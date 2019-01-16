Galaxy Note 8 için Android Pie güncellemesi beta sürecine başladı

Galaxy S9 serisi ve Galaxy Note 9 modelleri için belirli bölgelerde Android 9.0 Pie güncellemesi başlarken Galaxy Note 8 modeli de beta programına dahil oldu. Şimdilik iki ülkede program başlamış durumda.

Galaxy Note 8 için One UI müjdesi

Galaxy Note 8 One UI beta programı hali hazırda Hindistan ve Güney Kore’de katılımcı kabul etmeye başladı. Samsung Members uygulaması içerisinden programa katılanlara bir süre sonra N950FXXU5ZSA5 numaralı Android 9 beta sürümü gönderiliyor.

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Güncelleme ile gelen en önemli özellik elbette One UI ara yüzü. Daha sezgisel olan One UI ara yüzünde sistem geneli karanlık mod, yeniden tasarlanmış ikonlar, Samsung uygulamalarına yeni görünüm gibi özellikler yer alıyor.

Kaynaklar beta programı ile birlikte nihai sürümün dağıtıma başlamasının iki ayı bulabileceğini tahmin ediyor. Ayrıca Galaxy S8 ve S8 Plus modelleri için de yakın zamanda beta programının başlaması bekleniyor.