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Galaxy Note 8.0, 300$ altı bir fiyata sahip olabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Note 8.0, 300$ altı bir fiyata sahip olabilir

Samsung'un kapasitif ekran üzerinde stylus kalem hassasiyeti veren S-Pen teknolojisini bünyesinde barındıran Note ailesi, iki akıllı telefon ve bir tablet modeli ile temsil ediliyor. Samsung'un Note serisi yeni bir tablet tanıtacağının mobil bölümü başkanı JK Shint arafından ifade edilmesinin ardından, firmanın bu yıl için 10.1 inçlik ve 7 inçlik iki yeni tablet daha tanıtacağı ortaya çıkmıştı. 

Endüstri kaynaklarından gelen bilgiler, Samsung'un Note 8.0 ile rekabetçi bir fiyat politikası izleyeceğini gösteriyor. Samsung'un Note 8.0 modeli için belirleyeceği fiyat 249$-299$ arasında olacak. 

1.6 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli işlemci, 2 GB RAM, 16 GB / 32 GB dahili depolama kapasitesi, microSD kart girişi, 1.3MP çözünürlüğünde ön kamera, 5MP çözünürlüğünde arka kamera, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, A-GPS, Bluetooth 4.0 ve 4.600 mAh gücünde batarya gibi özellikleri olduğu ileri sürülen Note 8.0, 7.9 inçlik iPad mini ile doğrudan rekabete girecek.

Samsung'un 7 inçlik tablet pazarına diğer bir hamlesi de 7 inçlik bütçe dostu bir tablet olacak. MWC 2013 etkinliğinde tanıtılması muhtemel olan tablet, 149$-199$ aralığında konumlanacak. Ayrıca 10.1 inçlik detayları şimdilik bilinmeyen bir tablet de yol haritasında yer alıyor.

Bu yıl tablet pazarında Apple'ın doğrudan rakibi olacağı öngörülen Samsung'un bu girişimlerle 30-40 milyon arası tablet satabileceği tahmin ediliyor. 

http://www.digitimes.com/news/a20130123PD215.html Yorum Yaz
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kajmer_55 6 yıl en beğenilen
Tabiki bu fiyatlar Türkiye için herzaman hayalden ibaret.
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hobametin 6 yıl
tabletler en azından yurt dışından getirilip burda satılabiliyor resmi olmayan yollardan telefon gibi elde patlama derdi yok tabi wifi modelleri için yurt dışı menşeilli olarak rahatlıkla alınabilir ah bide şu 10.1 in fiyatı biraz düşseydi alımda kaldı ne zaman mağazanın birine gitsem kurcalıyorum çok fena bişey.
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YaKuBuX 6 yıl
üç beş olduğu için sıkıntı yok :)
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FERFEROS 6 yıl
Babam için almayı düşünüyorum. S-pen ve Multiwindow özellikleri işine çok yarayacaktır. Fiyatı uygun olur umarım.
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kajmer_55 6 yıl en beğenilen
Tabiki bu fiyatlar Türkiye için herzaman hayalden ibaret.
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MxFxOx 6 yıl
300 dolar tablet için iyi en azından çin mallarından daha iyidir
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SEO-Uzmanı 6 yıl
ne oldu gülüm müşterimi bulamıyorsun ! :)
-1 :) hahahahahah
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DH Misafiri 6 yıl
note 8.0 500-600 TL fiyatlarında olursa bu üründen almak isterim.
Hayal mi görüyorum?
2 Yanıt Yanıtla
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kımyasal 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
note 8.0 500-600 TL fiyatlarında olursa bu üründen almak isterim.
Hayal mi görüyorum?

Malesef hayal
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hacı1992 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

note 8.0 500-600 TL fiyatlarında olursa bu üründen almak isterim.
Hayal mi görüyorum?

bu soruyu hepsiburada cevaplamış zaten.

hepsiburada.com/... girince ne demek istediğimi anlayacaksınız.

fiyat tahmini olarak da 900-1000 olur. nexus 7 32 gb 3g o fiyat aralığında satılıyor ve yurt dışı fiyatları aynı.
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enaz3posta 6 yıl
samsung adam akilli bi tablet yapsada alsak.hep bişeyler eksik kaliyo..
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napolyon94 6 yıl
Samsung ve uygun fiyat,hele ki note imzalı bir üründe, note 10.1 in 1500 tl ile satıldığını göz önüne alırsak buda en fazla 8.9 tab gibi 1000 tl fiyat etiketine sahip olacaktır
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avatar78 6 yıl
Doğruysa çok satar ama sanmıyorum.
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