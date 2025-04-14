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    Anlık Bildirim

    One UI 7'de yeni sorun: Güvenlik açığı tespit edildi!

    Samsung, bilinmeyen sebeplerden dolayı bazı cihazlarından One UI 7 güncellemesini geri çekti. Şirket bu konuda henüz bir açıklama yapmazken, yükleyenler bir güvenlik açığı tespit etti.
    Samsung Güvenli Klasör güvenlik açığı One UI 7 Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Güvenli Klasör’ü kullanıcıların kişisel dosyalarını, uygulamalarını ve fotoğraflarını güvende ve gizli tutmalarını sağlıyor. Ancak, yeni dağıtılan One UI 7 güncellemesindeki bir güvenlik açığı bu klasördeki içeriklerin bir kısmının herkesçe görülebilmesini sağlıyor.

    Güvenli Klasör'deki fotoğraflar görülebiliyor

    Güvenli Klasör içindeki Galeri uygulamasında "Hikayeleri otomatik oluştur" adında bir özellik var. Bu özellik fotoğraflarınızı toplayıp kısa hikayeler veya slayt gösterileri oluşturuyor. Sorun, bu hikayelerin Güvenli Klasör dışında bildirim olarak gösterilmesi. Bildirime dokunulduğunda Güvenli Klasör içinde kilitli olmaları gerektiği halde fotoğraflar görülebiliyor.

    Güvenli Klasör’deki bu açık, kararlı One UI 7 güncellemesini alan tüm cihazları etkiliyor. Samsung, şu ana kadar Galaxy S24, Z Flip 6 ve Z Fold 6 cihazlarına kararlı sürümü sundu. Ancak, şirket açıkladığı bir nedenden güncellemeyi durdurdu. Samsung’un sorunu düzeltene kadar yapılabilecek tek şey; hikaye özelliğini kapatmak. Bunun için Güvenli Klasör içindeki Galeri uygulamasını açın. Menü seçeneğine dokunun. Ayarlar’dan Otomatik hikaye oluştur seçeneğini kapatın.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    T
    turksatkablonet 4 saat önce

    Adresinizde Gpon 1000 mbps fiber desteği var mı kontrol etmek için https://www.turksatkablonet.com/altyapi-sorgulama adresini ziyaret edebilirsiniz.

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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