Google Play, kurallara aykırı çağrı kaydı ve SMS izni isteyen uygulamaları kaldırıyor

Kişisel verilerin kullanımı ve güvenlik konularında son yıllarda önemli hamleler yapan Google Play mağazası çok eleştirilen bir konuya daha el atıyor. İzin deklarasyon formu olmadan çağrı kaydı ve SMS izni isteyen uygulamalar mağazadan kaldırılacak.

Form doldurulması gerekiyor

Google geçen yıl Ekim ayında çağrı kaydı ve SMS izni isteyen uygulamalar için yeni bir politika belirlemişti. Buna göre bu izni isteyen uygulamaların bir izin deklarasyon formu doldurmaları gerekiyor. Bunu doldurmayanlar ise uygulamalarındaki çağrı kaydı ve SMS modüllerini kaldırmak zorunda. Aksi takdirde uygulama askıya alınacak.

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Bu duyurunun yapılmasından önce mağazada uygulaması olanlara Google mail göndermeye başladı ve 90 günlük bir süre tanıyarak form doldurmalarını istedi. 6 sayfalık bu formu dolduranlar incelemeye alındı.

Duyurudan sonra uygulama yükleyen geliştiriciler bu formu doldurduysa 9 Mart tarihine kadar gerekli incelemeler yapılacak. Hali hazırda uygulaması askıya alınan varsa ya izinleri kaldırıp uygulamayı yeniden yükleyecek ya da uygulamayı yeniden yüklerken Google Play konsol içerisine yakında eklenecek olan aynı formu dolduracak. Bunlar da 9 Mart tarihine kadar sonuçlanacak.

Google’ın yeni hamlesi şüphesiz SMS ve çağrı kaydı izinlerini kullanan uygulamaları zorlayacaktır. Bununla birlikte firma kullanıcı verilerinin kullanılması konusunda daha önemli adımlar atacağını belirtiyor.