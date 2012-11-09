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Galaxy S3 Mini, Avrupa'da satışa sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Samsung'un yakın zamanda tanıttığı, amiral gemisi Galaxy S3'ün küçük kardeşi S3 Mini; Avrupa kıtasındaki yolculuğuna başladı.

Fransa'da Amazon tarafından 370 avrodan satışına başlanan telefon, İngiltere'de ise yaklaşık 300 sterlinden satışa sunulmuş durumda. Öte yandan Almanya'da ise telefonun satış fiyatı 345 avro olarak şekillenirken, Samsung Almanya'nın telefon için tavsiye ettiği satış fiyatını 440 Avro olarak açıkladığını hatırlatalım.


<a href="http://www.unwiredview.com/2012/11/09/samsung-galaxy-s-iii-mini-launched-in-europe-prices-start-at-e345/">Unwired</a> Yorum Yaz
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Hitlerin Bıyığı 6 yıl
DH Misafiri
s3 mini türkiyeye geldi mi satan bir yer var mı bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi s3 ebatları cok büyük oldugu icin almak istemiyordum mini iyi oldu

evet Türkiyeye geldi , Tüm telefoncularda bulabilirsiniz sanırım. Samsung bayiliklerine de gelmiş durumda şuanki fiyatı 935 TL olarak sunuldu. hepsiburada.com'a da geldi 950 TL den satılıyor.
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DH Misafiri 6 yıl
s3 mini türkiyeye geldi mi satan bir yer var mı bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi s3 ebatları cok büyük oldugu icin almak istemiyordum mini iyi oldu
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acbold 7 yıl
Habere telefon bilgilerinide ekleseydiniz güzel olurdu.
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nurettinaz 7 yıl
Şimdi tamam s3 güzel telefonda benim anlamadığım hem o kadar büyüt sen sonrada mini ekini getirerek küçült bu son zamanlarda oldukça moda olmaya başladı
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DH Misafiri 7 yıl
Kesinlikle yorumlarınızla haksız duruma düşmüşsünüz.Samsung galaxy s3 şu ana kadar çıkmış iphone ile rekabet içinde olan ve ekranındaki çözünürlük derecesiyle birinci sıraya yerleşmiş başarılı bir telefondur. Samsung galaxy s3 mini daha türkiye de satışa sunulmadığı halde ilgi gören ve galaxy s3 ile aynı özellik ve kapasiteye sahip bir telefondur. çünkü çoğu insan s3 ü çok büyük ele sığmayan bir telefon olarak görür. buda onun çözümü niteliğindedir. kullanmadan sadece görünüşten yapılan yüzeysel yorumlarınız yeterli değildir.
Bunun dışında önerebileceğim telefon galaxy s advance olur. çünkü hızlı erişime sahip ve daha hafif olan bir akıllı telefondur.
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N.M.Türk05 7 yıl
Millet niye bunu beğenmiyor anlamıyorum? Herkesin s3 almaya bütçesi yok

Aralıkta yeni telefon alıcam.Galaxy Nexus,HTC 3d evo ve S3 mini arasından seçim yapıcam
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Ciddi Kedii 7 yıl N.M.Türk05
N.M.Türk05
Millet niye bunu beğenmiyor anlamıyorum? Herkesin s3 almaya bütçesi yok

Aralıkta yeni telefon alıcam.Galaxy Nexus,HTC 3d evo ve S3 mini arasından seçim yapıcam

evo 3d den uzak dur da
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benis 7 yıl
Çok büyük telefonlara oval tasarım yakışıyor ama orta boyutlardaki telefonlara köeli tasarım daha iyi oluyor bu telefon da s2 gibi köşeli olsaydı daha şık olurdu
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FRAPS 7 yıl
Şimdiye kadar gördüğüm en berbat tasarım diyebilirim ,zaten s3 ün tasarımıda berbattı ama bu ondan çok daha kötü
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aziz77 7 yıl
beş para etmez
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Raikirin 7 yıl
S Advance ile karşılaştırınca Türkiye giriş fiyatını daha yüksek bekliyordum.
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7Mhz 7 yıl
Akıllı telefondan hiç anlamadığım için girip "iphone 4s mi s3 mini mi alayım" diye sorayım dedim ama yorumları okuyunca sormaya utandım. Mini'yi yerin dibine sokmuşsunuz. Dizaynı önemli değil ama galiba özellikleride yeterli değil.
S3 çok büyük. Iphone boyutlarında ve onu aratmayacak özelliklerde bir telefon önerebilir misiniz?

Ekleme: S3'ü biraz inceleyebildim ve ekranı çok başarılı göründü. O kalitede görüntü veren bir telefon önerebilirseniz sevinirim.
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