Galaxy S6 Edge ve One M9'un bükülme testi ilginç sonuçlar ortaya koyuyor

Geçtiğimiz yıl iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modellerinin piyasaya çıkmasının ardından özellikle iPhone 6 Plus modelinin bükülmesi uzunca bir süre gündeme gelmişti. Günlük kullanım sırasında arka cebe koyma gibi bazı senaryolarda büküldüğü söylenen iPhone 6 Plus için kısa bir süre sonra bir güncelleme yapıldığı ve ağırlığının yaklaşık 1.5 gr artarak kasasının sağlamlaştırıldığı da söylenmişti.





Test sırasında telefonların kırılması olarak ölçülen değer cihazların kullanılmaz hale geldiği basınç değerlerini yansıtıyor. Bu bağlamda HTC One M9'un da test sonuçlarına bakacak olursak cihaz diğerlerine göre farklı bir sonuç ortaya koyuyor. Bükülme ve kırılma sınırı 55 kg olarak ölçülen cihaz bu basınç sonrası eski haline dönüyor ancak güç butonunun olduğu kısımda kasa kırılarak cihazı kullanılmaz hale getiriyor.

Apple için bükülme konusu artık geride kalırken bu kez hedef yeni amiral gemisi modellerini piyasaya süren Samsung ve HTC olacak gibi gözüküyor. Samsung Galaxy S6 Edge ve HTC One M9 modelleri bükülme testine sokulurken iPhone 6 Plus'ın da bir kez daha dayanıklılığı test ediliyor.Öncelikle değerlerin kurulan düzeneğe, cihazın desteklendiği ve basıncın uygulandığı noktalara göre değişebileceğini hatırlatalım. Bunun ardından bükülme testini teknoloji dünyasına kazandıran iPhone 6 Plus'ın dayanıklılığına göz atacak olursak, video için kurulan düzenekte cihazı bükmek için uygulanması gereken basınç sınırı 50 kg olarak belirlenmiş. iPhone 6 Plus'ı kırmanız için ise 81 kg seviyesinde bir basınç uygulamalısınız.Galaxy S6 Edge modeli aynı düzeneğe koyulduğunda ise yine bükülme basıncı 50 kg olarak belirleniyor. Ancak iPhone 6 Plus modelinden farklı olarak S6 Edge modelinde ekranın köşelere kıvrımlı olması sebebiyle basıncı karşılayan bu noktada ekranın çatladığı görülüyor. Ekran çatlaması cihazı kullanılmaz hale getirmiyor, ayrıca cihazın ekranının Gorilla Glass 4 teknolojisine sahip olduğunu da hatırlatalım. Galaxy S6 Edge modelini kırmak için ise 67.5 kg'lık bir basınç uygulamak yeterli oluyor.