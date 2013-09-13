Galaxy S4 ve Meizu MX3, gerçek 8 çekirdek deneyimini kullanıcılara sunacak





8 çekirdek kavramı göreceli de olsa ilk olarak Exynos 5 Octa yongaseti ile hayatımıza girmişti. İş yüküne göre 4 adet Cortex-A7 çekirdeğini ve 4 adet Cortex-A15 çekirdeğini sırasıyla devreye sokan big.LITTLE tasarımı sayesinde hem yüksek performans hem de yüksek enerji tasarrufu mümkün oluyordu.





Exynos 5 Octa yongaseti, 5410 model numarasıyla ilk olarak Galaxy S4 amiral gemi modelinde ikinci olarak da Meizu MX3 modelinde karşımıza çıktı. Yeni nesil Exynos 5 Octa yongaseti ise 5420 model numarası ile Galaxy Note 3 modelinde kullanıldı.





MediaTek, Huawei gibi firmaların gerçek 8 çekirdek taşıyan işlemcilerini piyasaya sürmesi veya sürecek olması nedeniyle Samsung'un bu noktada çalışmalarına şahit olduk. HMP teknolojisi ile aynı enerji tüketiminde yüzde 10 performans artışı sağlayan ve tüm çekirdekleri aynı anda devreye sokan Samsung, bu avantajı Exynos 5 Octa işlemcilerine sunmaya hazırlanıyor.





Gelen bilgilere göre Samsung bir güncelleme ile 5410 model numaralı Exynos 5 Octa işlemcisine HMP teknolojisini entegre edecek. Ayrıca 5420 model numaralı Galaxy Note 3'te yer alan Exynos 5 Octa işlemcisi de aynı imkandan faydalanacak. Meizu da MX3 modeli için benzer bir duyuru yaptı.

Yıl sonundan itibaren Exynos 5 Octa yongaseti taşıyan akıllı telefonlarda önemli bir performans artışı görülmeye başlanacak. Samsung'un güncellemeyi ne zaman vereceğine dair kesin bir bilgi yok.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Exynos-5410-could-get-software-update-to-become-true-octa-core-chip_id47353