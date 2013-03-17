Galaxy S4'ün Avrupa fiyatı netleşiyor: 600-700 Avro

Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı üst düzey akıllı telefonu Galaxy S4'ün Nisan sonu itibariyle tüketiciyle buluşacağı resmi olarak açıklanmıştı; ancak satış fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama ise yapılmamıştı.Bu konudaki belirsizliğin resmi olarak ne zaman giderileceği şimdilik belli olmamakla birlikte, firmaya yakın isimlerden S4'ün muhtemel fiyatlandırmasıyla ilgili bilgiler gelmeye başladı.
Gelen bilgilere göre İtalya'da Galaxy S4, 699 Avro'luk satış fiyatıyla mayıs ayının ilk yarısı içerisinde satışa sunulacak. Bu bilgiyi veren kaynak, Avrupa'nın geri kalanında ise telefonun 100 avro daha uygun fiyata satılacağını söylüyor ki bu da 600 avro olacağı anlamına geliyor.
Aynı kaynak İtalya'daki fiyatının daha pahalı olmasının İtalya'ya özgü ve normal olduğunu ifade etmekte. Dolayısıyla gelen bilgiler doğru kabul edersek Avrupa içerisinde Samsung'un belirlediği baz fiyatın yaklaşık 600 Avro olduğunu ve ülkelerdeki son satış fiyatının bu değerin üzerinden belirleneceği muhtemel görünüyor.
Öte yandan Galaxy S4'ün güçlü rakiplerinden Sony Xperia Z'in Avrupa fiyatı yaklaşık 600 Avro iken, HTC One'ın ise 660 Avro'dan satışa sunulmasının beklendiğini belirtelim.
http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s4_launch_price_in_europe__600700-news-5716.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsung galaxy s4 136.6 x 69.8 x 7.9 mm (5.38 x 2.75 x 0.31 in)
Samsung galaxy s3 136.6 x 70.6 x 8.6 mm (5.38 x 2.78 x 0.34 in)
Boyutlara baktığımızda 5 inç telefonu 4,8 inçe sığdırmayı başarmışlar kenar çıtası daha ince, alt kısmı daha kısa ve güzel
telefon dünyadaki tek super amoled full hd ekrana sahip, 2600 mah full hd için şu anlık en iyi çözüm, Grafik işlemcisi adreno 320'ye göre daha iyi (S4 powerVR tabanlı 533 MHz hızında çalışan PowerVR SGX 544 MP3 grafik birimini kullanan ilk full hd cep telefonu
Gsmarenanın yalancısıyım arka kamera 60 kare saniye full hd çekim yapabiliyor muş. Bu özellikte ilk diye biliyorum.
Kısacası benim açımdan on numara beş yıldız telefon olmuş beğenmeyenler olabilir saygı duyarım. Ama beğenmeyenler de beğenenlere saygı duymalı tabi ki:)
Kaynak? Zira 640€ Saturn fiyatı var. 500€ bile olsa 1100 lirayı geçiyor. Tax Free bile olsa o kadar olmuyor.
Pahalı arkadaş, pahalı. Gidip o fiyatı bir telefona veremem. Tamam akıllı, cart curt diyoruz da telefon bu. O fiyata eli yüzü düzgün pc alınır, 2 aylık asgari ücret, yurt dışında 10 yaşında araba alınır, ps4+monitör alınır, 3D TV alınır, 3 kişilik 1 aile 1 ay geçinir. Bunlardan birisini o paraya yapabilirsiniz. Yapmayın Allah aşkına... Hemen gidip almak yerine 2 ay bekler 300-500 daha ucuza alırım. Hemen o kadar parayı vermek yazık günah.