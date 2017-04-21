Galaxy S8'deki kırmızı ekran sorununu düzeltecek güncelleme geliyor

Geçtiğimiz günlerde Kore'deki bazı Samsung Galaxy S8 sahipleri, cihazlarındaki ekranın kırmızımsı bir renk aldığını söylemişlerdi. Samsung hızlı bir şekilde yanıt vererek bunun bir donanım sorunu olmadığını, daha ziyade yazılımla alakalı olduğunu söyledi.

Cihaz üreticisi, Galaxy S8 sahiplerinin ekranın renklerini ayarlamak için ekran optimizasyon ayarlarını değiştirebileceğini açıklasa da bazı kullanıcılar bunun sorunu çözmediğini iddia etmişlerdi. Neyse ki Samsung, konuyu bir sorun olarak görmeyi reddetse de kabul etti.

Güney Kore'den gelen yerel raporlar, Samsung'un bir düzeltme sunma niyetinde olduğunu ve bir yazılım güncellemesi yayınlayacağını ortaya koyuyor. Yerel basın, düzeltmenin önümüzdeki hafta başında sunulacağını belirtse de Samsung herhangi bir takvim açıklamadı.

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Samsung yetkilileri, yazılım güncellemesinin yeni akıllı telefonların renk optimizasyon özelliğini tamamlayacağını ve ayrıca kullanıcıların ayarlayabileceği renk aralığını artıracağını söyledi. Galaxy S8 ekranındaki kırmızı renk değişikliğinin daha önce akıllı telefonun içindeki hatalı çiplerden veya AMOLED ekranın kendisi ile ilgili sorunlardan kaynaklandığı söylenmişti.

Yazılım düzeltmesi, Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ akıllı telefonların aldığı ilk güncelleme olmayacak. Çünkü Nisan ayı güvenlik yamalarını içeren bir güncelleme, cihazlarını teslim alan Avrupalılara sunulmaya başlanmış durumda.

http://www.zdnet.com/article/samsung-will-commence-software-update-for-galaxy-s8-red-display/