Galaxy Note 8.0, 300$ altı bir fiyata sahip olabilir





Samsung'un kapasitif ekran üzerinde stylus kalem hassasiyeti veren S-Pen teknolojisini bünyesinde barındıran Note ailesi, iki akıllı telefon ve bir tablet modeli ile temsil ediliyor. Samsung'un Note serisi yeni bir tablet tanıtacağının mobil bölümü başkanı JK Shint arafından ifade edilmesinin ardından, firmanın bu yıl için 10.1 inçlik ve 7 inçlik iki yeni tablet daha tanıtacağı ortaya çıkmıştı.





Endüstri kaynaklarından gelen bilgiler, Samsung'un Note 8.0 ile rekabetçi bir fiyat politikası izleyeceğini gösteriyor. Samsung'un Note 8.0 modeli için belirleyeceği fiyat 249$-299$ arasında olacak.





1.6 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli işlemci, 2 GB RAM, 16 GB / 32 GB dahili depolama kapasitesi, microSD kart girişi, 1.3MP çözünürlüğünde ön kamera, 5MP çözünürlüğünde arka kamera, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, A-GPS, Bluetooth 4.0 ve 4.600 mAh gücünde batarya gibi özellikleri olduğu ileri sürülen Note 8.0, 7.9 inçlik iPad mini ile doğrudan rekabete girecek.





Samsung'un 7 inçlik tablet pazarına diğer bir hamlesi de 7 inçlik bütçe dostu bir tablet olacak. MWC 2013 etkinliğinde tanıtılması muhtemel olan tablet, 149$-199$ aralığında konumlanacak. Ayrıca 10.1 inçlik detayları şimdilik bilinmeyen bir tablet de yol haritasında yer alıyor.





Bu yıl tablet pazarında Apple'ın doğrudan rakibi olacağı öngörülen Samsung'un bu girişimlerle 30-40 milyon arası tablet satabileceği tahmin ediliyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130123PD215.html