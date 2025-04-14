One UI 7'de yeni sorun: Güvenlik açığı tespit edildi!

Tam Boyutta Gör Samsung’un Güvenli Klasör’ü kullanıcıların kişisel dosyalarını, uygulamalarını ve fotoğraflarını güvende ve gizli tutmalarını sağlıyor. Ancak, yeni dağıtılan One UI 7 güncellemesindeki bir güvenlik açığı bu klasördeki içeriklerin bir kısmının herkesçe görülebilmesini sağlıyor.

Samsung One UI 7 güncellemesi süresiz olarak durdu: İşte nedeni? 5 sa. önce eklendi

Güvenli Klasör'deki fotoğraflar görülebiliyor

Güvenli Klasör içindeki Galeri uygulamasında "Hikayeleri otomatik oluştur" adında bir özellik var. Bu özellik fotoğraflarınızı toplayıp kısa hikayeler veya slayt gösterileri oluşturuyor. Sorun, bu hikayelerin Güvenli Klasör dışında bildirim olarak gösterilmesi. Bildirime dokunulduğunda Güvenli Klasör içinde kilitli olmaları gerektiği halde fotoğraflar görülebiliyor.

Güvenli Klasör’deki bu açık, kararlı One UI 7 güncellemesini alan tüm cihazları etkiliyor. Samsung, şu ana kadar Galaxy S24, Z Flip 6 ve Z Fold 6 cihazlarına kararlı sürümü sundu. Ancak, şirket açıkladığı bir nedenden güncellemeyi durdurdu. Samsung’un sorunu düzeltene kadar yapılabilecek tek şey; hikaye özelliğini kapatmak. Bunun için Güvenli Klasör içindeki Galeri uygulamasını açın. Menü seçeneğine dokunun. Ayarlar’dan Otomatik hikaye oluştur seçeneğini kapatın.

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