Galeri: İstanbul Autoshow 2017 kapılarını açtı

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Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından organize edilen İstanbul Autoshow 2017’de TÜYAP’ta kapılarını açtı. Bu yıl bazı otomobil firmalarının katılmaması nedeni ile önceki yıllara kıyasla nispeten sönük geçen fuarda katılım gösteren otomobil şirketleri, elde ettikleri en yeni teknolojik gelişmeleri konsept modelleri ve satışa sundukları modellerle ortaya koymaya çalışmışa benziyor.

Fuarda Renault, Nissan ve Opel, geleceğin teknolojisine ışıt tutan konsept araçları ile ilgi çekici bir alan oluşturmayı başarmış. Mercedes ise ülkemizdeki caddelerde kolay kolay göremeyeceğimiz modelleri ile dev bir alan tutmuş ve ilgi odağı olacağa benziyor. Ayrıca antika otomobiller ve Ford takımının efsanevi yarış araçları hatta Serdar Bostancı’nın çeşitli rallilerde başarıdan başarıya koştuğu ralli araçları da ziyaretçilerle buluşmaya hazır.

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İlerleyen günlerde fuardan çeşitli röportajları ve videoları sizlerle paylaşmış olacağız ancak öncesinde sizi kısa bir fuar turuna çıkaralım ve hazırladığımız galeri ile baş başa bırakalım.