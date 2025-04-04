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    Android 15'in hırsızlığa karşı koruma özelliği cihazları kilitledi

    Android 15 ile gelen yeni özelliklerden Hırsızlık Tespit Kilidi düzgün çalışmıyor. Kullanıcılar, hırsızlığa karşı koruma özelliğinin kendiliğinden devreye girip cihazı kilitlediğini bildiriyor.
    android 15 hırsızlığa karşı koruma cihazları kilitliyor Tam Boyutta Gör
    Google'ın Android 15 ile birlikte tanıttığı, hırsızlık durumlarında telefonun güvenliğini artırmayı amaçlayan Hırsızlık Tespit Kilidi özelliği, kullanıcılar arasında şaşkınlığa yol açtı. Bazı paylaşımlara göre, bu özellik çoğu zaman görünür bir sebep olmaksızın etkinleşiyor ve cihaz kullanıcının elindeyken bile devreye giriyor.

    Hırsızlığa karşı koruma özelliği, telefonun kullanıcısından zorla alınıp alınmadığını tespit etmek için yapay zeka ve diğer bazı parametreleri kullanıyor. Birisi cihazı kapıp kaçarsa (ister yürüyerek, ister bisikletle, ister araçla) sistem telefonu otomatik olarak kilitliyor. Hırsızlık Algılama Kilidi, cihaz çevrimdışı olduğunda da çalışıyor. Bu önemli çünkü hırsızların genellikle uzaktan takibi önlemek için ilk yaptığı şey internet bağlantısını kesmek oluyor. Ancak, kullanıcı raporlarına göre bu özellik olması gerektiği gibi çalışmıyor.

    Hırsızlık Tespit Kilidi, ani hareketleri algılamak için öncelikle telefonun ivmeölçerini kullanıyor. Kullanıcılar, cihaz kendilerinde olmasına rağmen telefonlarının beklenmedik şekilde kilitlendiğini söylüyor. Görünüşe göre Google, algılama algoritmasının hassasiyetini oldukça artırmış, bu da yanlış bildirimlere sebebiyet veriyor.

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