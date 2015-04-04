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Galaxy S6 Edge ve One M9'un bükülme testi ilginç sonuçlar ortaya koyuyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
14,2b
1
39
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Galaxy S6 Edge ve One M9'un bükülme testi ilginç sonuçlar ortaya koyuyor

Geçtiğimiz yıl iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modellerinin piyasaya çıkmasının ardından özellikle iPhone 6 Plus modelinin bükülmesi uzunca bir süre gündeme gelmişti. Günlük kullanım sırasında arka cebe koyma gibi bazı senaryolarda büküldüğü söylenen iPhone 6 Plus için kısa bir süre sonra bir güncelleme yapıldığı ve ağırlığının yaklaşık 1.5 gr artarak kasasının sağlamlaştırıldığı da söylenmişti.

Apple için bükülme konusu artık geride kalırken bu kez hedef yeni amiral gemisi modellerini piyasaya süren Samsung ve HTC olacak gibi gözüküyor. Samsung Galaxy S6 Edge ve HTC One M9 modelleri bükülme testine sokulurken iPhone 6 Plus'ın da bir kez daha dayanıklılığı test ediliyor.

Öncelikle değerlerin kurulan düzeneğe, cihazın desteklendiği ve basıncın uygulandığı noktalara göre değişebileceğini hatırlatalım. Bunun ardından bükülme testini teknoloji dünyasına kazandıran iPhone 6 Plus'ın dayanıklılığına göz atacak olursak, video için kurulan düzenekte cihazı bükmek için uygulanması gereken basınç sınırı 50 kg olarak belirlenmiş. iPhone 6 Plus'ı kırmanız için ise 81 kg seviyesinde bir basınç uygulamalısınız.

Galaxy S6 Edge modeli aynı düzeneğe koyulduğunda ise yine bükülme basıncı 50 kg olarak belirleniyor. Ancak iPhone 6 Plus modelinden farklı olarak S6 Edge modelinde ekranın köşelere kıvrımlı olması sebebiyle basıncı karşılayan bu noktada ekranın çatladığı görülüyor. Ekran çatlaması cihazı kullanılmaz hale getirmiyor, ayrıca cihazın ekranının Gorilla Glass 4 teknolojisine sahip olduğunu da hatırlatalım. Galaxy S6 Edge modelini kırmak için ise 67.5 kg'lık bir basınç uygulamak yeterli oluyor.

Test sırasında telefonların kırılması olarak ölçülen değer cihazların kullanılmaz hale geldiği basınç değerlerini yansıtıyor. Bu bağlamda HTC One M9'un da test sonuçlarına bakacak olursak cihaz diğerlerine göre farklı bir sonuç ortaya koyuyor. Bükülme ve kırılma sınırı 55 kg olarak ölçülen cihaz bu basınç sonrası eski haline dönüyor ancak güç butonunun olduğu kısımda kasa kırılarak cihazı kullanılmaz hale getiriyor. 

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volkan_kolay 4 yıl en beğenilen
Burda teste sokulması gereken S6 olmalıydı S6 Edge değil. Zaten Edge ekran tasarımı olarak bunların hiçbiri ile kıyaslanamaz ama kavisli ekran ile aldığı sonuç bile yinede tatminkar.

Niye S6 değil merak ediyorum acaba S6 bunların da ötesinde bir dayanıklılık sunduğu içinmi teste tabi tutulmadı.???
Burda teste sokulması gereken S6 olmalıydı S6 Edge değil. Zaten Edge ekran tasarımı olarak bunların hiçbiri ile kıyaslanamaz ama kavisli ekran ile aldığı sonuç...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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MyWorldLife 4 yıl
Bu testte olumsuz bir olay goremiyorum.

Kavisli ekran yatay oldugundan dolayi ters kuvvetle kirilmasi kadar dogal bisey olamaz.

Fizik kanunlari geregi bu boyledir.

S6 edge ile baska kavisli ekranli telefonlar varsa onlarla karsilastirmalari gerekirdi.

iPhone ve HTC nin yanina S6 edge degil S6 yi teste sokmalilardi.
Bu testte olumsuz bir olay goremiyorum.Kavisli ekran yatay oldugundan dolayi ters kuvvetle kirilmasi kadar dogal bisey olamaz.Fizik k...
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DubSteq 4 yıl
Bide G Flex de deneselerdi :D . HAle Bak Edge ekranlı telefon daha az dayanıyo diye eleştiri almış. Bi zahmet çerçeve dışına taşan ekranda kırılsın okadar basınçta. Şuan rakipleri yok ilerde çıkarda test edilirse ozaman hakkıyla incelenir.
Bide G Flex de deneselerdi :D . HAle Bak Edge ekranlı telefon daha az dayanıyo diye eleştiri almış. Bi zahmet çerçeve dışına taşan ekranda kırılsın okadar basın...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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L.o.T.u.S 4 yıl
s6 edge iphone 6 plus ile aynı basıncla bükülüyor.tek fark s6 egde ekran da çatlıyor.
Zamamında ne tantana yapılmıştı iphone 6 plus için
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_baron_ 4 yıl
Normal şartlarda kimse bu kadara yük uygulamaz bu yüzden sorun yok bence
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okan_cehapelioglu 4 yıl
yazık lan acı çektim sanki
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MURATSPLAT 4 yıl
İşlevi telefon olan bir cihaza 2000-3000TL verecek kadar ülkede şahsen ben para kazanamıyorum. Haftada 6 gün çalışmama rağmen..
Süper lüks işi oldu bu iş.
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ayhanjan 4 yıl
Bukulmeden ziyade ekrana darbe şiddeti uygulasalar,daha mantıklı olurdu.
Yazık olmuş cihazlara.
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cikopelo 4 yıl
Salak bu insanlar ya.
Bükersen her telefon bükülür.
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CoMMaNDeRCX 4 yıl
Tamamen algı operasyonu neden s6 degilde incecik kenarlı s6 edge teste sokuldu?
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lido 4 yıl
boş işler
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4mylove 4 yıl
Ne kadar basınç uyguladıkları önemli o acıyı vermek için
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interwap 4 yıl
Testte bir kriter daha olmalı. Esneme oranı. Kimsenin 6 Edge nin esnediği kadar kavisli poposu olduğunu sanmıyorum.
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ender ahmet 4 yıl



gorilla glass 4 oldukça dayanıklı gözüküyor.galaxy s6 edge sınıfı geçmiş.kolay kolay parçalanmıyor.
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bingbang 4 yıl
Ne kadar mantıksız bir video.İlk olarak s6 edge tamamen farklı bir tasarımla geliyor ve normal iki telefonla kıyaslanıyor.İkinci olarak iphone 6 ve plusların dayanıksız olduğu nokta ses tuşunun olduğu yer.Basınç oraya uygulanırsa telefon bükülüyor.Diğer yerler görece daha dayanıklı zaten videoda da belli.Ki kasa yapısı yenilenmiş model.
youtube.com/...
bu videodaki dayanıklılık ve şimdiki dayanıklılık değerleri arasında uçurum var.
Linkini verdiğim videoda m8 in deforme olmaya başladığı değer 70 pound olarak gözüküyor.Ben şu ana kadar m8 im büküldü diyeni duymadım.Telefon en zayıf yeri kadar güçlü oluyor.İphone un ses tuşlarında vardı zaafı düzeltildi.Bu telefonda sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
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Gavuzla 4 yıl
İphone 6 neden yok plus la note u karşılaştırın, varya nasıl yiyosunuz milleti
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