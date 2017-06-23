Galaxy Note 8 Samsung’un en pahalı telefonu olabilir

Samsung’un en çok beklenen modellerinden birisi olan Galaxy Note 8, Evan Blass tarafından paylaşılan bazı bilgilere göre akıllı telefonu satın almayı düşünenlerin cebini yakabilir. Blass, güçlü donanımlara sahip olması beklenen akıllı telefonun 999 euroya satışa sunulabileceğini ve hatta fiyatın bundan da çok olabileceğini tahmin ediyor.

Samsung; ülkeden ülkeye değişen vergiler, pazarlama stratejileri ve para birimlerinden ötürü akıllı telefonlarını farklı fiyatlar üzerinden satışa sunuyor. Örneğin Galaxy S8 Avrupa’da 800 euroya satışa sunulduğunda cihazın ABD fiyatı 750 dolardı. Bu örnekten yola çıkarak Galaxy Note 8’in ABD’de 900-950 dolar civarında fiyat etiketine sahip olacağını söyleyebiliriz.

Akıllı telefonun sonbahar mevsiminde satışa sunulacağı düşünülüyor ancak Samsung’un bir sürpriz yaparak yaz sonlarına doğru satışa sunabileceği de tahmin ediliyor.

http://www.androidpolice.com/2017/06/23/galaxy-note-8-rumored-samsungs-expensive-phone-ever-e999/