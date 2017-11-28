Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy S9'un ardından şimdi de LG G7'nin Ocak ayında tanıtılacağı iddia edildi

Güney Koreli telefon üreticisi LG, 2018 yılındaki G7 modelini Ocak ayında lanse ederek pazardaki hakimiyetini güçlendirmeyi amaçlıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
1 yıl
3b
1
12
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz günlerde Samsung'un Galaxy S9 modelini; Ocak 2018 tarihinde düzenlenecek olan CES 2018 (Tüketici Elektroniği Konferansı) fuarında lanse edeceğiyle ilgili iddiaları sizlerle paylaşmıştık. Telefon dünyasını heyecanlandıran bu iddiadan sonra şimdi de LG G7'nin Ocak 2018'de tanıtılacağı ortaya atıldı.
Hatırlayacağınız üzere LG G6, bu yılın Şubat ayının sonlarına doğru MWC 2017'de tanıtılmıştı. Güney Koreli firma LG G7'yi daha erken tanıtarak akıllı telefon pazarında güçlü bir rant elde etmeyi hedefliyor keza bu durumun, Samsung için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz.
Cihazın teknik özellikleriyle ilgiliyse herhangi bir bilgi bulunmuyor lakin Qualcomm'un 4-8 Aralık tarihlerinde Hawaii'nin Maoyi Adası'nda Snapdragon Teknoloji Zirvesi adlı bir etkinlik düzenleyeceğini biliyoruz. Quakcomm'un bu etkinlikte, önümüzdeki yılın amiral gemisi cihazlarına gücünü verecek olan SnapDragon 845 platformunu tanıtacağına kesin gözüyle bakılıyor. LG G7'de SnapDragon 845 çipsetine yer verileceği gibi G6'daki gibi geçtiğimiz yılın amiral gemisi olan SnapDragon platformuna da yer verebilir. Şimdilik bunu kestirmek oldukça güç.

https://wccftech.com/galaxy-s9-lg-g7-january-2018-launch/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Chlorohydrate 1 yıl
Bu çerçeveleri olabildiğince azaltma muhabbeti çok canımı sıkmaya başladı. Farkındamısınız bilmiyorum ama hergün elimize aldığımız cihazlar günden güne bu çerçevesizlik furyası, yeni en-boy oranı, ekran köşelerinin ovalleşmesi derken iyice işlevsizleşiyor, gitgide kumandaya benziyor. Bunun bir de yanlara doğru kavisli olanı var ki ona değinmek bile istemiyorum :) Hergün elimize aldığımız cihazlarda bu kadar az çerçeve olması ne kadar mantıklı bilmiyorum ha bunlar bir monitor bir tv olsa amenna bir yere sabitleyeceksin ve uzun zaman orda kalacak ama telefon bu kardeşim her yere girip çıkıyor. Endüstriyel tasarım bunu göz ardı etmeyi mi gerektiyor acaba?
Yıllar önce çıkmış olan G2 modelini kullanıyorum ve bu telefonun çerçeveleri gayet ideal oranda bana göre fazlazı işlevsizleştiriyor gibi.
Umarım Sony ve HTC bu kullanıcalardan gelen çerçevesiz ekran isteği işini abartıp böyle radikal değişiklikler yapıp çentikli mentikli cihazlar üretmez...
Bu çerçeveleri olabildiğince azaltma muhabbeti çok canımı sıkmaya başladı. Farkındamısınız bilmiyorum ama hergün elimize aldığımız cihazlar günden güne bu çerçe...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 1 yıl
Ben artık Lg telefonu satan yerleri göremiyorum,gören var mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 1 yıl
Biz daha v30 u göremeden g7 çıkacak :) g6 nın tasarımı en iyi telefondu umarım g7 yi v30 gibi yapmazlar yanlar metal çerçeve alttan biraz kalın boşluk ve parmak izi okuyucu üsttende iphone x gibi değil düz g6 gibi çerçeveyle gelmeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 1 yıl
Resimdeki g7 iyi güzel de şu kamerayı da ekrandan çıkartsalar keşke. Ekranın altına filan koyamıyorlar mı acaba? Bakalım dediğim gibi bir telefonu ilk kim üretecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheLastNinja 1 yıl
V30 nasıl acaba? Kullanan var mı? Alınır mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 1 yıl
keşke bütün markalar her yılın ocak ayında tanıtsalar yeni modellerini. mantıklı olan da bu. taaa eylülde tanıtılan model 4 ay sonra geçen senin modeli oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CR7_35 1 yıl
Şuan en iyi tasarım G6 da hem rengi hem ekran kasa oranı üstelik kıvrık ekran olmaması.
Şu ekran kasa oranını abarttılar bu ne böyle hepsi Iphone X gibi rezil bi tasarıma sahip inşallah Sony de abartamaz bu mevzuyu.
845 işlemci dedikte biraz sakin olun ya kaç telefonda 835 var ki biraz zaman geçseydi üstünden G7 845 le gelmezse yine hayal kırıklığı olup telefonu 2500 bandına çekecektir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihburak95 1 yıl
Hadi bakalım bootloop mu ekran sararması mı ghosting mi yoksa büyük düşün üçü birden mi,
2 arkadaşım lg g3 ü eline aldı 2 sene sonra.. benim g2 2,5 sene sonra vefat etti.. çok sevdiğim ve hakkını sonuna kadar veren bir telefondu olmadı yollarımız ayrıldı...
Double tap to unlock ve lock El isareti ile selfy çekme ve arkadaki tışu ile gönlümün efendisiydi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 1 yıl
Fotoğraftaki gibi gelirse Snapdragon 950 bile kurtaramaz bu telefonu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chlorohydrate 1 yıl
Bu çerçeveleri olabildiğince azaltma muhabbeti çok canımı sıkmaya başladı. Farkındamısınız bilmiyorum ama hergün elimize aldığımız cihazlar günden güne bu çerçevesizlik furyası, yeni en-boy oranı, ekran köşelerinin ovalleşmesi derken iyice işlevsizleşiyor, gitgide kumandaya benziyor. Bunun bir de yanlara doğru kavisli olanı var ki ona değinmek bile istemiyorum :) Hergün elimize aldığımız cihazlarda bu kadar az çerçeve olması ne kadar mantıklı bilmiyorum ha bunlar bir monitor bir tv olsa amenna bir yere sabitleyeceksin ve uzun zaman orda kalacak ama telefon bu kardeşim her yere girip çıkıyor. Endüstriyel tasarım bunu göz ardı etmeyi mi gerektiyor acaba?
Yıllar önce çıkmış olan G2 modelini kullanıyorum ve bu telefonun çerçeveleri gayet ideal oranda bana göre fazlazı işlevsizleştiriyor gibi.
Umarım Sony ve HTC bu kullanıcalardan gelen çerçevesiz ekran isteği işini abartıp böyle radikal değişiklikler yapıp çentikli mentikli cihazlar üretmez...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
java 1 yıl
"Güney Koreli telefon üreticisi LG, 2018 yılındaki G7 modelini Ocak ayında lanse ederek pazardaki hakimiyetini güçlendirmeyi amaçlıyor."

Hocam bu cümle olmamış...




LG alan kaldı mı ki de hakimiyeti olsun...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3028 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg, qualcomm ve
7 etiket daha tüketici elektroniği fuarı lg g6 lg g7 ces 2018 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Samsung aldığı yeni patentle birlikte daha fazla pil ömrü vaat ediyor 1 yıl İşte Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak 30 yeni araç 1 yıl Çernobil tekrar enerji üretmeye başlıyor: Devasa güneş panelleri kurulacak 1 yıl Yeni nesil Google dizüstü bilgisayarların kapakları yüzünüze göre kendisini ayarlayacak 1 yıl Honda, 15 dakikada şarj olabilen elektrikli araç geliştiriyor 1 yıl Yeni Crimson ReLive Edition yaması Radeon RX Vega çökme sorunlarını gideriyor 1 yıl Yerli otomobilde yeni gelişmeler: 500km menzil, 4 farklı model 1 yıl Bitcoin'den bir rekor daha: 10.000$ barajını aştı 1 yıl AB’den açıklama: Türk vatandaşlarına vizesiz seyahati müjdelemek istiyoruz 1 yıl BMW, Mercedes, Ford ve Volkswagen’den Shell istasyonlarına hızlı şarj 1 yıl Fernando Alonso eSpor takımı kurdu, Cem Bölükbaşı’nı kadroya kattı 1 yıl Xiaomi'nin Android One telefonu | Mi A1 ön inceleme 1 yıl Yapay zekâ alanında Samsung’dan önemli bir satın alım 1 yıl Rekorları alt üst eden PUBG’nin resmi mobil oyunu geliyor 1 yıl Ses tanıma sistemleri artık dudak okuyacak 1 yıl AMD Ryzen 5 2500U benchmark skorları umut verici 1 yıl Diyanet açıkladı: Bitcoin dinen uygun değil 1 yıl Pokemon oyunları toplamda 300 milyon sattı 1 yıl G.Skill rekor zamanlamaya sahip belleklerini duyurdu 1 yıl Bitcoin madenciliği için kullanılan enerji 159 ülkenin kullandığı enerjiden daha fazla 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Galaxy S9'un ardından şimdi de LG G7'nin Ocak ayında tanıtılacağı iddia edildi Sonraki Apple'dan orijinal içeriğe dev yatırım 1 yıl Tesla Semi şarj olurken 4000 evin ihtiyacı kadar enerji çekecek 1 yıl 7500 Bitcoin'le çöpe atılan HDD'nin değeri 72 milyon dolar oldu 1 yıl Tesla Semi'nin ilk müşterisi belli oldu 1 yıl Tor Browser'a özel Wikipedia versiyonu 1 yıl Mobilite: iPhone X ve Huawei Mate 10 Lite Türkiye'de 1 yıl Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar, Çin'de fabrika kuruyor 1 yıl İngiltere drone kullanımıyla ilgili yeni fikirler arıyor 1 yıl Microsoft Office artık tüm Chromebook'lara indirilebilir 1 yıl Flight Unlimited 2K16 kısa süreliğine ücretsiz 1 yıl Amazon Cyber Monday indirimlerinde uygun fiyatlı 10 ürün 1 yıl Yanıp kül olan Ferrari 512 BB tam 40 bin dolara alıcı buldu 1 yıl Türk Telekom internet eğitim seferberliği için dünyanın çapı kadar yol yaptı 1 yıl SpaceX'in eski çalışanından ilginç iddia: Elon Musk Bitcoin'in yaratıcısı olabilir [Güncelleme: Elon Musk iddiayı yalanladı] 1 yıl Karsan elektrikli Jest’in motorunu BMW’den alacak 1 yıl Türkiye’de toplu taşımada ve trafikte dev teknoloji atılımı 1 yıl Veri aktarımı ve sesli görüşmeler için kırılamayan "kuantum şifreleme" dönemi başlıyor 1 yıl Akıllı telefonlar için mikro boyutlarda sıcaklık sensörü geliştirildi 1 yıl Huawei: Hakimiyetimizi Apple’a borçluyuz 1 yıl Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak isteyen "Çılgın" Mike Hughes'a kötü haber Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim