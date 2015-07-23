Galaxy Note 5 ile kavis arka yüzeye taşınıyor

Samsung büyük ilgi gören Note serisi için yeni model hazırlıklarını sürdürüyor. Güney Koreli teknoloji devinin kısa bir süre sonra tanıtmasını beklediğimiz Note 5 modeli sızıntıları da son dönemde yoğunlaşmış durumda.
Sızıntıların kaynağı özellikle kılıf üreticilerin olurken daha önce bu bağlantıda bazı görselleri sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise görsellere yeni ve daha detaylı render görüntüleri eklendi. Yeni çıkan sızıntıların daha önceki görüntüler ile tasarım konusunda birebir uyuşması Note 5'in bu tasarım ile geleceğinin önemli bir göstergesi.
Ancak yeni görsellerde cihazın arka kapağının sağ ve sol kenarlarındaki kavisler daha belirgin bir şekilde görülüyor. Note 4 Edge ve Galaxy S6 Edge modelleri ile ön kısımda kavisli ekrana farklı bir yorum getiren Samsung bu kez arka kapağın kenarlarında benzer bir tasarım kullanacak gibi görünüyor.
Note 5'in beklenen teknik özellikleri ise 5.7" QHD Super AMOLED ekran, Exynos 7422 çipset, 4GB sistem belleği, 32 GB depolama alanı, optik görüntü sabitleme(OIS) teknoloisine sahip 16 MP arka kamera, 5 MP çözünürlükte ön kamera şeklinde. Bu özelliklerin yanı sıra 153.3mm x 76.1mm x 7.9mm boyutlarına sahip olması beklenen kasada 4100mAh kapasitede batarya bulunması bekleniyor.
Note 5 modelinin 12 Ağustos tarihinde veya Eylülde düzenlenecek IFA fuarında tanıtılması bekleniyor.
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Boşuna kasmayın. Alacağın her yeni parti ürün, - mağazasından - indirime uğramıyor.
Bin yılın kapağı, hem de kanıt dökümanlarla.
Samsung Türkiye garantili S6 32GB 2058 TL
binbircesit.com/...
Samsung Türkiye garantili Note 4 1819 TL
gondolbasi.com/...
Samsung Türkiye garantili Note 3 1545 TL
teknolojiankara.com/...
Bilmeden sallamayalım.
Sizde boyle abidik gubidik sitelerdenaliyorsunuz ya zaten :D saka gibisiniz
Bence Galaxy note'un birebir donanımla, yine kalemli 5.1" versiyonunu yapmalılar ve S serisi bu olmalı.
Şahsen note serisini ne kadar beğensem de cepte rahatça taşımak için çok büyük buluyorum.
Aslında S6 bu bahsettiğim bu 5.1" model olacak, Galaxy note ise s6+ olacak. Yeterli, 50 tane model olunca daha mı iyi oluyor görüyoruz. İkisi de aynı tarihte beraber çıkmalı, seneye büyük ilgi ve beklenti oluşturmalı.
Ne kadar az model sayısı, o kadar çok model tanınırlığı ve ikonik modeller. Apple'ın iPhone'u bu yüzden ikon olabiliyor.
Buyuk ekranli telefonu tasimak eziyet. Bunu ancak note gibi bir uretici ozellige sahip bir cihaz,cekilebilir yapar. Tuketicileri ureticiler yanlis anladi. Samsung haric, buyuk ekranda uretimin de yapilabilecrgini gosterdi. Apple dahil digerleri sadece ekran buyuttuler o kadar.
Phablet alinacaksa direk note alinacak. Telefon alinacaksa da iphone.
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