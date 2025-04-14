One UI 7'de yeni sorun: Güvenlik açığı tespit edildi!

Güvenli Klasör'deki fotoğraflar görülebiliyor
Güvenli Klasör içindeki Galeri uygulamasında "Hikayeleri otomatik oluştur" adında bir özellik var. Bu özellik fotoğraflarınızı toplayıp kısa hikayeler veya slayt gösterileri oluşturuyor. Sorun, bu hikayelerin Güvenli Klasör dışında bildirim olarak gösterilmesi. Bildirime dokunulduğunda Güvenli Klasör içinde kilitli olmaları gerektiği halde fotoğraflar görülebiliyor.
Güvenli Klasör’deki bu açık, kararlı One UI 7 güncellemesini alan tüm cihazları etkiliyor. Samsung, şu ana kadar Galaxy S24, Z Flip 6 ve Z Fold 6 cihazlarına kararlı sürümü sundu. Ancak, şirket açıkladığı bir nedenden güncellemeyi durdurdu. Samsung’un sorunu düzeltene kadar yapılabilecek tek şey; hikaye özelliğini kapatmak. Bunun için Güvenli Klasör içindeki Galeri uygulamasını açın. Menü seçeneğine dokunun. Ayarlar’dan Otomatik hikaye oluştur seçeneğini kapatın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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