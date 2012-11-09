Galaxy S3 Mini, Avrupa'da satışa sunuldu

Haber Editörü
Samsung'un yakın zamanda tanıttığı, amiral gemisi Galaxy S3'ün küçük kardeşi S3 Mini; Avrupa kıtasındaki yolculuğuna başladı.
Fransa'da Amazon tarafından 370 avrodan satışına başlanan telefon, İngiltere'de ise yaklaşık 300 sterlinden satışa sunulmuş durumda. Öte yandan Almanya'da ise telefonun satış fiyatı 345 avro olarak şekillenirken, Samsung Almanya'nın telefon için tavsiye ettiği satış fiyatını 440 Avro olarak açıkladığını hatırlatalım.
<a href="http://www.unwiredview.com/2012/11/09/samsung-galaxy-s-iii-mini-launched-in-europe-prices-start-at-e345/">Unwired</a> Yorum Yaz Paylaş Tweetle
evet Türkiyeye geldi , Tüm telefoncularda bulabilirsiniz sanırım. Samsung bayiliklerine de gelmiş durumda şuanki fiyatı 935 TL olarak sunuldu. hepsiburada.com'a da geldi 950 TL den satılıyor.
Bunun dışında önerebileceğim telefon galaxy s advance olur. çünkü hızlı erişime sahip ve daha hafif olan bir akıllı telefondur.
Aralıkta yeni telefon alıcam.Galaxy Nexus,HTC 3d evo ve S3 mini arasından seçim yapıcam
evo 3d den uzak dur da
S3 çok büyük. Iphone boyutlarında ve onu aratmayacak özelliklerde bir telefon önerebilir misiniz?
Ekleme: S3'ü biraz inceleyebildim ve ekranı çok başarılı göründü. O kalitede görüntü veren bir telefon önerebilirseniz sevinirim.