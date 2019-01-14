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Google Pixel 3 Lite XL, Snapdragon 710 ve 6 GB RAM’le gelebilir

Google Pixel 3 serisinin Lite versiyonları ile ilgili detaylar netleşiyor. Pixel 3 XL Lite modeline ait Geekbench benchmark sonuçlarının yayınlanması ile cihazın bazı özellikleri de açığa çıktı.
4 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz haftalarda, Google’ın iki uygun fiyatlı akıllı telefon çıkarmayı planladığını ortaya koyan bazı haberler yayınlanmıştı. Google Pixel 3 Lite ve Pixel 3 XL Lite olarak adlandırılması beklenen cihazların her ikisinin de bütçe dostu bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Son olarak Google Pixel 3 XL Lite'ın benchmark sonucunun sızdırılması cihazın bazı özelliklerini açığa çıkardı.
Ayrıca Bkz. "Oppo yeni markasını duyurdu: Zhimei"
Geekbench veritabanında “Foxconn Pixel 3 XL” adıyla listelenen telefonun 6 GB RAM ile güçlendirildiği görülüyor. Bu da akıllı telefonun premium Pixel 3 XL'den 2 GB daha fazla RAM'e sahip olduğu anlamına geliyor. RAM kapasitesindeki bu artış bazı kullanıcıların Pixel 3 ve 3 XL'de yaşadıkları bellek yönetimi sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik olabilir.

Foxconn tarafından üretilebilir

Her ne kadar firma sorunları gidermek için güncellemeler yapsa da, ucuz versiyonlarda RAM miktarının artırılması, benzer sıkıntıların yaşanmaması için alınmış bir önlem olarak kabul edilebilir. Geekbench listesine bakılırsa Pixel 3 Lite XL, Android Pie işletim sistemi ve Snapdragon 710 yonga seti ile piyasaya sürülecek.
Benchmark sonucu ayrıca akıllı telefonun, aynı zamanda Pixel 3 ve Pixel 3 XL'in de üreticisi olan Foxconn tarafından üretilebileceğini ortaya koyuyor. Her zaman olduğu gibi bu bilgilerin gerçek olup olmadığını ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz.

https://www.gizchina.com/2019/01/14/google-pixel-3-xl-lite-spotted-on-geekbench-with-more-ram-than-the-premium-pixels/ Yorum Yaz
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Bloodin 4 ay en beğenilen
"Pixel 3 Lite XL" nedir ya?
Oldu olacak "Pixel 3 Lite XL Pro Plus Max Duo" yapsalarmış... Lite'ın XL'ini çıkarmak nedir?
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Darkad 4 ay
Türkiye'ye gelseydi iyi olurdu.
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smart1978 4 ay
Pixel 2 XL 128 sahibiyim ve Pixel 3 XL ayni RAM li olmasi ile hayal kirikligi oldu. Pixel 4 XL hazirliklari da baslanmistir anlasilan 6 veya 8 GB RAM ile gelebilir ... Pixel 3 Lite modeli 6 GB RAM li olursa olacagi da budur derim :)
Lite modeli herhalde Adroid One cihazlarin yerini de alabilir belki de bir TIK ustu de olabilir ...
Bekleyip gorecegiz. Vazgecilebilir de ...
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Bloodin 4 ay en beğenilen
"Pixel 3 Lite XL" nedir ya?
Oldu olacak "Pixel 3 Lite XL Pro Plus Max Duo" yapsalarmış... Lite'ın XL'ini çıkarmak nedir?
Yanıtla +4
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Mr. Jingles 4 ay
675 ile gelmesi daha iyi olurdu.
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asdf_13 4 ay
mkbhd, pixel 2 de olduğu gibi pixel 3 ü de tıkanma ve uygulama çökmeleri yüzünden kullanmayı bıraktığını söyledi. sd845 ile böyle olan telefon sd710 ile kim bilir ne olur.
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DODANLI 4 ay asdf_13
S845 den dolayı tıkanmıyordur. Ram den olabilir. Android bir cihazda 6gb ram cihazı rahatlatır. Zaten bir Sony inat etti 4gb ramde bir de Google..
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