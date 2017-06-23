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Galaxy Note 8 Samsung’un en pahalı telefonu olabilir

Evan Blass tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy Note 8, Samsung’un bugüne kadar satışa sunduğu en pahalı akıllı telefon olacak. Telefonun 999 euro fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,3b
1
30
Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Samsung’un en çok beklenen modellerinden birisi olan Galaxy Note 8, Evan Blass tarafından paylaşılan bazı bilgilere göre akıllı telefonu satın almayı düşünenlerin cebini yakabilir. Blass, güçlü donanımlara sahip olması beklenen akıllı telefonun 999 euroya satışa sunulabileceğini ve hatta fiyatın bundan da çok olabileceğini tahmin ediyor.
Galaxy Note 8 Samsung’un en pahalı telefonu olabilir

Samsung; ülkeden ülkeye değişen vergiler, pazarlama stratejileri ve para birimlerinden ötürü akıllı telefonlarını farklı fiyatlar üzerinden satışa sunuyor. Örneğin Galaxy S8 Avrupa’da 800 euroya satışa sunulduğunda cihazın ABD fiyatı 750 dolardı. Bu örnekten yola çıkarak Galaxy Note 8’in ABD’de 900-950 dolar civarında fiyat etiketine sahip olacağını söyleyebiliriz.

Akıllı telefonun sonbahar mevsiminde satışa sunulacağı düşünülüyor ancak Samsung’un bir sürpriz yaparak yaz sonlarına doğru satışa sunabileceği de tahmin ediliyor.


http://www.androidpolice.com/2017/06/23/galaxy-note-8-rumored-samsungs-expensive-phone-ever-e999/ Yorum Yaz
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..ScReaM 2 yıl en beğenilen
Fiyat olarak ileriye gittiği kadar pil kapasitesi olarakta geriye giden Samsung'u tebrik ediyorum. Harikasınız...
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strathmorea 2 yıl
Yakın geçmişe kadar toplu taşımada, ortamlarda, dışarıda vs insanlarda o dönemin en tepe model telefonlarını sıkça görürdüm. Örneğin bir samsung S3-S4, iphone 6 vs gibi, çıktıktan ortalama 6 ay içinde herkeste görmeye başlardım. Ne zaman tepe model telefonlar 2 bin tl üzeri çıkmaya başladı o yukarıda yazdığım ortamlarda bu tepe model telefonları görmek azaldı. S8 çıkalı kaç ay oldu ama inanın mesela metrobüste dahi 2-3 kere zor görmüşümdür. İphone 7 plus da aynı şekilde. Yani halk parası olmasa bile borca girip alıyordu, şimdi eskisi gibi o şekil de almıyor-alamıyor. Örnek olarak S8 5 bin tl olarak duyuruldu anında avucunu yaladığı için fiyatı geri çekmek durumunda kaldı ve daha da düşüyor. Note 8 isterse 10 bin tl olsun, fiyatı düşmek zorunda. Günümüz zamanında telefonlarda ortalama orta seviye ve en tepe model telefonu olan bir insan aynı işi gayet rahat yapabildiği için ve mevcut vergi ile ekonomik durumun hali ortada olduğu için halk bir telefona 3-4 binden fazlasını vermiyor-veremiyor.
Yakın geçmişe kadar toplu taşımada, ortamlarda, dışarıda vs insanlarda o dönemin en tepe model telefonlarını sıkça görürdüm. Örneğin bir samsung S3-S4, iphone 6...
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kucukyenici 2 yıl
Parmak izini ekrana gömerler mi bilemem ama fiyatları gömecekleri kesin demiştim! :-)
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SixSixSix 2 yıl
Geçen sene bir hata edip, dünyanın parasını verip HTC 10 aldım. Uyandım artık bu rüyadan. Bu telefon bozulana kadar yeni telefon almayacağım. Sizler de öyle yapın arkadaşlar.
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
avcunu yalar.
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Master_Evil 2 yıl
bi telefon için 3-4 ay çalışacak duruma geldik, alana hayırlı olsun
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constantin87 2 yıl
Bu telefon fiyatları daha nereye kadar uçacak yazık.
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Androit kullanici 2 yıl kadirirdem
Bunu alacağına git iphone al daha iyi tasarım cidden çöp çöp

2 senelik telefon alacağıma 5 sene boyunca güncelleme alabilen bir cihaz alırım daha iyi
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kadirirdem 2 yıl Androit kullanici
Herkesin görüşü kendine bende İphone sevmiyorum.
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mosyozzz 2 yıl
Olabilir değil OLACAK.
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cherkesomer 2 yıl
şüphenizmi vardı_?
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firtinax 2 yıl
Dokundurmatik telefon yapmışlar!
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yasinadin 2 yıl
note 7 alıp önümüze bakıcaz ...
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abrenax 2 yıl
Bizim millet yine patlayan telefona 6-7 bin verir hiç düşünmeden.
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