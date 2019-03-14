Galaxy S10 serisi bu ay 10 milyon satış rakamını aşabilir

Son dönemde amiral gemi tarafında beklediği satışları yapamayan Samsung, Galaxy S10 serisi ile yeniden çıkışa geçebilir. Ön siparişlerde rekor kıran Galaxy S10 serisinin ilk ayında 10 milyon satış rakamını geçebileceği konuşuluyor.

Rekor gelebilir

Milyonluk satış rakamları aslında Samsung’a yabancı değil. Galaxy S amiral gemi serisinde ilk ay 10 milyon satış rakamını geçen birden fazla model mevcut. Bununla birlikte Galaxy S7 ve sonrasında bu ivme düşmeye başlamıştı. Galaxy S10 ile yeniden eski parlak günlere dönülebilir.

Elbette geçmiş dönemlerin tek model ile yapılan rekor satışlarına dikkat çekmek gerek. Artık firma Galaxy S serisine iki veya üç model ile tüketici karşısına çıkarıyor. İlk ay 10 milyon olsa da aslında tek model anlamında ortalama veya 4 milyon olarak gerçekleşiyor.

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Galaxy S10 serisinde de 3 model mevcut. Galaxy S10 ve S10+ üst seviye amiral gemileri iken Galaxy S10e modeli biraz daha alınabilir tarzda geliştirilmiş. Muhtemelen seri içerisinde Galaxy S10e ipi göğüsleyecektir.

İlk ay sonrasında genelde ivme düşüyor bu bakımdan Haziran ayına kadar 10 milyon daha satış öngörülüyor. Toplamda 20 milyon satış rakamı söz konusu. Böylece Galaxy S9 serisinden 1 milyon daha fazla satılmış olacak.

Analiz uzmanı Ming-Chi Kuo yıl sonuna kadar serinin 40 veya 45 milyon adet satış yapacağını ön görüyor. Tahminler tutarsa 2016 yılından bu yana 40 milyon rakamını geçen ikinci seri olacak. Galaxy S7 serisi yıl sonunda 49 milyon civarında bir satış yapmıştı.

Diğer taraftan Galaxy S10 serisinin yüksek kâr marjı Samsung’a iyi bir faaliyet karı olarak dönecek. Yılın ikinci çeyreğinde Samsung’un rekor bir faaliyet karına ulaşması da bekleniyor.