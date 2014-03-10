Galaxy S5, Gear 2 & Fit'in resmi inceleme videoları yayınlandı

Samsung, geçtiğimiz ay Mobil Dünya Kongresi’nde lanse ettiği amiral gemisi Galaxy S5 ile akıllı saat ve bileklikleri, Gear 2 ile Gear Fit’in resmi inceleme videolarını resmi YouTube kanalı üzerinden yayınladı.

Yaklaşık 8 dakikalık olan Galaxy S5 İnceleme videosunda Samsung, telefonun birçok önemli noktasına değinmeyi ihmal etmemiş. 5 başlık altında toplanan videoda kullanıcılara Galaxy S5’in donanımından tasarımına, gelişmiş kamerasından hızlı iletişim kabiliyetine, sağlık ve fitness alanındaki yeteneklerinden günlük hayatta sağladığı kullanışlı özelliklerine kadar fikir sahibi oluyor.

Samsung, yayınladığı ikinci inceleme videosunda ise Gear 2 ve Gear Fit cihazlarının önemli özelliklerine ışık tutuyor. Videonun ilk bölümünde Gear 2’nin tasarım, donanım, kesintisiz iletişim yeteneği, fitness ve sağlık konularındaki gücü ile diğer ek özellikleri yer alırken; ikinci bölümde ise Gear Fit’in dizayn, donanım, sağlık ve fitness yetenekleri ile Anında Bildirim özelliğine değiniliyor.

Her iki videoyu da aşağıdaki oynatıcılardan seyredebilirsiniz.

Diğer taraftan Genel Yayın Yönetmenimiz Mesut Çevik’in MWC 2014 kapsamında hazırladığı inceleme videosuna ise sayfanın en altındaki oynatıcıdan ulaşabilirsiniz.