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Google Play, kurallara aykırı çağrı kaydı ve SMS izni isteyen uygulamaları kaldırıyor

İzin deklarasyon formunu doldurmadan çağrı kaydı ve SMS izni isteyen uygulamalar Google Play mağazasından kaldırılıyor. Geliştiricilerin formu doldurması şart.
4 ay
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7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kişisel verilerin kullanımı ve güvenlik konularında son yıllarda önemli hamleler yapan Google Play mağazası çok eleştirilen bir konuya daha el atıyor. İzin deklarasyon formu olmadan çağrı kaydı ve SMS izni isteyen uygulamalar mağazadan kaldırılacak.

Form doldurulması gerekiyor

Google geçen yıl Ekim ayında çağrı kaydı ve SMS izni isteyen uygulamalar için yeni bir politika belirlemişti. Buna göre bu izni isteyen uygulamaların bir izin deklarasyon formu doldurmaları gerekiyor. Bunu doldurmayanlar ise uygulamalarındaki çağrı kaydı ve SMS modüllerini kaldırmak zorunda. Aksi takdirde uygulama askıya alınacak.

Ayrıca Bkz. "Çocuğunun mesajlarını görmesini isteyen baba uygulama geliştirdi"

Bu duyurunun yapılmasından önce mağazada uygulaması olanlara Google mail göndermeye başladı ve 90 günlük bir süre tanıyarak form doldurmalarını istedi. 6 sayfalık bu formu dolduranlar incelemeye alındı.

Duyurudan sonra uygulama yükleyen geliştiriciler bu formu doldurduysa 9 Mart tarihine kadar gerekli incelemeler yapılacak. Hali hazırda uygulaması askıya alınan varsa ya izinleri kaldırıp uygulamayı yeniden yükleyecek ya da uygulamayı yeniden yüklerken Google Play konsol içerisine yakında eklenecek olan aynı formu dolduracak. Bunlar da 9 Mart tarihine kadar sonuçlanacak.

Google’ın yeni hamlesi şüphesiz SMS ve çağrı kaydı izinlerini kullanan uygulamaları zorlayacaktır. Bununla birlikte firma kullanıcı verilerinin kullanılması konusunda daha önemli adımlar atacağını belirtiyor.

 

https://android-developers.googleblog.com/2019/01/reminder-smscall-log-policy-changes.html Yorum Yaz
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insanderili 4 ay en beğenilen
Ligtv uygulaması cagrı ve sms izni istiyor, reddederseniz uygulama açılmıyor. bu izinleri isteyen hesap makinası uygulaması bile var mağazada. artık buna el atılması çok iyi olur.
Ligtv uygulaması cagrı ve sms izni istiyor, reddederseniz uygulama açılmıyor. bu izinleri isteyen hesap makinası uygulaması bile var mağazada. artık buna el atı...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Askaparta 4 ay
İyi olmuş. Konum gibi diğer izinler de istenmemeli.
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mavizaman 4 ay
dandroid diye boşa denmiyor apple kanadında durum ne acaba...
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BlackBeasT 4 ay
Basit uygulama bile sms, çağrı, konum izini istiyor. Uygulamanın işi bu değil, telefona ortağız sanki
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Infinitum 4 ay
Konum ve rehber için niye aynı şeyi yapmamışlar anlamadım.
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Askaparta 4 ay
İyi olmuş. Konum gibi diğer izinler de istenmemeli.
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insanderili 4 ay en beğenilen
Ligtv uygulaması cagrı ve sms izni istiyor, reddederseniz uygulama açılmıyor. bu izinleri isteyen hesap makinası uygulaması bile var mağazada. artık buna el atılması çok iyi olur.
1 Yanıt Yanıtla +12
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mavizaman 4 ay insanderili
connect uygulaması yzacaktım sen yazmışsın o güncelleme ile geldi ondan beridir kullanmıyorum.
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yorumculuklar 4 ay
Kendileri yeteri kadar topladıktan sonra bu hazine kaynağını başkasıyla paylaşmak istemiyorlar, haklılar(!)
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