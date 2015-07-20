Galaxy S6 Edge Plus yeni sızıntıda Note 4 ile yan yana geldi

Son dönemlerde Galaxy S6 Edge Plus ve Note 5'e ait dedikodular zirve yapmış durumda. Yeni iPhone modellerinden darbe yemek istemeyen Samsung'un Note 5 modeline alışılmışa göre daha erken tanıtması gündemde. Sızıntılarda görmeye başladığımız Galaxy S6 Edge Plus modeli de piyasaya çıkmaya hazır gözüküyor. Ancak bu kez de iki üst seviye modelin aynı tarihte tanıtılmaları halinde birbirlerinin satışlarını baltalayabileceği ihtimali öne çıkıyor.

Özellikle ekran boyutu ve yüksek performans konusunda birbirlerine benzer iki modeli ayıracak tek özellikleri Note 5 cephesinde cihaza ait özel kalem, Edge Plus cephesinde ise iki tarafı kavisli kenarlar oluyor. S6 Edge Plus modeline ait sızıntılar modelin daha erken çıkacağını gösterirken Note 5'in ise IFA 2015 fuarına kalması gündemde.

Galaxy S6 Edge Plus'a ait son sızıntı ise All About Samsung'dan geldi. Fotoğrafta Note 4 (5.7 inç) ile yan yana görüntülenen modelin kardeşi ile hemen hemen aynı büyüklüğe sahip olduğu görülüyor. İki cihazı birbirinden ayıran en önemli teknik özellikler ise Note 4 modelinde yer alan Micro SD kart slotu ve çıkarılabilir bataryanın S6 Edge Plus'da yer almaması oluyor.

Dedikodular kasanın altında Galaxy S6 Edge modeli ile aynı bileşenlerin bulunacağını gösteriyor. Bu durumda Samsung'un başarılı çipseti Exynos 7420 yerine farklı bir tercihte bulunması sürpriz bir gelişme olarak değerlendirilir. Yeni modelin ilk olarak ABD'li operatörler tarafından satılması bekleniyor.