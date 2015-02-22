Galaxy S6 yeni videosu ve Norveç web sitesi bir çok ipucu veriyor

Samsung'un dün yayınladığı Galaxy S6 kısa videosunu bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Aradan kısa bir süre geçmesine rağmen yeni ve daha çarpıcı bir video yayınlayan şirketin Norveç web sitesinde de yeni Galaxy modeliyle ilgili ilginç detaylar verildi.
Yayınlanan yeni video ile başlayacak olursak 45 saniyelik videoda ilk olarak cihazın metal olacağına ve tasarımın daha güzel olacağına dikkat çekiliyor. Daha sonra Borders will disappear (Sınırlar ortadan kalkacak) sözüyle cihazın çerçevelerinin azalacağına gönderme yapılıyor olabilir (Border: çerçeve anlamına da gelmektedir) hemen arkasından da yine ekran ile ilgili Reflections will be free(Yansımalar özgür olacak) ve Colors will leap (renklerde sıçrama olacak) cümleleri de bu kısımda cihazın ekranında ve çerçeve boyutunda radikal değiklikler olacağına işaret ediyor,bu sırada da renkli görsellerin videoyu süslediği görülüyor. Video'nun sonunda da yeni Galaxy cihaz gölgelendirilmiş şekilde gösteriliyor.
Samsung Norveç sitesinde ise yeni cihaz için bir geri sayım başlatılırken "söylenti"lere de yer veriliyor. Is this the next Galaxy? ( Yeni Galaxy bu mu?) başlığı altında yayınlanan söylentilerden birincisi ön yüzeyde bulunan stereo hoparlör olarak gözüküyor. İkinci söylentide ise yeni Galaxy'nin daha dayanıklı olacağına dikkat çekiliyor. Üçüncü ve son söylenti ise yeni ekranın 3 taraftan görülebileceğini iddia ediyor. Tüm söylentiler için absürt görseller kullanılırken dayanıklılık konusunda metal kasaya ve üç taraftan görülebilen ekran ile yeni ekran teknolojisine gönderme yapıldığı düşünülüyor.
https://www.samsung.com/no/isthisthenext/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Stereo hoparlör ile gelmesi çok düşük bir ihtimal. Bence stereo hoparlör görseli Samsung markasının her modelde ihmal ettiği müzik olayı. Bu görsel yeni modelde ki güçlü müzik yönünü yansıtıyor. Samsung S6 ile kullanıcıya daha üst düzey müzik ve ses deneyimi sunacak. Kulaklıklar dan daha iyi bir ses dinleyeceğiz anlaşılan.
herşey performans değilmiş dimi...
geçenlerde meizu tanıtıldı ve mx4 modeli çok hoş ve güzel geldi gözüme fiyatıda donanım özellikleride çok iyi 1000 tl nin altında alınablinir iyi bir seçenek, fakat servis ağı yok alt yapısı hazırlanmamış,yani satış sonrası muhattap olabileceğiniz bir teknik ekip yok, belki bu açığı zamanla kapatırlar ama insan bunlarıda gözden geçiriyor satın almadan önce, bunu yapmayanlarda var hani, gidip televizyon reklamlarındaki telefonlardan alanlarda var, fakat gelen kutu içinden hıyar çıkma olasılığı % 90 ve hadi telefon çıktı diyelim çalışmama durumu var, çalıştı diyelim ne edüğü belli olmayan bu markanın ekranı kırılsa kim yapacak nasıl değişecek yada değişebilirmi?.. falan filan ,velhasıl satış rakamlarıda samsungun iyi işler çıkardığını gösteriyor, bunu kimse inkar edemez...
Kafanız bu güzel herhalde. Ulan saf android le yapmayacak da neyle yapacak. Android un en saf temiz halini ios 8 un en saf ve temiz halini karşılaştırmanın neresi yanlış? Touchwiz bir arayüzdür,işletim sistemi değil. Ayrıca hayatında hic yeni Touchwiz'i kullanmayanlar atıp tutmaya bayılıyor.