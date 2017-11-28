Galaxy S9'un ardından şimdi de LG G7'nin Ocak ayında tanıtılacağı iddia edildi

Geçtiğimiz günlerde Samsung'un Galaxy S9 modelini; Ocak 2018 tarihinde düzenlenecek olan CES 2018 (Tüketici Elektroniği Konferansı) fuarında lanse edeceğiyle ilgili iddiaları sizlerle paylaşmıştık. Telefon dünyasını heyecanlandıran bu iddiadan sonra şimdi de LG G7'nin Ocak 2018'de tanıtılacağı ortaya atıldı.

Hatırlayacağınız üzere LG G6, bu yılın Şubat ayının sonlarına doğru MWC 2017'de tanıtılmıştı. Güney Koreli firma LG G7'yi daha erken tanıtarak akıllı telefon pazarında güçlü bir rant elde etmeyi hedefliyor keza bu durumun, Samsung için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz.

Cihazın teknik özellikleriyle ilgiliyse herhangi bir bilgi bulunmuyor lakin Qualcomm'un 4-8 Aralık tarihlerinde Hawaii'nin Maoyi Adası'nda Snapdragon Teknoloji Zirvesi adlı bir etkinlik düzenleyeceğini biliyoruz. Quakcomm'un bu etkinlikte, önümüzdeki yılın amiral gemisi cihazlarına gücünü verecek olan SnapDragon 845 platformunu tanıtacağına kesin gözüyle bakılıyor. LG G7'de SnapDragon 845 çipsetine yer verileceği gibi G6'daki gibi geçtiğimiz yılın amiral gemisi olan SnapDragon platformuna da yer verebilir. Şimdilik bunu kestirmek oldukça güç.

https://wccftech.com/galaxy-s9-lg-g7-january-2018-launch/