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Galaxy S5, Gear 2 & Fit'in resmi inceleme videoları yayınlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,5b
1
39
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Galaxy S5, Gear 2 & Fit'in resmi inceleme videoları yayınlandı
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Samsung, geçtiğimiz ay Mobil Dünya Kongresi’nde lanse ettiği amiral gemisi Galaxy S5 ile akıllı saat ve bileklikleri, Gear 2 ile Gear Fit’in resmi inceleme videolarını resmi YouTube kanalı üzerinden yayınladı.

Yaklaşık 8 dakikalık olan Galaxy S5 İnceleme videosunda Samsung, telefonun birçok önemli noktasına değinmeyi ihmal etmemiş. 5 başlık altında toplanan videoda kullanıcılara Galaxy S5’in donanımından tasarımına, gelişmiş kamerasından hızlı iletişim kabiliyetine, sağlık ve fitness alanındaki yeteneklerinden günlük hayatta sağladığı kullanışlı özelliklerine kadar fikir sahibi oluyor.

Samsung, yayınladığı ikinci inceleme videosunda ise Gear 2 ve Gear Fit cihazlarının önemli özelliklerine ışık tutuyor. Videonun ilk bölümünde Gear 2’nin tasarım, donanım, kesintisiz iletişim yeteneği, fitness ve sağlık konularındaki gücü ile diğer ek özellikleri yer alırken; ikinci bölümde ise Gear Fit’in dizayn, donanım, sağlık ve fitness yetenekleri ile Anında Bildirim özelliğine değiniliyor.

Her iki videoyu da aşağıdaki oynatıcılardan seyredebilirsiniz.

Diğer taraftan Genel Yayın Yönetmenimiz Mesut Çevik’in MWC 2014 kapsamında hazırladığı inceleme videosuna ise sayfanın en altındaki oynatıcıdan ulaşabilirsiniz.


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Bradley Cooper 5 yıl en beğenilen
galaxy S5 in kamerası dışında incelenecek birşeyi olmadığını düşünüyorum.
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stalker(1979) 5 yıl
Samsung galaxy s5'in donanım özellikleri ve malzeme kalitesi daha iyi olabilirdi. Fakat ben en çok hayal kırıklığına uğratan ekran çerçevelerinin kalınlaşması oldu. Su ve toz geçirmez yapabilmek için çerçeveyi kalınlaştırmışlar telefon çok itici olmuş. galaxy s5'in kasası s4'ten daha büyük ama sadece 0,1 inçlik büyüme var. Şu anki s5 kasasına 5,3 inçlik ekran bile sığabilirdi. Photoshop ile 5,1 inçlik telefonu 5,3 inç'e çevirdim. Resim aşağıda.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


S3 ile aynı fiziksel boyutta s4'ü 4,8 inçten 5 inç'e çıkaran Samsung aynı başarıyı s5'te gösterememiş. S4 ile aynı ebatlarda 5,2 inç bile yapılabilirdi. Onu da photoshop ile denedim. Lg g2 ile aynı çerçeve kalınlığında yapınca telefon 5,2 inç oluyor. Su geçirmez olması benim için olmazsa olmaz bir şey değil.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Samsung galaxy s5'in donanım özellikleri ve malzeme kalitesi daha iyi olabilirdi. Fakat ben en çok hayal kırıklığına uğratan ekran çerçevelerinin kalınlaşması ...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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seven44 5 yıl
z2,g3
1 Yanıt Yanıtla +9
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ukg 5 yıl
Bence S5 samsungun amiral telefonudur.Ama o paraya S5 alınması saçma. Fiyatın düşmesini bekleyin...
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aliemrecevik 5 yıl
iphone 5 sahibiyim. önceden de iphone 4 üm vardı. yani yaklaşık 4 senelik bir aplle kullanıcısıyım. fakat telefondan çok sıkıldım. Bana güzel tavsiye edeceğiniz bir telefon var mı ? s5 düşünüyorum sizce ?
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Mahmut-Keskin 5 yıl
Android telefon görünce uygulama çökmesi/kalitesizliği/içerik farkları vs. vb. sebeplerden dolayı ciddi derecede keyfim kaçıyor midem bulanıyor.
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Apple Specialist 5 yıl
Soyulma yaparmı bu
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doctor5945 5 yıl
Sayın dh editörleri samsungun galaxy s5 baskı devre üretim tesisinde yangın çıkmış 1 milyar dolardan fazla maddi hasar var haberi internette çarşaf çarşaf dolaşıyor haberiniz olmadımı daha.
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blackzeros 5 yıl
resmi inceleme nasil oluyor onu tam anlayamadım.
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Drakoid 5 yıl
Yuh be samsung! Yil olmus 2014 hala flagship modelinde kiytirik bir hoparlor koyuyorsun
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chatirdek 5 yıl
Önceki video incelemelerinde hala rehberde gecikme olduğunu gördük.Bence bu kadar telefon çıkarttıktan sonra Samsung'un kullanıcı şikayetlerine kulak verip en azından bunu düzeltmesi gerekirdi.Bir de ben telefonumda radyo olmasına önem veriyorum.İçinizde radyo internetten de dinlenebiliyor diyenler olabilir;fakat ben günde 10 saat sürekli radyo dinliyorum.Gün boyu takip ettiğim radyo yayınları var.Ülkemiz şartlarında internet paketimi böyle birşey harcamak saçmalıktan başka birşey olmaz.Hepsini içinde barındıran bir telefon almak varken cebimde mp3 çalar da taşımamın benim için hiçbir mantığı yok.Keşke Samsung telefonlarına birşeyler eklemek için harcadığı zamanı telefonun stabilitesine ve tasarımınada harcasa...
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flowerhorn 5 yıl
Telefon bıldıgın cop
Benım ekran boyutu takıntım olmadıgı ıcın appleden son derece memnunum
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dark dragon 5 yıl
Şu hoparlörü bit kadar yapıp kasanın arkasına koymuyorlar mı sinir oluyorum.
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echelon34 5 yıl
Sadece yılı es geçmemek için, apple ın touch id ve gold renk fikirlerinin çalınarak üretilen gereksiz cihaz.
Hiç tanıtılmasaydı zaten az olan marka prestijini sıfırlamış olmazdı
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Masdera 5 yıl
Samsung yine gereksiz özellikleri koymaktan geri kalmamış.
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