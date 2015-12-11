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Galaxy S7 Plus'a ait olduğu iddia edilen render videosu sızdırıldı

S6 serisi ile birlikte Galaxy S ailesine yeni bir yön veren Samsung S7 serisi ile birlikte bu yolda devam edecek gibi. Ortaya çıkan yeni sızıntı videosu S7 Plus'ın tasarım detaylarını ortaya koyuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,8b
1
30
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Galaxy S7 Plus'a ait olduğu iddia edilen render videosu sızdırıldı
 
Galaxy ailesinin yeni serisi için çıkış tarihi yaklaşıyor, tarihin yaklaşması da sızıntıların daha fazla gündeme geleceğini gösteriyor. Güney Koreli üretici S7 serisi için hazırlıklarını sürdürürken uSwitch adındaki bir kaynak S7 Plus'a ait olduğu iddia edilen render görüntülerini yayınladı.

Yayınlanan videoda akıllı telefonun Galaxy S6 serisine sadık kalarak tasarlandığı görülüyor. Çerçeve oranları biraz daha küçültülürken arka tarafın kenarlarındaki 2.5D kavis teknolojisi de dikkat çekiyor. Modelin 5.7" ekranla çıkacağını göz önüne alırsak bu tasarımın tek elle kullanımı kolaylaştıracağını söyleyebiliriz. Samsung benzer bir yapıyı Galaxy Note 5 modelinde kullanmış ve genel olarak takdir görmüştü.
Galaxy S7 Plus'a ait olduğu iddia edilen render videosu sızdırıldı
 
Görüntülerde dikkat çeken detay yalnızca sim kart slotunun görülmesi. Bu durumda akıllı telefon Micro SD kart desteği sunmayabilir, ya da hafıza kartı sim kart ile birlikte aynı slot üzerinden telefona yerleştirilebilir. Bir diğer önemli unsur ise  Type C USB portunun bulunmuyor oluşu.
163.32 x 82.01 x 7.82mm (Kamera çıkıntısı 9.05mm) kasa boyutuna sahip olduğu belirtilen akıllı telefonda ayrıca fiziksel butonun da bir miktar kısaltıldığını ancak daha aşağı doğru genişletilerek daha şişman bir yapıya getirildiğini söyleyebiliriz. Selfie'ler için kullanılacak ön kamera ise biraz daha sağa alınarak telefonun köşesine yakın konumlandırılmış.
Galaxy S7 serisinin 21 Şubat tarihinde tanıtılması bekleniyor, çıkan sızıntılara bakacak olursak genel anlamda bir sürpriz yaşanmayacağını şimdiden söyleyebiliriz.

http://www.gsmarena.com/leaked_samsung_galaxy_s7_plus_3d_model_rendered_on_video-news-15450.php Yorum Yaz
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crazy585858 3 yıl en beğenilen Mr. Jingles
Mr. Jingles
Kenarlar ve alt bölme bildiğin iPhone çakması olmuş.

ya sabır.. tutturuldu bir ıphone cakmasi diye.. bu tasarimi samsung iphonedan once samsung ativ s telefonunda kullandı asıl apple samsungdan çaldı yani..
Mr. JinglesKenarlar ve alt bölme bildiğin iPhone çakması olmuş.ya sabır.. tutturuldu bir ıphone cakmasi diye.. bu tasarimi sa...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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assasin34 3 yıl
inşallah o rezalet pili geliştirmişlerdir.
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WB 3 yıl
Iphone cakmasi..
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DeepNote 3 yıl
Vallaha kimse kusura bakmasın ama Samsung ya da android cephesinden hiçbir yenilik dikkatimi çekmiyor artık samsung note 2'yi satıp iphone 6 aldıktan sonra. Daha yeni arkadaşım telefon aldı samsung ne bunun modeli dedim a8 dedi. Galaxy mi oluyor o bilemiyorum ince bir telefon aldım dedim. Üst model mi alt model mi ne olduğu belli değil. Saçmasapan o kadar çok model çıkartıyor ki ne olduğunu anlayamıyorsun bile.
Vallaha kusur abakmasın şişen telefonun ram'i boşaltmak için devamlı uğraştığım telefona ve işletim sistemine asla dönmem.
Ama sd card takılmıyor pil çıkmıyor, yok bağımlı kalıyorsun bilgisayara falan diyenleri de dikkate almıyorum, zira ekstra belleğe ihtiyaç duyan biri değilim, İphone 6'yı aldığım günden beri bilgisayara 1 defa bağladım, müzikleri itunes'dan indiriyorum bir sıkıntım yok. Pili de baya götürüyor beni 6 plus'ın.
Eski bir android kullanıcısı yazıyor bunları apple fan boy'u değil beyler kulak verin o yüzden
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cumur 3 yıl
bu senenin başında samsung telefon modellerini azaltacağı yönünde açıklamalar yaptı yok ara modeller kalkacak yok en az 4 model olacak vs. vs. ne oldu yine ortalık bi dünya samsung dolu a5,a8 e5 j bilmem ne pluslar edgeler falan filan bu ne kaypaklık ya yemedi mi telefon azaltmak, işine gelmedi mi acaba
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FlyingUnderpants 3 yıl
Sıradan.
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Patren 3 yıl
tasarım yine güzel
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ylmzsngl 3 yıl
redbloodedman
Telefon kalınlaşmış gibi görünüyor. Büyük ihtimalle pil sorununu düzelttiler.

Aynen. Telefon resmen kalınlaşmış. Batarya büyüme ihtimali ile birlikte, çelik kasa olma ihtimalinide düşünürseniz bayağı ağır bir cihaz olacak sanırım.
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bircancan 3 yıl
bu tip gelirse, 3500 mah li pille gelir.nokia 8210 um dan bu yana hep pil biraz daha buyuk olsaydi diyorduk.ne firmalara kaldik ya bide üst ve alt bosluklar hic hos olmuyor, cerceveleri tasimakta ayri bi dert.
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mskblt 3 yıl
İşde karşınızda mükemmel S7 Değişen Şey Hiçbir şey
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Master_Evil 3 yıl
kamera çıkıntısı iyi olmamış
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WB 3 yıl
Iphone cakmasi..
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zaomss 3 yıl
kamera teleskop olma yolunda ilerliyor maşallah
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kadirirdem 3 yıl
o pil inşallah gelişmiştir ayrıca kamerayı o kada rçıkıntı yapacağına kasayı kamerayla sıfırla daha büyük pil koy 7mm olacağına 9 mm olsun bir şey farketmez...
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dranas 3 yıl
Fena değil. o kamera çıkıntısı iyi bir kamera deneyimi için olmak zorunda ama biraz daha kötü deneyim yaşayıp o çıkıntının biraz daha az olmasını şahsen yeğlerdim.
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galaxy s7 plus, Cep Telefonları ve
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