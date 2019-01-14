Google Pixel 3 Lite XL, Snapdragon 710 ve 6 GB RAM’le gelebilir

Geçtiğimiz haftalarda, Google’ın iki uygun fiyatlı akıllı telefon çıkarmayı planladığını ortaya koyan bazı haberler yayınlanmıştı. Google Pixel 3 Lite ve Pixel 3 XL Lite olarak adlandırılması beklenen cihazların her ikisinin de bütçe dostu bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Son olarak Google Pixel 3 XL Lite'ın benchmark sonucunun sızdırılması cihazın bazı özelliklerini açığa çıkardı.

Ayrıca Bkz.

"Oppo yeni markasını duyurdu: Zhimei"

Geekbench veritabanında “Foxconn Pixel 3 XL” adıyla listelenen telefonun 6 GB RAM ile güçlendirildiği görülüyor. Bu da akıllı telefonun premium Pixel 3 XL'den 2 GB daha fazla RAM'e sahip olduğu anlamına geliyor. RAM kapasitesindeki bu artış bazı kullanıcıların Pixel 3 ve 3 XL'de yaşadıkları bellek yönetimi sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik olabilir.

Foxconn tarafından üretilebilir

Her ne kadar firma sorunları gidermek için güncellemeler yapsa da, ucuz versiyonlarda RAM miktarının artırılması, benzer sıkıntıların yaşanmaması için alınmış bir önlem olarak kabul edilebilir. Geekbench listesine bakılırsa Pixel 3 Lite XL, Android Pie işletim sistemi ve Snapdragon 710 yonga seti ile piyasaya sürülecek.

Benchmark sonucu ayrıca akıllı telefonun, aynı zamanda Pixel 3 ve Pixel 3 XL'in de üreticisi olan Foxconn tarafından üretilebileceğini ortaya koyuyor. Her zaman olduğu gibi bu bilgilerin gerçek olup olmadığını ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz.

https://www.gizchina.com/2019/01/14/google-pixel-3-xl-lite-spotted-on-geekbench-with-more-ram-than-the-premium-pixels/