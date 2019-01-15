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Galaxy Note 9 sahiplerine kötü haber: Android Pie güncellemesi ertelendi

Galaxy Note 9 için resmi Android Pie güncellemesinin 15 Ocak tarihinde yayınlanacağı açıklanmıştı. Ancak Samsung takvimde bir değişiklik yaparak bu tarihi Şubat ayına erteledi.
4 ay
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61
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Türkiye'nin Android güncellemeleri hakkında kullanıcıları bilgilendirmek için hazırlamış olduğu "Güncel miyiz?" (guncelmiyiz.com) web sitesine göre, Galaxy Note 9 için yayınlanması beklenen resmi Android 9 Pie güncellemesi 1 Şubat tarihine ertelendi.
Ayrıca Bkz. "Google Pixel 3 Lite XL, Snapdragon 710 ve 6 GB RAM’le gelebilir"
Görünüşe bakılırsa Note 9 sahiplerinin en son Android sürümü ve One UI arayüzüne kavuşmak için biraz daha beklemeleri gerekecek. Kullanıcılar şu an cihazlarında Android Pie beta sürümünü kullanabiliyorlar ancak resmi güncelleme henüz yayınlanmadı.

15 Ocak'ta yayınlanacağı açıklanmıştı

Güncel miyiz? sayfasında ilk olarak Galaxy Note 9 için Android 9 Pie güncellemesinin 15 Ocak tarihinde yayınlanacağı belirtilmişti. Ancak şirket planlanan güncelleme tarihini 1 Şubat 2019 olarak değiştirdi. Söz konusu gecikmenin neden kaynaklandığı henüz bilinmezken, ertelemenin sadece Türkiye'de değil dünya genelindeki birçok ülkede yaşanacağı tahmin ediliyor.

http://www.guncelmiyiz.com/cihaz/sm-n960f Yorum Yaz
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~Lion King~ 4 ay en beğenilen spacemonster
Biz ios kullanıyoruz da ne oluyor sanki? Her güncellemede ayrı bir yazılım sorunları. Custom rom kurduğum android telefonda bile daha az sorunlar var(telefon: 7 plus)
Biz ios kullanıyoruz da ne oluyor sanki? Her güncellemede ayrı bir yazılım sorunları. Custom rom kurduğum android telefonda bile daha az sorunlar var(telefon: ...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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spacemonster 4 ay
Zaman zaman aklıma ios den androide geçsem mi diye geliyor yalan değil fakat şu haberleri görünce diyorum ki kendime “ Delilik!” .
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CWaRRioR 4 ay
Yahu 2 hafta gecikmiş, abartmayın bu kadar. Samsung her ay güvenlik güncellemesi de veriyor zaten. Pie'a 2 hafta bekleyemeyecek kadar acil ihtiyaç var mı gerçekten?
[mention]spacemonster[/mention] Hocam iOS güncellemeleri ilk yayınlandığında herkes uzaktan bakıyor, çünkü gelen güncellemeyle ya pil sıkıntısı çıkarıyor, ya performans düşüyor. Durum bu olunca da kullanıcılar önce ölçüp tartıp sonra yüklüyorlar. Bu sebeplerden ötürü geri çekilen güncellemeler de oldu. Benzer durumlar Android ekosisteminde de yaşanıyordur muhakkak. "Delilik!" çok iddialı bir itham.
Yahu 2 hafta gecikmiş, abartmayın bu kadar. Samsung her ay güvenlik güncellemesi de veriyor zaten. Pie'a 2 hafta bekleyemeyecek kadar acil ihtiyaç var mı gerçek...
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DH Misafiri 2 ay
İndirmede sorunlar yaşıyorum telefon ile indirmede indirileceği klasörü açıyor ama indirme yok. Kişi kaydederken saçma sapan 2 sekme seste titreme ve takılmalar yazıların rengi arka planı görünmez yapması rezil bir güncelleme geri alinabilirmi
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smart1978 4 ay
2 gün gecikmeli resmi olarak bugün Türkiye'ye gelmiştir.
Bu konu eskimiştir bence silinsin :)
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Gladyator23 4 ay
Selamlar, Note 9 uma andriod 9 pie güncellemesi geldi ve kurdum, şimdilik herşey olumlu gözüküyor.
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DH Misafiri 4 ay
şu an itibari ile pie güncellemesi geldi note 9 iin
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TITAN 4 ay
xiaomi mi8 kullanıyorum android pie aldık ama pie ne işe yarıyor hiç bir fikrim yok alt üstü bir güncelleme lan pie neden bu kadar önemli biri açıklasın allah rızası icin
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izzard 4 ay
Şaşırdım mı? Tabiki de hayır.
Ayıp denen birşey var.
Senin gibi firmaya limon sıkayım ben.
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retro61 4 ay
Yıllarca samsung kullandım hala aynı tas aynı hamam. Oneplus a geçtim geçeli ne güncelleme sıkıntısıne güncelleme kaunaklı yavaşlama yaşadım. Note 9 a pie gelirse pil nakavt olur, klasik samsung .
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swordmaster 4 ay
sanki güncelleme alınca hayatınız değişecek. sırf etraftakiler güncelleme almadımı hala demesin diye. öğrenemediniz hala samsung güncelleme verdikçe telefonun ipini yavaş yavaş çekiyor. planlı eskitme diye birşey duymadınız mı?
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ratsx 4 ay
Neden ağlıyorsunuz ki,
Telefonu aldığımızda yapılacak güncelemeler aşağı yukarı belli.
En fazla android 10 da bitecek note 9 güncellemesi.
Şuan android 8 var. Daha 4-5 aylık telefon insanların elindeki cihaz.
Bırakında android 8 tadını çıkartalım.
Telefonun sorunu yok ki güncelleme bekleyelim.
Aldığım en iyi cihaz. Stabil, kasmayan, problem yaşatmayan, donmayan. Her şeyi ile mükemmel bir telefon. Telefon değil bilgisayar. Eskiden yolculuklarımda tablet taşıyordum şimdi tableti taşımıyorum yanımda.
Yakında android 9 gelir onu da yükler keyfini yaşarız. Nasıl ki gelecek. En az 4-5 sene kullanacağım telefon yol haritası belli. Keyfini çıkarta çıkarta kullanacağız. Daha ne olsun.



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izzard 4 ay ratsx
Problem 9.0 ın gelmemesi değil. Samsungın her zaman verdiği sözü tutmaması yada tutamaması. Ya tarih verme , ya da verdiğin tarihte yayınla.
Mayıs 2018 Bixby Türkçe idi....
Neyse..
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burakdc 4 ay
Ben yıllardır elektronik sektörünün içerisinde çalışan bir bakım mühendisiyim. Her zaman güncellemeler takip edilmeli ama her yeni güncellemede iyi olacak değildir.İnsanların güncelleme istemesinin nedeni ise çok ama çok garip. İnsanlar ihtiyaçları doğrultusunda güncelleme istemek yerine ben bu cihazın menülerinden sıkıldım; Yeni menüler gelsin, yeni özellikler gelsin gibi beklentileri var ( Sürekli cebinden telefonunu çıkartıp aynı menüye anlamsız bir şekilde rakamla tam 10 defa girip çıkan ve kapatıp yeniden cebine koyan insanlar) . Oysa buradaki arkadaşlarında belirttiği gibi Samsung sürekli güvenlik güncellemesi yolluyor yani cihazlar olabileceği kadar güvenli. Fakat bu güncelleme sayılmıyor. Destek derseniz hala Android 5.0 içeren cihazıma Google services desteği var. Üstelik milletin beğenmeyip daha sade Android deneyimi diye bir an önce kurtulmak istediği kullanıcı ara birimleri (Touch wiz, Sense) mevcut sürümde olmayıp belki bir sonraki sürümde olacak birçok özelliği barındırıyor. İlk Android telefonum Vodafone 945 di Telefon Android 2.0 la geliyordu yanılmıyorsam ve saf Android di. Kurmuş olduğum bir Launcher uygulaması sayesinde ana ekranda klasörleme özelliği gelmişti ki bu Android 3.0 özelliğiydi. Kısacası Android markette bulunan uygulamalar ile hangi özelliği isterseniz çekirdek özellikleri hariç cihazınıza o özelliği ekleyebiliyorsunuz. Çekirdek ile ilgili özelliklere gelincede cihazı root edecek teknik bilgiye sahipseniz zaten güncelleme denen şeye takılmazsınız.
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expressimo 4 ay burakdc
O ayrı bir konu ve cihaza bağlı.Vodafone 945 dediğiniz cihaz baya zayıftı her anlamda. Android i güncellemeseniz de baya götürüyor.Mesela galaxy s2 ya da s3 android ics ile s4 ise jelly bean ile hala iyi çalışan cihazlar ve öyle ay uygulama desteği gidiyor vay şöyle vay böyle... İos u savunmasın kimse bana. İos 6 yı bırakın 8 bile eskidi ama android ics yada jb 4.1.2 hala taş gibi mesela ya da kitkat.Veya s7 edge alıp 6.0 ile eskşyene kadar kullanmak,apple ios 9 ios 10 u dayanamaz o kadar.
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