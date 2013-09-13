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Galaxy S4 ve Meizu MX3, gerçek 8 çekirdek deneyimini kullanıcılara sunacak

5 yıl
1,3b
1
69
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S4 ve Meizu MX3, gerçek 8 çekirdek deneyimini kullanıcılara sunacak

8 çekirdek kavramı göreceli de olsa ilk olarak Exynos 5 Octa yongaseti ile hayatımıza girmişti. İş yüküne göre 4 adet Cortex-A7 çekirdeğini ve 4 adet Cortex-A15 çekirdeğini sırasıyla devreye sokan big.LITTLE tasarımı sayesinde hem yüksek performans hem de yüksek enerji tasarrufu mümkün oluyordu.

Exynos 5 Octa yongaseti, 5410 model numarasıyla ilk olarak Galaxy S4 amiral gemi modelinde ikinci olarak da Meizu MX3 modelinde karşımıza çıktı. Yeni nesil Exynos 5 Octa yongaseti ise 5420 model numarası ile Galaxy Note 3 modelinde kullanıldı.

MediaTek, Huawei gibi firmaların gerçek 8 çekirdek taşıyan işlemcilerini piyasaya sürmesi veya sürecek olması nedeniyle Samsung'un bu noktada çalışmalarına şahit olduk. HMP teknolojisi ile aynı enerji tüketiminde yüzde 10 performans artışı sağlayan ve tüm çekirdekleri aynı anda devreye sokan Samsung, bu avantajı Exynos 5 Octa işlemcilerine sunmaya hazırlanıyor.

Gelen bilgilere göre Samsung bir güncelleme ile 5410 model numaralı Exynos 5 Octa işlemcisine HMP teknolojisini entegre edecek. Ayrıca 5420 model numaralı Galaxy Note 3'te yer alan Exynos 5 Octa işlemcisi de aynı imkandan faydalanacak. Meizu da MX3 modeli için benzer bir duyuru yaptı.
Yıl sonundan itibaren Exynos 5 Octa yongaseti taşıyan akıllı telefonlarda önemli bir performans artışı görülmeye başlanacak. Samsung'un güncellemeyi ne zaman vereceğine dair kesin bir bilgi yok.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Exynos-5410-could-get-software-update-to-become-true-octa-core-chip_id47353 Yorum Yaz
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gkn_ymz 5 yıl en beğenilen
Şu yorumları okuyan s4'den alev çıkıyor falan sanacak yanıyor diyen 2 kişi htc one kullanıcısı diğeri sony bir şey demeye gerek yok, ısınmayan 4 dört çekirdekli herhangi bir telefon gösterin 10000 lira verip alıcam her telefon ısınıyor özellikle bu senenin tepe modelleri... Saçma sapan yorumlar yapıp milletin kafasını karıştırmaktan başka bir işe yaramıyor bu tarz yorumlar, çoğu kişi forum yorumlarına göre telefon alıyor kendi kullandığınız markayı savunup diğerine kaka demek nasıl bir psikoloji anlamak güç, konuya dönecek olursak tamamen satış politikası exynos 5 'in işlem gücünün yetmeyeceği ne oyun ne bir program var boşu boşuna pili yiyecekler başka bir şey değil... GPU için yazılımsal iyileştirme üzerine çalışsalar daha iyi..
Şu yorumları okuyan s4'den alev çıkıyor falan sanacak yanıyor diyen 2 kişi htc one kullanıcısı diğeri sony bir şey demeye gerek yok, ısınmayan 4 dört çekirdekl...
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2 Yanıt Yanıtla +27
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Avorlair 5 yıl galagala0707
galagala0707

Tuttturmuşsunuz bi 8 çekirdek bir işe yaramazmiş,4+4 göz boyamaymış nerden biliyorsunuz nereden?Alma gardaş o zaman.Samsungun galaxy serisinden daha komplike bi smartphone var mı ayrıca bunun cevabını hepiniz biliyorsunuz!!

adam akıllı telefonlarda "komplike" diye yeni bir segment açtı, şimdi dağılabiliriz
galagala0707Tuttturmuşsunuz bi 8 çekirdek bir işe yaramazmiş,4+4 göz boyamaymış nerden biliyorsunuz nereden?Alma gardaş o zaman.Samsungu...
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buferhn 5 yıl
Yahu bizde kullanıyoruz s4 ama nedense milletin abarttığı kadar ne ısınma ne de başka sorun ile karşılaştım gerçekten sırf konuşmak için yorum yapılıyor , ayrıca zaten yazılım güncelleştirmesi gelecek telefon daha stabil olacak ama bizim insanımız gerçekten çok sabırsız .
Yahu bizde kullanıyoruz s4 ama nedense milletin abarttığı kadar ne ısınma ne de başka sorun ile karşılaştım gerçekten sırf konuşmak için yorum yapılıyor , ayrı...
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Clanox 4 yıl
Şu an internette gezinirken bile telefonun özellikle kameranın altı alev gibi.Pili 2 saat önce sarj ettim şimdi %58.Şu touchwiz denen sacmaligin yavasligina bi cozum bulamadilar.daha bundan sonra samsunga para yok benden.8 cekirdek acsalar magazalarinda dogru duzgun uygulama var sanki anca adam asmaca oynarsiniz
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PowerBerke 4 yıl
S4 yanıyor diyen s4 kullanıcısıysa bende adam degilim.
Ulan normal derecede ısınıyor millet aldığı moktan htc sony den nasıl kazık yedigini bildiginden kendini tatmin ediyor yazik
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DH Misafiri 4 yıl
Ben s4 alalı yaklaşık 4 ay oldu hiç ısınması nı görmedim herkes kullandığı tlf.birinci sınıf görüyor
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Tesla Nikola 5 yıl
Adam 3g yi acip oynuyor sonra telwfon alev aliyor vs vs
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Espa 5 yıl
Aynı güç tüketiminde fazladan performans verilecek yazıyor. Aynı güç tüketildiğine göre ısınma da olmaz, batarya süresi de kısalmaz.
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Battlelife 5 yıl
Güncelleme öncesi:Günde 2 kez şarj, %30 da parlaklık en düşük, Işık hızında kitleme, Aralıklarla ram temizliği
GÜncelleme sonrası:Günde 4 öğün şarj(Namaz olsa kılmazsınız), %80 de parlaklık en düşük, Işık hızında mesaj yazma tuş kiliti......
Aletin şarjı bitti pardon hay ben bu güncell.....
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SystemApps 5 yıl
andorid işlemcili telefon yapılmadıktan sonra hiç bir andorid hiç bir işlemci üzerinde stabil çalışamayacak
zuhahahaha
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DH Misafiri 5 yıl
allah aşkına s4 kullanmayan nasııl ısındığını bilemez ilde ısınma sorunu vardı ama şimdi hiç yok ısınıyor diyen herkes samsung düşmanıdır bence 8çekirdek çok güzel olucak ilkleri bize getiriyor samsung helal olsun kıskananlar çatlasın
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Moja 5 yıl
S4 çok ısınıyor diye sallayanların aslında ellerine hiç S4 geçmemiş olması kadar acı bir şey yok.
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A.S.I. 5 yıl
Siz 8 çekirdeği bırakın GM Discovery alın gerçek 4 çekirdek kullanın.
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berk12fb 5 yıl
niye bukadar abarttınız anlamıyorum olay çok basit
s4 8 çekirdekli olunca 1- telefon hızlancak oyunlar daha kısa sürede açılcak ama oyun performansında artış olmaz 2 - telefonun sarjı biraz daha hızlı bitçek
ısınma desen her telefon ısıyor
(htc one kullanıyorum )
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Tunahan741 5 yıl berk12fb
berk12fb

niye bukadar abarttınız anlamıyorum olay çok basit
s4 8 çekirdekli olunca 1- telefon hızlancak oyunlar daha kısa sürede açılcak ama oyun performansında artış olmaz 2 - telefonun sarjı biraz daha hızlı bitçek
ısınma desen her telefon ısıyor
(htc one kullanıyorum )

1- oyun performansı sadece işlemciye bağlı değil %60 optimazson ile alakalıdır buda developerden geçer
2- telefonun şarjı çabuk bitme konusunda önyargılı olmayın. 1. işlemci tam yükte 50 enerji tüketiryorsa
%50 yükte 25 enerji tüketmez 18-20 tüketir
yani 1. işlemci %65 hızında çalıştırıp ( 25 enerji tüketsin )
2. işlemciyide %50 hızında çalıştırıldığını düşünelim (20 enerji tüketsin çünkü hızı daha yavaş)
Toplamda 45 enerji tüketecektir
ayrıca şuan 2 işlemci aynı anda çalışmıyor
ve kullanılan teknolojler aynı 28nm o yüzden performasn artışı kesinlikle olacaktır
ayrıca ısınmasıda azalacaktır
s4 almadan önce birçok karılaştırma inceledim
htc ninde aldıracak yanı var s4ünde
htcnin metal kasa olması ve ekran parlaklığının yüksek olması ayrıca streo ses vermesi çok süper şeyler
ama s4 ekran kalitesi olarak htc one den üstün bunu biraz telefondan anlayan birine yan yana koysak anlar
ama her 2 telefonuda yan yana kullanmayacağımız için kalite farkını hissetmeyiz.
ama s4 ün neden mono hoparlor kullandığı konusunda ve bunu neden arkaya yerleştiridği konusunda hala kafam kaırşık
plastik gövde konusunu geçtim ses önemli birşey ama şöyle bişey var htcde alsaydım keşke s4 alsaydım demezdim
şuan keşke htc alsaydım demiyorum
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Toma Hawk 5 yıl
telefon 8 çekirdek olsa ne olcak olmasa ne olcak 2 uygulama yüklenecek diye gereksiz bence çekirdek yerine bataryanın amperini artırsınlar
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