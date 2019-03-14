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Galaxy S10 serisi bu ay 10 milyon satış rakamını aşabilir

Uzun süredir amiral gemisi tarafında rekora hasret kalan Samsung bu yıl şeytanın bacağını kırabilir. Galaxy S10 serisinin ilk ay 10 milyon rakamını geçmesi bekleniyor.
2 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde amiral gemi tarafında beklediği satışları yapamayan Samsung, Galaxy S10 serisi ile yeniden çıkışa geçebilir. Ön siparişlerde rekor kıran Galaxy S10 serisinin ilk ayında 10 milyon satış rakamını geçebileceği konuşuluyor.

Rekor gelebilir

Milyonluk satış rakamları aslında Samsung’a yabancı değil. Galaxy S amiral gemi serisinde ilk ay 10 milyon satış rakamını geçen birden fazla model mevcut. Bununla birlikte Galaxy S7 ve sonrasında bu ivme düşmeye başlamıştı. Galaxy S10 ile yeniden eski parlak günlere dönülebilir.

Elbette geçmiş dönemlerin tek model ile yapılan rekor satışlarına dikkat çekmek gerek. Artık firma Galaxy S serisine iki veya üç model ile tüketici karşısına çıkarıyor. İlk ay 10 milyon olsa da aslında tek model anlamında ortalama veya 4 milyon olarak gerçekleşiyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung ucuz bir amiral gemisi peşinde"

Galaxy S10 serisinde de 3 model mevcut. Galaxy S10 ve S10+ üst seviye amiral gemileri iken Galaxy S10e modeli biraz daha alınabilir tarzda geliştirilmiş. Muhtemelen seri içerisinde Galaxy S10e ipi göğüsleyecektir.

İlk ay sonrasında genelde ivme düşüyor bu bakımdan Haziran ayına kadar 10 milyon daha satış öngörülüyor. Toplamda 20 milyon satış rakamı söz konusu. Böylece Galaxy S9 serisinden 1 milyon daha fazla satılmış olacak.

Analiz uzmanı Ming-Chi Kuo yıl sonuna kadar serinin 40 veya 45 milyon adet satış yapacağını ön görüyor. Tahminler tutarsa 2016 yılından bu yana 40 milyon rakamını geçen ikinci seri olacak. Galaxy S7 serisi yıl sonunda 49 milyon civarında bir satış yapmıştı.

Diğer taraftan Galaxy S10 serisinin yüksek kâr marjı Samsung’a iyi bir faaliyet karı olarak dönecek. Yılın ikinci çeyreğinde Samsung’un rekor bir faaliyet karına ulaşması da bekleniyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S10-sales-forecasts-H1-2019_id114493 Yorum Yaz
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koyunsavar 2 ay en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri
Az yavaş yakalasın :D Xiaomi ve Huawei tarafından hindistanda tokat manyağı oldu

Bizim köyde de en çok ipon satıyor önüne geleni tokatlıyor ama malesef dünya bizim köyden ibaret degil.
Mesaj alındı mı acabaaa???
DH MisafiriAz yavaş yakalasın :D Xiaomi ve Huawei tarafından hindistanda tokat manyağı olduBizim köyde de en çok ipon satıyor ...
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DH Misafiri 2 ay
param olsa alırdım gerçekten süper telefon yapmışlar. ama para yok :)
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ramis78 2 ay
1 ayda 10 milyon
bekleyelim görelim
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medyxnet 2 ay
10 milyon çok iddialı değil mi ben biraz şov olarak görüyorum
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EnterX 2 ay
xioami 100 dolar samsung 1000 dolar gelipte allahin sayomisinin hindistan coplugunde satisiyla samsungu bir tutma bi zahmet
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DH Misafiri 2 ay
Reklamlar. Soran yok ne satacak 10 milyonu
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DH Misafiri 2 ay
Az yavaş yakalasın :D Xiaomi ve Huawei tarafından hindistanda tokat manyağı oldu
1 Yanıt Yanıtla +3
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koyunsavar 2 ay DH Misafiri
DH Misafiri
Az yavaş yakalasın :D Xiaomi ve Huawei tarafından hindistanda tokat manyağı oldu

Bizim köyde de en çok ipon satıyor önüne geleni tokatlıyor ama malesef dünya bizim köyden ibaret degil.
Mesaj alındı mı acabaaa???
1 Yanıt Yanıtla +13
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veteriner69 2 ay
4500 tl ye S 10 e aldım, çok memnun kaldım. :)
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