'da şarz soketiyle kamera çıkıntısını beğenmemiştim. iphone soket girişinde işçilik bariz daha kaliteli duruyor.
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Umutcan 4 yıl hidrojennn
hidrojennn

samsung tek rakibi olmayan telefonu. tamam büyük ekranlı telefonlar var ama note serisi bambaşka ve farklı. şu note serisindeki inovasyonu galaxy getirse samsungun kimse önünde duramaz. s6 da note kadar farklılık yok.

Bence Galaxy note'un birebir donanımla, yine kalemli 5.1" versiyonunu yapmalılar ve S serisi bu olmalı.
Şahsen note serisini ne kadar beğensem de cepte rahatça taşımak için çok büyük buluyorum.
Aslında S6 bu bahsettiğim bu 5.1" model olacak, Galaxy note ise s6+ olacak. Yeterli, 50 tane model olunca daha mı iyi oluyor görüyoruz. İkisi de aynı tarihte beraber çıkmalı, seneye büyük ilgi ve beklenti oluşturmalı.
Ne kadar az model sayısı, o kadar çok model tanınırlığı ve ikonik modeller. Apple'ın iPhone'u bu yüzden ikon olabiliyor.
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nightsoldier 4 yıl hidrojennn
hidrojennn
samsung tek rakibi olmayan telefonu. tamam büyük ekranlı telefonlar var ama note serisi bambaşka ve farklı. şu note serisindeki inovasyonu galaxy getirse samsungun kimse önünde duramaz. s6 da note kadar farklılık yok.

Buyuk ekranli telefonu tasimak eziyet. Bunu ancak note gibi bir uretici ozellige sahip bir cihaz,cekilebilir yapar. Tuketicileri ureticiler yanlis anladi. Samsung haric, buyuk ekranda uretimin de yapilabilecrgini gosterdi. Apple dahil digerleri sadece ekran buyuttuler o kadar.

Phablet alinacaksa direk note alinacak. Telefon alinacaksa da iphone.
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Guest-F8946C419 4 yıl
Galaxy s ve note serisinde kullanılan yazı karakterlerinin adlarını bilen var mı?
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WB 4 yıl
Offf inovasyonda son nokta..
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Mr. JOKER 4 yıl
Önlerden yer alalım bakalım
gibi ama olsun
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