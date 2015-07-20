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Galaxy S6 Edge Plus yeni sızıntıda Note 4 ile yan yana geldi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,8b
1
34
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Galaxy S6 Edge Plus yeni sızıntıda Note 4 ile yan yana geldi
 
Son dönemlerde Galaxy S6 Edge Plus ve Note 5'e ait dedikodular zirve yapmış durumda. Yeni iPhone modellerinden darbe yemek istemeyen Samsung'un Note 5 modeline alışılmışa göre daha erken tanıtması gündemde. Sızıntılarda görmeye başladığımız Galaxy S6 Edge Plus modeli de piyasaya çıkmaya hazır gözüküyor. Ancak bu kez de iki üst seviye modelin aynı tarihte tanıtılmaları halinde birbirlerinin satışlarını baltalayabileceği ihtimali öne çıkıyor.
Özellikle ekran boyutu ve yüksek performans konusunda birbirlerine benzer iki modeli ayıracak tek özellikleri Note 5 cephesinde cihaza ait özel kalem, Edge Plus cephesinde ise iki tarafı kavisli kenarlar oluyor. S6 Edge Plus modeline ait sızıntılar modelin daha erken çıkacağını gösterirken Note 5'in ise IFA 2015 fuarına kalması gündemde. 
Galaxy S6 Edge Plus yeni sızıntıda Note 4 ile yan yana geldi
 
Galaxy S6 Edge Plus'a ait son sızıntı ise All About Samsung'dan geldi. Fotoğrafta Note 4 (5.7 inç) ile yan yana görüntülenen modelin kardeşi ile hemen hemen aynı büyüklüğe sahip olduğu görülüyor. İki cihazı birbirinden ayıran en önemli teknik özellikler ise Note 4 modelinde yer alan Micro SD kart slotu ve çıkarılabilir bataryanın S6 Edge Plus'da yer almaması oluyor. 
Dedikodular kasanın altında Galaxy S6 Edge modeli ile aynı bileşenlerin bulunacağını gösteriyor. Bu durumda Samsung'un başarılı çipseti Exynos 7420 yerine farklı bir tercihte bulunması sürpriz bir gelişme olarak değerlendirilir. Yeni modelin ilk olarak ABD'li operatörler tarafından satılması bekleniyor.
Galaxy S6 Edge Plus yeni sızıntıda Note 4 ile yan yana geldi
 

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vitor reis 4 yıl en beğenilen
gram heycanlanmadim
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Chandler_Bing 4 yıl BekirTemel
BekirTemel
Cihaz çok hoş görünüyor lakin 2.500 liraya aldığım cihaz 1 ay sonra 1900 liraya bulunacaksa almayı düşünmem,samsung cihazları çok hızlı şekilde değer kaybediyor.

S6 3 ay önce 2500 liraya çıktı halada 2500 lira üstelik yakında fiyatıda artacak
BekirTemelCihaz çok hoş görünüyor lakin 2.500 liraya aldığım cihaz 1 ay sonra 1900 liraya bulunacaksa almayı düşünmem,samsung cihazları çok h...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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SaatliBomba 4 yıl
s6 edge + da sadece ekran mı büyüyecek? ram veya işlemcide filan değişiklik yok mu?
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ahmety 4 yıl
S6 edge yurt disinda 200 dolar dustu bu ulkemize pek yansimaz ithalatci firmalar zararina satmaz su gercek samsung her yeni modelde bir onceki modelin fiyati cöp oluyor
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aktivist-X 4 yıl
Neyi çıktı söylemeye gerek yok.
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Kavisli çöp
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system electronıc 4 yıl
S6 Edge ekranı sANki biraz küçük geliyordu insana,plus da ekran büyüyecek sanırım,daha hoş olur...hayırlısı bakalım ,bu yıl samsung un yılı oldu valla...tebrikler samsung
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Sammy07 4 yıl
Samsung artık en iyi premium cihazları üretiyor. Sony'nin camından daha kaliteli hissiyatı var ve gorilla glass
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Mesudum 4 yıl
BekirTemel
Cihaz çok hoş görünüyor lakin 2.500 liraya aldığım cihaz 1 ay sonra 1900 liraya bulunacaksa almayı düşünmem,samsung cihazları çok hızlı şekilde değer kaybediyor.

Ben telefonumu ikinci el olarak 1900 liraya satmayı düşünmüyorum.
Bulursanız ve paranız varsa alınız.
Note 4 için 1900 OK, ama S6 için lütfen caps gönderiniz.
Yoksa eskicilik size yapışacak.
:)
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bozok_53_45 4 yıl
İnsan utanır bu kadar güzel olunur mu 3
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-Mctolga- 4 yıl
Az daha Bekleyin samsung galaxy edge plus S air ultra Cikacak
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gcb1903 4 yıl
Şimdi bu haberde geçen marka Sony olsa ve z3 ile 7 8 ay sonra z3+ diye bir model çıkarttığını bildirse " her ay telefon çıkartıyor alınmaz " cılar basardı burayı.
s6 edge ne zaman çıktı da plus olanı çıkıyor.
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JessieJ 4 yıl
Bu sefer samsungla çekmişler fotoyu...
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igocebe 4 yıl gcb1903
gcb1903
Şimdi bu haberde geçen marka Sony olsa ve z3 ile 7 8 ay sonra z3+ diye bir model çıkarttığını bildirse " her ay telefon çıkartıyor alınmaz " cılar basardı burayı.
s6 edge ne zaman çıktı da plus olanı çıkıyor.

Kesinlikle katılıyorum!
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