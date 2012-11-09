Galaxy S3 Mini, Avrupa'da satışa sunuldu

Samsung'un yakın zamanda tanıttığı, amiral gemisi Galaxy S3'ün küçük kardeşi S3 Mini; Avrupa kıtasındaki yolculuğuna başladı.

Fransa'da Amazon tarafından 370 avrodan satışına başlanan telefon, İngiltere'de ise yaklaşık 300 sterlinden satışa sunulmuş durumda. Öte yandan Almanya'da ise telefonun satış fiyatı 345 avro olarak şekillenirken, Samsung Almanya'nın telefon için tavsiye ettiği satış fiyatını 440 Avro olarak açıkladığını hatırlatalım.

<a href="http://www.unwiredview.com/2012/11/09/samsung-galaxy-s-iii-mini-launched-in-europe-prices-start-at-e345/">Unwired</a>