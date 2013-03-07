Galaxy S III'ün kilit ekranını devre dışı bırakarak kullanıcı verilerine ulaşmak mümkün





The Verge tarafından yayınlanan bir habere göre, Samsung'un amiral gemisi Galaxy S III'ün şifreli ekran kilidini devre dışı bırakarak cihazdaki bilgilere erişmek mümkün.





Henüz resmi bir açıklama gelmiş olmasa da, söz konusu duruma ABD'de yaşayan bir Galaxy S III kullanıcısının rastladığı belirtiliyor. Kullanıcının Sprint'den satın aldığı Android 4.1.1'le çalışan Galaxy S III'ü üzerinde rastladığı bu durum, daha önce iPhone'da yaşanan ekran kilidi sorununa bir hayli benzer. Acil aramalar sekmesi kullanarak şifreli ekran kilidini geçmeyi başaran kullanıcı, acil aramalara girerek ardında acil durum kişilerine erişmiş ve hemen ardından ise, ana ekran ve kilit tuşuna ardı ardına basarak kilidi devre dışı bırakmış durumda. Devre dışı kalan kilit sayesinde kullanıcıların verilerine rahatlıkla erişilirken, kilit cihaz yeniden başlatılana kadar devreye girmiyor.





Farklı pazarlar için farklı versiyonları üretilen Galaxy S III'lerin hepsinde bu sorunun varlığı konusunda şu an için kesin bir şey söylemek zor ancak, sorunun ufak bir yazılım güncellemesiyle düzeltilebileceğini söyleyebiliriz.

http://www.theverge.com/2013/3/6/4071766/galaxy-s-iii-bug-bypasses-lockscreen