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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy S III'ün kilit ekranını devre dışı bırakarak kullanıcı verilerine ulaşmak mümkün

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Galaxy S III'ün kilit ekranını devre dışı bırakarak kullanıcı verilerine ulaşmak mümkün

The Verge tarafından yayınlanan bir habere göre, Samsung'un amiral gemisi Galaxy S III'ün şifreli ekran kilidini devre dışı bırakarak cihazdaki bilgilere erişmek mümkün.

Henüz resmi bir açıklama gelmiş olmasa da, söz konusu duruma ABD'de yaşayan bir Galaxy S III kullanıcısının rastladığı belirtiliyor. Kullanıcının Sprint'den satın aldığı Android 4.1.1'le çalışan Galaxy S III'ü üzerinde rastladığı bu durum, daha önce iPhone'da yaşanan ekran kilidi sorununa bir hayli benzer. Acil aramalar sekmesi kullanarak şifreli ekran kilidini geçmeyi başaran kullanıcı, acil aramalara girerek ardında acil durum kişilerine erişmiş ve hemen ardından ise, ana ekran ve kilit tuşuna ardı ardına basarak kilidi devre dışı bırakmış durumda. Devre dışı kalan kilit sayesinde kullanıcıların verilerine rahatlıkla erişilirken, kilit cihaz yeniden başlatılana kadar devreye girmiyor.

Farklı pazarlar için farklı versiyonları üretilen Galaxy S III'lerin hepsinde bu sorunun varlığı konusunda şu an için kesin bir şey söylemek zor ancak, sorunun ufak bir yazılım güncellemesiyle düzeltilebileceğini söyleyebiliriz.  

http://www.theverge.com/2013/3/6/4071766/galaxy-s-iii-bug-bypasses-lockscreen Yorum Yaz
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mekupa 6 yıl en beğenilen
aynı açık iphone de var dı
bu samsung açığı bile çalmış
diyecek bi şey yok
4 Yanıt Yanıtla +10
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Çikizen 6 yıl
Çok yavaşsınız, fazlasıyla yavaş.
Diğer küçük çaplı teknoloji haber sitelerinde dahi saatlerce önceden bile haber edilmişken, DH gibi büyük bir sitede nasıl oluyor da bu kadar gecikmeli haber yayını yapılıyor anlamış değilim.
Çok yavaşsınız, fazlasıyla yavaş.Diğer küçük çaplı teknoloji haber sitelerinde dahi saatlerce önceden bile haber edilmişken, DH gibi büyük bir sitede nasıl ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Brky 6 yıl
S3te ki meşhur "sudden death" olayı gibi buda bir spekülasyon.
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What a Goal 6 yıl
iPhone'da böyle bir açık çıktıktan sonra nasıl oluyorsa s3'te de aynı açık oluyor bak Allah'ın işine.
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mekupa 6 yıl en beğenilen
aynı açık iphone de var dı
bu samsung açığı bile çalmış
diyecek bi şey yok
3 Yanıt Yanıtla +10
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PwaGG 6 yıl
bize de anlatın bari
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Be All My Sins Remembered 6 yıl mekupa
mekupa
aynı açık iphone de var dı
bu samsung açığı bile çalmış
diyecek bi şey yok


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Awesome 6 yıl mekupa
mekupa

aynı açık iphone de var dı
bu samsung açığı bile çalmış
diyecek bi şey yok




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34istanbul34 6 yıl
bu durumla ben de çok kez karşılaştım ama sorun etmedim.Olmaması gereken bir durum tabi.
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Çikizen 6 yıl
Çok yavaşsınız, fazlasıyla yavaş.
Diğer küçük çaplı teknoloji haber sitelerinde dahi saatlerce önceden bile haber edilmişken, DH gibi büyük bir sitede nasıl oluyor da bu kadar gecikmeli haber yayını yapılıyor anlamış değilim.
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londoner23 6 yıl
kapıyı iyice kitlesende boş, pencere açık olduğu sürece...
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erci501 6 yıl
desene gitti tüm hayati sırlarımız. :)
kimse internete bağlı cihazına çok önemli bilgiler saklamasın. telefon,tablet,pc farketmez.
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psyshock 6 yıl
youtube.com/...

sadece yarım saniye falan sürüyor "kilit cihaz yeniden başlatılana kadar devreye girmiyor." bu yorum mu yoksa yeni bir tane daha mı çıktı? zaten tuş kilidi bile kullanmıyorum telefonda önemsiz ama yinede hızlı düzeltilmesi kullanan kişiler için iyi olacaktır
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