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Galaxy Note 8 için Android Pie güncellemesi beta sürecine başladı

Samsung’un merakla beklenen yeni nesil One UI kullanıcı ara yüzü Galaxy Note 8 modeline de geliyor. Galaxy Note 8 One UI beta programı kullanıcı alımlarına başladı.
4 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S9 serisi ve Galaxy Note 9 modelleri için belirli bölgelerde Android 9.0 Pie güncellemesi başlarken Galaxy Note 8 modeli de beta programına dahil oldu. Şimdilik iki ülkede program başlamış durumda.

Galaxy Note 8 için One UI müjdesi

Galaxy Note 8 One UI beta programı hali hazırda Hindistan ve Güney Kore’de katılımcı kabul etmeye başladı. Samsung Members uygulaması içerisinden programa katılanlara bir süre sonra N950FXXU5ZSA5 numaralı Android 9 beta sürümü gönderiliyor.

Ayrıca Bkz. "Google Play, kurallara aykırı çağrı kaydı ve SMS izni isteyen uygulamaları kaldırıyor"

Güncelleme ile gelen en önemli özellik elbette One UI ara yüzü. Daha sezgisel olan One UI ara yüzünde sistem geneli karanlık mod, yeniden tasarlanmış ikonlar, Samsung uygulamalarına yeni görünüm gibi özellikler yer alıyor.

Kaynaklar beta programı ile birlikte nihai sürümün dağıtıma başlamasının iki ayı bulabileceğini tahmin ediyor. Ayrıca Galaxy S8 ve S8 Plus modelleri için de yakın zamanda beta programının başlaması bekleniyor.

 

https://wccftech.com/android-pie-beta-for-galaxy-note-8-officially-released/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 ay
note 8 için hala beklemekdeyiz ve bu güzel proğramın bi an önce gelmesi lazım mart 1 oldu planlanan gün erken gelme ihtimalı varmıdır acaba andaroid p nin
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eScapeeXc 4 ay
AOD = Always Open Display (Ekran kapalıyken saat hep gözüküyor ya, heh işte o)
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khytr89 4 ay eScapeeXc
Teşekkürler
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khytr89 4 ay
Samsung'un güncelmiyiz.com'daki AOD DESTEK ne demek bilgisi olan var mı
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Cute Hentai 4 ay
O zaman bu haber benim için günün sıcak gelişmesi diyebilirim. :)
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Cute Hentai 4 ay
En kötü ihtimal Nisan ayında tamamen verilir diye düşünüyorum. Daha dün araştırma içerisindeydim Note 8'e Pie güncellemesini nasıl yükleyebilirim diye. Bu gün bu haberi duymak ilaç gibi geldi bu soğuk kış aylarında. :)
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Kerim5100 4 ay Cute Hentai
15 Şubat'ta zaten geliyor :) guncelmiyiz.com/...
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Galatas4ray 4 ay
Bu samsungun güncellemdeki huyunu sevmiyorum.Yapıyorsan bütün ülkeler aynı zamanda ver.Yada herşeyi tamamladıktan sonra yayınla.
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huseyincarnege 4 ay
S8 NE OLDU ZAMSUNG
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escape0121 4 ay
Çok geç kalındı maalesef!
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koyunsavar 4 ay escape0121
Verirse de almayalim ozaman.
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