Galaxy S4'ün Avrupa fiyatı netleşiyor: 600-700 Avro

Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı üst düzey akıllı telefonu Galaxy S4'ün Nisan sonu itibariyle tüketiciyle buluşacağı resmi olarak açıklanmıştı; ancak satış fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama ise yapılmamıştı.Bu konudaki belirsizliğin resmi olarak ne zaman giderileceği şimdilik belli olmamakla birlikte, firmaya yakın isimlerden S4'ün muhtemel fiyatlandırmasıyla ilgili bilgiler gelmeye başladı.

Gelen bilgilere göre İtalya'da Galaxy S4, 699 Avro'luk satış fiyatıyla mayıs ayının ilk yarısı içerisinde satışa sunulacak. Bu bilgiyi veren kaynak, Avrupa'nın geri kalanında ise telefonun 100 avro daha uygun fiyata satılacağını söylüyor ki bu da 600 avro olacağı anlamına geliyor.

Aynı kaynak İtalya'daki fiyatının daha pahalı olmasının İtalya'ya özgü ve normal olduğunu ifade etmekte. Dolayısıyla gelen bilgiler doğru kabul edersek Avrupa içerisinde Samsung'un belirlediği baz fiyatın yaklaşık 600 Avro olduğunu ve ülkelerdeki son satış fiyatının bu değerin üzerinden belirleneceği muhtemel görünüyor.

Öte yandan Galaxy S4'ün güçlü rakiplerinden Sony Xperia Z'in Avrupa fiyatı yaklaşık 600 Avro iken, HTC One'ın ise 660 Avro'dan satışa sunulmasının beklendiğini belirtelim.

http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s4_launch_price_in_europe__600700-news-5716.php