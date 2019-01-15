Galaxy Note 9 sahiplerine kötü haber: Android Pie güncellemesi ertelendi

Samsung Türkiye'nin Android güncellemeleri hakkında kullanıcıları bilgilendirmek için hazırlamış olduğu "Güncel miyiz?" (guncelmiyiz.com) web sitesine göre, Galaxy Note 9 için yayınlanması beklenen resmi Android 9 Pie güncellemesi 1 Şubat tarihine ertelendi.

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Görünüşe bakılırsa Note 9 sahiplerinin en son Android sürümü ve One UI arayüzüne kavuşmak için biraz daha beklemeleri gerekecek. Kullanıcılar şu an cihazlarında Android Pie beta sürümünü kullanabiliyorlar ancak resmi güncelleme henüz yayınlanmadı.

15 Ocak'ta yayınlanacağı açıklanmıştı

Güncel miyiz? sayfasında ilk olarak Galaxy Note 9 için Android 9 Pie güncellemesinin 15 Ocak tarihinde yayınlanacağı belirtilmişti. Ancak şirket planlanan güncelleme tarihini 1 Şubat 2019 olarak değiştirdi. Söz konusu gecikmenin neden kaynaklandığı henüz bilinmezken, ertelemenin sadece Türkiye'de değil dünya genelindeki birçok ülkede yaşanacağı tahmin ediliyor.

http://www.guncelmiyiz.com/cihaz/sm-n960f