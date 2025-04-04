Android 15'in hırsızlığa karşı koruma özelliği cihazları kilitledi

Hırsızlığa karşı koruma özelliği, telefonun kullanıcısından zorla alınıp alınmadığını tespit etmek için yapay zeka ve diğer bazı parametreleri kullanıyor. Birisi cihazı kapıp kaçarsa (ister yürüyerek, ister bisikletle, ister araçla) sistem telefonu otomatik olarak kilitliyor. Hırsızlık Algılama Kilidi, cihaz çevrimdışı olduğunda da çalışıyor. Bu önemli çünkü hırsızların genellikle uzaktan takibi önlemek için ilk yaptığı şey internet bağlantısını kesmek oluyor. Ancak, kullanıcı raporlarına göre bu özellik olması gerektiği gibi çalışmıyor.
Hırsızlık Tespit Kilidi, ani hareketleri algılamak için öncelikle telefonun ivmeölçerini kullanıyor. Kullanıcılar, cihaz kendilerinde olmasına rağmen telefonlarının beklenmedik şekilde kilitlendiğini söylüyor. Görünüşe göre Google, algılama algoritmasının hassasiyetini oldukça artırmış, bu da yanlış bildirimlere sebebiyet veriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Sezon baya güzeldi yaza resurrection gelicek zaten, diziyi netflixe eklemeleriyle dex yeniden gündem oldu