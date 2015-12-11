Galaxy S7 Plus'a ait olduğu iddia edilen render videosu sızdırıldı

Galaxy ailesinin yeni serisi için çıkış tarihi yaklaşıyor, tarihin yaklaşması da sızıntıların daha fazla gündeme geleceğini gösteriyor. Güney Koreli üretici S7 serisi için hazırlıklarını sürdürürken uSwitch adındaki bir kaynak S7 Plus'a ait olduğu iddia edilen render görüntülerini yayınladı.

Yayınlanan videoda akıllı telefonun Galaxy S6 serisine sadık kalarak tasarlandığı görülüyor. Çerçeve oranları biraz daha küçültülürken arka tarafın kenarlarındaki 2.5D kavis teknolojisi de dikkat çekiyor. Modelin 5.7" ekranla çıkacağını göz önüne alırsak bu tasarımın tek elle kullanımı kolaylaştıracağını söyleyebiliriz. Samsung benzer bir yapıyı Galaxy Note 5 modelinde kullanmış ve genel olarak takdir görmüştü.

Görüntülerde dikkat çeken detay yalnızca sim kart slotunun görülmesi. Bu durumda akıllı telefon Micro SD kart desteği sunmayabilir, ya da hafıza kartı sim kart ile birlikte aynı slot üzerinden telefona yerleştirilebilir. Bir diğer önemli unsur ise Type C USB portunun bulunmuyor oluşu.

163.32 x 82.01 x 7.82mm (Kamera çıkıntısı 9.05mm) kasa boyutuna sahip olduğu belirtilen akıllı telefonda ayrıca fiziksel butonun da bir miktar kısaltıldığını ancak daha aşağı doğru genişletilerek daha şişman bir yapıya getirildiğini söyleyebiliriz. Selfie'ler için kullanılacak ön kamera ise biraz daha sağa alınarak telefonun köşesine yakın konumlandırılmış.

Galaxy S7 serisinin 21 Şubat tarihinde tanıtılması bekleniyor, çıkan sızıntılara bakacak olursak genel anlamda bir sürpriz yaşanmayacağını şimdiden söyleyebiliriz.

http://www.gsmarena.com/leaked_samsung_galaxy_s7_plus_3d_model_rendered_on_video-news-15450.php