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Galaxy S4'ün Avrupa fiyatı netleşiyor: 600-700 Avro

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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86
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Galaxy S4'ün Avrupa fiyatı netleşiyor: 600-700 Avro

Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı üst düzey akıllı telefonu Galaxy S4'ün Nisan sonu itibariyle tüketiciyle buluşacağı resmi olarak açıklanmıştı; ancak satış fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama ise yapılmamıştı.Bu konudaki belirsizliğin resmi olarak ne zaman giderileceği şimdilik belli olmamakla birlikte, firmaya yakın isimlerden S4'ün muhtemel fiyatlandırmasıyla ilgili bilgiler gelmeye başladı.

Gelen bilgilere göre İtalya'da Galaxy S4, 699 Avro'luk satış fiyatıyla mayıs ayının ilk yarısı içerisinde satışa sunulacak. Bu bilgiyi veren kaynak, Avrupa'nın geri kalanında ise telefonun 100 avro daha uygun fiyata satılacağını söylüyor ki bu da 600 avro olacağı anlamına geliyor.

Aynı kaynak İtalya'daki fiyatının daha pahalı olmasının İtalya'ya özgü ve normal olduğunu ifade etmekte. Dolayısıyla gelen bilgiler doğru kabul edersek Avrupa içerisinde Samsung'un belirlediği baz fiyatın yaklaşık 600 Avro olduğunu ve ülkelerdeki son satış fiyatının bu değerin üzerinden belirleneceği muhtemel görünüyor.

Öte yandan Galaxy S4'ün güçlü rakiplerinden Sony Xperia Z'in Avrupa fiyatı yaklaşık 600 Avro iken, HTC One'ın ise 660 Avro'dan satışa sunulmasının beklendiğini belirtelim.


http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s4_launch_price_in_europe__600700-news-5716.php Yorum Yaz
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Merc4eve 6 yıl en beğenilen
Bu telefonu gördükçe güzelleşiyor mudur nedir ? :)
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stalker(1979) 6 yıl
Samsung eskinden İphone'u kopyalamakla suçlanırdı. Şimdi Köşeli tasarım yerine yuvarlak tasarıma geçti. İphone'nun dilinden kurtuldu. Şimdi de kötü tasarım yapmak ile suçlanıyor yukarı tükersen bıyık aşağı tükürsen sakal adamlar ne yapacağını şaşırdı. Doğru teleon S3 tasarım anlayışı ile yapılmış zaten benzer görselleri taaaa 5-6 ay önce görmüştük yani süpriz olmadı. Telefon S3'e benziyor ama daha güzel hali

Samsung galaxy s4 136.6 x 69.8 x 7.9 mm (5.38 x 2.75 x 0.31 in)
Samsung galaxy s3 136.6 x 70.6 x 8.6 mm (5.38 x 2.78 x 0.34 in)
Boyutlara baktığımızda 5 inç telefonu 4,8 inçe sığdırmayı başarmışlar kenar çıtası daha ince, alt kısmı daha kısa ve güzel
telefon dünyadaki tek super amoled full hd ekrana sahip, 2600 mah full hd için şu anlık en iyi çözüm, Grafik işlemcisi adreno 320'ye göre daha iyi (S4 powerVR tabanlı 533 MHz hızında çalışan PowerVR SGX 544 MP3 grafik birimini kullanan ilk full hd cep telefonu
Gsmarenanın yalancısıyım arka kamera 60 kare saniye full hd çekim yapabiliyor muş. Bu özellikte ilk diye biliyorum.
Kısacası benim açımdan on numara beş yıldız telefon olmuş beğenmeyenler olabilir saygı duyarım. Ama beğenmeyenler de beğenenlere saygı duymalı tabi ki:)
Samsung eskinden İphone'u kopyalamakla suçlanırdı. Şimdi Köşeli tasarım yerine yuvarlak tasarıma geçti. İphone'nun dilinden kurtuldu. Şimdi de kötü tasarım yapm...
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Firaristt 6 yıl dere.beyi
dere.beyi
xperia z de öleydi şimdi almanyada 800 900 liraya satılıyor garantili

biraz beklemek gerek buda öyle olacaktır


Kaynak? Zira 640€ Saturn fiyatı var. 500€ bile olsa 1100 lirayı geçiyor. Tax Free bile olsa o kadar olmuyor.


Pahalı arkadaş, pahalı. Gidip o fiyatı bir telefona veremem. Tamam akıllı, cart curt diyoruz da telefon bu. O fiyata eli yüzü düzgün pc alınır, 2 aylık asgari ücret, yurt dışında 10 yaşında araba alınır, ps4+monitör alınır, 3D TV alınır, 3 kişilik 1 aile 1 ay geçinir. Bunlardan birisini o paraya yapabilirsiniz. Yapmayın Allah aşkına... Hemen gidip almak yerine 2 ay bekler 300-500 daha ucuza alırım. Hemen o kadar parayı vermek yazık günah.
dere.beyixperia z de öleydi şimdi almanyada 800 900 liraya satılıyor garantilibiraz beklemek gerek buda öyle olacaktır ...
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mehmetozkan83 6 yıl
Note 2 alma arifesindeyken S4 ün duyurulması planlarımı suya düşürdü bekleyip 4S almak daha mantıklı gibi.
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-Sniper- 6 yıl
Haberin özünü başlıkta veren editör adamsın.
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Burak1916 6 yıl
hemen hemen s3 ün piyasaya çıktığı fiyatın aynısı türkiyede 1900 tlden aşşağı olmaz
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Zenci Forvet 6 yıl
Türkiye'de vergiyle şişirirler.
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gentleman_ 6 yıl
türkiyede 2499 tl hazır olun
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HUNTER. 6 yıl gentleman_
gentleman_

türkiyede 2499 tl hazır olun


iPhone 5 de yanlıs bılmıyorsam 3.500 tl cıvarında gelmıstı.sonradan turkcell 2.000 tl ye verınce pıyasada da 2.000 tl oldu.S4 te aynı şekil olucak bence
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DH Misafiri 6 yıl
Cihaz tasarım olarak bir önceki modelinin iyileştirilmiş hali htc one kadar şık değil fakat 5 inç olmasına rağmen şu da kabul edilmeli ki hafiflik,incelik,ebat ve pil kapasitesi olarak rakiplerinin önünde.Donanım olarak da şuan için en iyisi. Xperia z maalesef donanım olarak geride kalıyor.Htc one ise performans olarak çok yakın olacaktır(kağıt üstünde)Fakat yine de hem htc hem samsung kullanmış biri olarak HTC ONE X son yapılan güncellemelerden sonra her nakadar benchmarklarda daha yüksek sonuçlar alsa da şuan kullandığım s3 one x ten hem browser hem oyun performansı olarak daha önde.Yazılıma gelince android tarafında yazılım konusunda nexus serisi dışındaki tüm marka ve modeller iyi değil samsung sadece kötünün iyisi.Üst segment telefonlara yazılım konusunda başarılı fakat orta düşük segment tüm diğer firmalar gibi kötü.Pil konusunda da motorola dan sonra en iyisi.Özetle performans,iyi bir pil ömrü,ve 5 inçlik veya HTC One ın 4.7 inçlik cihazından daha başarılı ebatlara sahip olduğunda cihaz yine oldukça tercih edilecektir diye düşünüyorum.
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wolferto 6 yıl
tasarımına laf eden arkadaşlar küpe toka yada külçe altın alm ıyorsunuz .öncelikle
1 köşesi kavisli olması ele batma hissi vermiyor ve ele daha iyi oturuyor
2plastik salam ve hafif artıları. hafif ürün düşme ve darbe sonucu az zarar görür ve plastik olması iç hasar olusmasını engeller.wifi ve diğer çekim aygıt ve sensörler metallere nazaren daha aktiftir
3, 5 inc ekrana göre en küçük telefon ve en ince telefondur fullhd yi daha küçük bi ekrana sıgdırmak saçmalık olur. tasarımı kullanabilirlik ve performans bakımından bi geri planda tutmus olması gerekende budur tasarımı çok güzel olan teneke arabalar gbi değil plastik var plastik var gorilla glassda plastik ama zor çiziliyor ve kırılıyor
bunlar arlkadaslara biraz yardımcı olmustur diyelim ha illa şık gözüksün diyorsan git bitane altın kaplama kapak yaptır yada altın telefonlar dolu onlardan al incik boncuk yerleştir ( genelde kızlar çok yapıo)hep idiot olarak gördüm o kızları kızın iphone 5i var dediği kelime bu daha şık hem pahalı ne özelliği var güzel ya işte aldıgı şeyin içinde ne olduğunu bilmeyen almasın kardeşim şu telefonları
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musti198080 6 yıl
teknoloji gelistikce fiyatlar azalacagina surekli artiyor( turkiyeyi saymiyorum zaten....bizde oyle birsey mumkun degil)

bu gidisle galaxy 5-6 yi 900-1000 euroya cikaracaklar(bu dediklerim tum firmalar icin gecerli)
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om3rr 6 yıl
Beyler bi tane iphone 5 alıyorsunuz 6 ay sonra ip5 ı verip 2 tane s4 alabiliyosunuz bence böyle yapın
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar burada fiyatını konuşuyosunuz evet pahalı ama bundan ziyade siz bu tarz telefon aldığınız sürece zaten devamlı yenisi çıkar devamlı arıza yapar bozulur vs.1-2senede elinizdekinin tadı kalmaz.tabi 1-2seneyi bu telefon çıkarabilirse tadı kalmaz diyorum.ben doğru düzgün kimsede 2 senelik samsung ürün görmedim akıllı telefonları kastediyorum.diğer markalara yönelin önünüze allayıp pullayıp aynı ürünü tekrar sunmuyolar devamlı sizi servise gitmek zorunda bırakmıyolar hem uzun vadede kullanım sağlıyolar hemde sizi kısa sürede sıkmayacak telefonlar çıkarıyolar.bende tavsiye ben bi kere samsung aldım incirli samsung servisinin yolundan ayrılamaz oldum :)
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