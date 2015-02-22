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Galaxy S6 yeni videosu ve Norveç web sitesi bir çok ipucu veriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
13,9b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Galaxy S6 yeni videosu ve Norveç web sitesi bir çok ipucu veriyor
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Samsung'un dün yayınladığı Galaxy S6 kısa videosunu bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Aradan kısa bir süre geçmesine rağmen yeni ve daha çarpıcı bir video yayınlayan şirketin Norveç web sitesinde de yeni Galaxy modeliyle ilgili ilginç detaylar verildi.

Yayınlanan yeni video ile başlayacak olursak 45 saniyelik videoda ilk olarak cihazın metal olacağına ve tasarımın daha güzel olacağına dikkat çekiliyor. Daha sonra Borders will disappear (Sınırlar ortadan kalkacak) sözüyle cihazın çerçevelerinin azalacağına gönderme yapılıyor olabilir (Border: çerçeve anlamına da gelmektedir) hemen arkasından da yine ekran ile ilgili Reflections will be free(Yansımalar özgür olacak)  ve Colors will leap (renklerde sıçrama olacak) cümleleri de bu kısımda cihazın ekranında ve çerçeve boyutunda radikal değiklikler olacağına işaret ediyor,bu sırada da renkli görsellerin videoyu süslediği görülüyor. Video'nun sonunda da yeni Galaxy cihaz gölgelendirilmiş şekilde gösteriliyor.
Samsung Norveç sitesinde ise yeni cihaz için bir geri sayım başlatılırken "söylenti"lere de yer veriliyor. Is this the next Galaxy? ( Yeni Galaxy bu mu?) başlığı altında yayınlanan söylentilerden birincisi ön yüzeyde bulunan stereo hoparlör olarak gözüküyor. İkinci söylentide ise yeni Galaxy'nin daha dayanıklı olacağına dikkat çekiliyor. Üçüncü ve son söylenti ise yeni ekranın 3 taraftan görülebileceğini iddia ediyor. Tüm söylentiler için absürt görseller kullanılırken dayanıklılık konusunda metal kasaya ve üç taraftan görülebilen ekran ile yeni ekran teknolojisine gönderme yapıldığı düşünülüyor.

https://www.samsung.com/no/isthisthenext/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Cihazı bilemem ama hep söylüyorum,Samsung'un reklam konusunda ne kadar başarılı olduğunun göstergesidir bu videolar,merak ettiriyorlar
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StaatSanWalt 4 yıl
Samsung iyiden iyiye sacmalamaya basladi her sene sanirim 50 tane telefon cikariyor, ben o igrenc samsung tasarimiyla devam edecegini dusunuyorum
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SpesifikBrush 4 yıl StaatSanWalt
Adamlar sadece 2 tane amiral gemi cikariyorlar sene icinde. Digerleri giris orta seviye telefonlar. Onu gectim hala eski tasarimla cikar diyorsunuz ya, pes...
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DH Misafiri 4 yıl
Ergenlerden gerçekten nefret ediyorum??
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eray9765 4 yıl
Samsungdan güzel bir şeyler bekliyoruz
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TheWhiteGandalf 4 yıl
Sızıntılardaki telefon içinse eğer, bu kadar reklam gereksiz iğrenç bir tasarımla devam galaxy serisi
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volkan_kolay 4 yıl
"Is this the next Galaxy? ( Yeni Galaxy bu mu?) başlığı altında yayınlanan söylentilerden birincisi ön yüzeyde bulunan stereo hoparlör olarak gözüküyor" (DH alıntı)

Stereo hoparlör ile gelmesi çok düşük bir ihtimal. Bence stereo hoparlör görseli Samsung markasının her modelde ihmal ettiği müzik olayı. Bu görsel yeni modelde ki güçlü müzik yönünü yansıtıyor. Samsung S6 ile kullanıcıya daha üst düzey müzik ve ses deneyimi sunacak. Kulaklıklar dan daha iyi bir ses dinleyeceğiz anlaşılan.
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zahitfettahoglu 4 yıl
biraz gerçekçi olmak lazım, burda atıp tutanların çoğu verilere dayalı yorum yapmıyor, youtube ta yapılan karşılaştırma veya inceleme videolarına bakarak fikir edindiklerini sanıyorlar, fakat drum satış rakamlarına oyle sanıldığı gibi inclelme videolarından etkilenenlerle gerçekleşmiyor, elbete onlarında etkisi var, ve birde fanboyları olanlarda var, şunu hemen söyleyeyim marka takıntım yok fakat samsung kullanıyorum, ama başka bir marka galay not serisine rakip bir model yapsın ama daha iyisini yapıp daha uygun bir fiyata satsın onu tercih ederim fakat şöyle bir durumda var insalar bir cihazalırken satış sonrasını da düşünüyor yanı telefonda bir sorun olduğunda garati kapsamıda olsun yada olmasın satış sonrası servis sağlanabiliniyormu? servisi yaşadığım şehirde varmı? çağrı merkezini aradığımda muhattap alınacağım biriyle görüşebilecekmiyim? vs..
herşey performans değilmiş dimi...
geçenlerde meizu tanıtıldı ve mx4 modeli çok hoş ve güzel geldi gözüme fiyatıda donanım özellikleride çok iyi 1000 tl nin altında alınablinir iyi bir seçenek, fakat servis ağı yok alt yapısı hazırlanmamış,yani satış sonrası muhattap olabileceğiniz bir teknik ekip yok, belki bu açığı zamanla kapatırlar ama insan bunlarıda gözden geçiriyor satın almadan önce, bunu yapmayanlarda var hani, gidip televizyon reklamlarındaki telefonlardan alanlarda var, fakat gelen kutu içinden hıyar çıkma olasılığı % 90 ve hadi telefon çıktı diyelim çalışmama durumu var, çalıştı diyelim ne edüğü belli olmayan bu markanın ekranı kırılsa kim yapacak nasıl değişecek yada değişebilirmi?.. falan filan ,velhasıl satış rakamlarıda samsungun iyi işler çıkardığını gösteriyor, bunu kimse inkar edemez...
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TearsForFears 4 yıl
Z2'den i6+'ya geçtim arkadaşlar kullandıktan sonra farkı hissediyorsunuz bir daha androide bulaşmam.
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darkdiva 4 yıl
Daha ortaya çıkmamış telefona böyle yorumlar yapılması insanı güldürüyor. Bazı arkadaşlar Samsung'u kötülemek için fazla çaba sarf ediyor. Gerek yok, rahat olun siz :) Nasıl olsa almak isteyen alacak ve yılın en çok satan Android modeli olacak.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Benim samsung a güvenim kalmadı iyikide zamanında konuyla alkalı olmasada kameralı tv sini almamışım sony almışım yada samsungdan 3 telefon dışında iyikide başka bir telefon almamışım iphone ye geçmişim bu arada android 5 ios 8 testleri saf androidle yapılmıştır bunuda bilin ;) ios 9 android 5 i geçecektir android 6 yıda heçecektir apple çok çalışıyor touchwiz ios 8 den daha çok atıyor bunuda bilin gelen s6 tasarım olarak iphone 6 htc kopyası olacaktır touchwizden o dandirik uygulamalarını (s health hariç) kaldırdıysa iş tamamdır birde bu samsung geçtiğimiz aylarda iphone ile dalga geçmişti fakat iphone 6 plus 3g ile 24 saati rahatlıkla tamamlıyor s6 ise bataryayı düşürdü 2k ekranla gelecğini düşünürsek şarj ın 3g ile akşam takılabileceğini düşünüyorum yıllardır dandik malla insanları kazıklamış olan bir firmadan ürün almam aldırtmam ki s6 da kaliteli olursa alabilirim
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YereDusenAdam 4 yıl Guest-FA9189F46
Montblanc 149
Benim samsung a güvenim kalmadı iyikide zamanında konuyla alkalı olmasada kameralı tv sini almamışım sony almışım yada samsungdan 3 telefon dışında iyikide başka bir telefon almamışım iphone ye geçmişim bu arada android 5 ios 8 testleri saf androidle yapılmıştır bunuda bilin ;) ios 9 android 5 i geçecektir android 6 yıda heçecektir apple çok çalışıyor touchwiz ios 8 den daha çok atıyor bunuda bilin gelen s6 tasarım olarak iphone 6 htc kopyası olacaktır touchwizden o dandirik uygulamalarını (s health hariç) kaldırdıysa iş tamamdır birde bu samsung geçtiğimiz aylarda iphone ile dalga geçmişti fakat iphone 6 plus 3g ile 24 saati rahatlıkla tamamlıyor s6 ise bataryayı düşürdü 2k ekranla gelecğini düşünürsek şarj ın 3g ile akşam takılabileceğini düşünüyorum yıllardır dandik malla insanları kazıklamış olan bir firmadan ürün almam aldırtmam ki s6 da kaliteli olursa alabilirim




Kafanız bu güzel herhalde. Ulan saf android le yapmayacak da neyle yapacak. Android un en saf temiz halini ios 8 un en saf ve temiz halini karşılaştırmanın neresi yanlış? Touchwiz bir arayüzdür,işletim sistemi değil. Ayrıca hayatında hic yeni Touchwiz'i kullanmayanlar atıp tutmaya bayılıyor.
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DesertEagle67 4 yıl
Yine boş konuşanlar toplanmış elmayı savunuyorlar samsung o kadar cesaretli bir firma ki her üründe farklı özellikler çıkarıp piyasaya sunuyor apple ise: "ısıt müşterinin önüne at" başka hiçbir yenilik yok bana iphone 6 nin 5s ten ekran boyutu hariç bir kişi bir farkını söylesin daha bluetooth unuz yok gelmissiniz touchwiz kasiyor diye boş mesaj kasiyorsunuz iphone 5 ten note 3 e note 3 ten note4 geçtim ama iyiki iphonu bırakmisim rahat rahat özgürce ferah ferah kullanıyorum tesekkürler samsung sonuna kadar helal olsun
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