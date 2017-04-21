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Galaxy S8'deki kırmızı ekran sorununu düzeltecek güncelleme geliyor

Kore'deki bazı Samsung Galaxy S8 sahipleri cihazlarının ekranında kırmızı renk değişikliği meydana geldiğini söylemişlerdi. Samsung yayınlayacağı bir yazılım güncellemesiyle problemi çözecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,6b
1
23
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Kore'deki bazı Samsung Galaxy S8 sahipleri, cihazlarındaki ekranın kırmızımsı bir renk aldığını söylemişlerdi. Samsung hızlı bir şekilde yanıt vererek bunun bir donanım sorunu olmadığını, daha ziyade yazılımla alakalı olduğunu söyledi.
Cihaz üreticisi, Galaxy S8 sahiplerinin ekranın renklerini ayarlamak için ekran optimizasyon ayarlarını değiştirebileceğini açıklasa da bazı kullanıcılar bunun sorunu çözmediğini iddia etmişlerdi. Neyse ki Samsung, konuyu bir sorun olarak görmeyi reddetse de kabul etti.
Güney Kore'den gelen yerel raporlar, Samsung'un bir düzeltme sunma niyetinde olduğunu ve bir yazılım güncellemesi yayınlayacağını ortaya koyuyor. Yerel basın, düzeltmenin önümüzdeki hafta başında sunulacağını belirtse de Samsung herhangi bir takvim açıklamadı.
Ayrıca Bkz. "Samsung’dan geri adım: Galaxy S8’in fiyatı düştü!"
Samsung yetkilileri, yazılım güncellemesinin yeni akıllı telefonların renk optimizasyon özelliğini tamamlayacağını ve ayrıca kullanıcıların ayarlayabileceği renk aralığını artıracağını söyledi. Galaxy S8 ekranındaki kırmızı renk değişikliğinin daha önce akıllı telefonun içindeki hatalı çiplerden veya AMOLED ekranın kendisi ile ilgili sorunlardan kaynaklandığı söylenmişti.
Yazılım düzeltmesi, Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ akıllı telefonların aldığı ilk güncelleme olmayacak. Çünkü Nisan ayı güvenlik yamalarını içeren bir güncelleme, cihazlarını teslim alan Avrupalılara sunulmaya başlanmış durumda.

http://www.zdnet.com/article/samsung-will-commence-software-update-for-galaxy-s8-red-display/ Yorum Yaz
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mıknatıs20 2 yıl en beğenilen SEHZADE63
Hay maşaallah yellow screen iphone 7 ve 7 plus :DD
Yanında tıslayan işlemci opsiyonuyla.
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Guest-F8946C419 2 yıl
Alacağı son güncelleme belli oldu.

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SEHZADE63 2 yıl
hay maşallah red ekranli samsung s8:))))
1 Yanıt Yanıtla +12
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kenanmorbulut 2 yıl
Apple sanki eski apple çekim hatazı kasada renk atması kamerada cızırdama kasada çıtlama.yakınlık sensörü çalışmaması ? Bunlar benim değiştirilen ve kendimin satıp aldığı cihazlar da da yaşadığım iphone 7 ve 7 pluz hatLRı ??? Ee şimdi bu s8 hatalı olunca sıkıntı yok değil ama iphonu övenler de bilerek övsün renk atmasına bunu apple hata görmüyor diyerek sizi mutlu etmek için değiştiriyoruz derlerse ve yolladıkları cihazda sıkıntı çıkarsa demekki neymiş her telefon da hata olabilir miş appşe da kusursuz değil miş
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mgokhanozen 2 yıl
Adamlar zarar etmekten bıktı, yazılımla halletmeye çalışıyolar artık
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adroid 2 yıl
Adamlar bütün s8 lere kırmızı ekran için güncelleme gönderecekler ama bu sefer de düzgün olan s8 lerin ekranının rengi bozulacak
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Barni Moloztaş 2 yıl
iPhone sarı s8 kırmızı ilginç
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OnLiNe MaNaGeR 2 yıl
Bu sefer de mavi olmasa bari
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drserk 2 yıl
Zamanında Bada telefonlarda da benzer sorunu güncellemeyle kendilerine göre çözdüler
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DH Misafiri 2 yıl
Merhaba
Samsung firması kadar kötü bir firma daha tanımadım servis hizmetleri çokkk kötü bende edge 7 var telefon iki kere ısınma sebebiyle servis e gitti 22 gün telefon dan haber alamadım müşteri hizmetleri ni arıyorum size dönüş yapacaz diyorlar dönmüyorlar hayatımın en büyük hatası nı Samsung la tanışmak la yaptım telefonum da yine Isınma problemi var ve ekran gidiyor ama servis hizmeti diye bir anlayış Yok vatandaşı nasıl öperim hesabı yapıyorlar aklı olan Samsung la tanışmasın derim
Zaten Samsung yetkilileri bu kafayla devam ederse Türk halkının aptal insanlar olmadığını cep telefonu almayarak Samsung firması na gereken cevabı verecek tir
Erkan Güneş
1 Yanıt Yanıtla +5
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AlicanNalbat 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Merhaba
Samsung firması kadar kötü bir firma daha tanımadım servis hizmetleri çokkk kötü bende edge 7 var telefon iki kere ısınma sebebiyle servis e gitti 22 gün telefon dan haber alamadım müşteri hizmetleri ni arıyorum size dönüş yapacaz diyorlar dönmüyorlar hayatımın en büyük hatası nı Samsung la tanışmak la yaptım telefonum da yine Isınma problemi var ve ekran gidiyor ama servis hizmeti diye bir anlayış Yok vatandaşı nasıl öperim hesabı yapıyorlar aklı olan Samsung la tanışmasın derim
Zaten Samsung yetkilileri bu kafayla devam ederse Türk halkının aptal insanlar olmadığını cep telefonu almayarak Samsung firması na gereken cevabı verecek tir
Erkan Güneş

Samsung mobile dükkanlarına bi gidin. :) Adamlar j7 prime ile iPhone 7'yi kıyaslıyor. Yalan dolan düzmece satış ile insanlara geçirmeye çalışıyorlar. Ve haliyle dandini j7'ye 1500 tl ödeyen insanımız da gerçekten iyi bir telefon aldığını zannediyor. Çünkü bizim ülkede pahalı olan iyidir mantalitesi olduğu sürece bir yol alınmaz...
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DH Misafiri 2 yıl
Bu çöpe bukadar para verenin aklıma şaşarım
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travers 2 yıl
Ekran kızıllaşması yazılımsalmıymış yani?
Yine patlamış zamsung. Batarya patlamasından iyidir ama.
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kadirirdem 2 yıl
Zahmet olacak Samsung...
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HABERİN ETİKETLERİ
yama, hata ve
8 etiket daha sorun kırmızı ekran yazılım güncellemesi düzeltme samsung galaxy s8 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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