Galeri: İstanbul Autoshow 2017 kapılarını açtı

Haber Müdürü
Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından organize edilen İstanbul Autoshow 2017’de TÜYAP’ta kapılarını açtı. Bu yıl bazı otomobil firmalarının katılmaması nedeni ile önceki yıllara kıyasla nispeten sönük geçen fuarda katılım gösteren otomobil şirketleri, elde ettikleri en yeni teknolojik gelişmeleri konsept modelleri ve satışa sundukları modellerle ortaya koymaya çalışmışa benziyor.
Fuarda Renault, Nissan ve Opel, geleceğin teknolojisine ışıt tutan konsept araçları ile ilgi çekici bir alan oluşturmayı başarmış. Mercedes ise ülkemizdeki caddelerde kolay kolay göremeyeceğimiz modelleri ile dev bir alan tutmuş ve ilgi odağı olacağa benziyor. Ayrıca antika otomobiller ve Ford takımının efsanevi yarış araçları hatta Serdar Bostancı’nın çeşitli rallilerde başarıdan başarıya koştuğu ralli araçları da ziyaretçilerle buluşmaya hazır.Ayrıca Bkz. "Game of Thrones'un 7.sezonundan ilk görüntüler yayınlandı"
İlerleyen günlerde fuardan çeşitli röportajları ve videoları sizlerle paylaşmış olacağız ancak öncesinde sizi kısa bir fuar turuna çıkaralım ve hazırladığımız galeri ile baş başa bırakalım.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Buyrun size memleketin hali.
hurriyet.com.tr/...
Fuara katılmayan, katılmadığı halde artistlik yapan firmalara iyi bir ders vermek lazım aslında.
Memlekette en çok satan ol, ya da ciddi satışlar yapan firma ol, sonra cart curt et.
KAtılmaman senin tasarrufundadır,ama katılanı keriz yerine koymak, hele hele yediğin kaba pislemek tam bir terbiyesizlik.
KAtılmayıp ,sessizliğini bozmayanlara da teessüf ediyorum. Ciddi bir satış rakamına ulaşıyorsunuz,
katılmamak aslında potansiyel müşterilerinize karşı en basit tabirle "ayıp etmektir".
Evliliklerde bile "İyi günde kötü günde" diye bir söz vardır.Siz de bu pazarda ilk zorlukta
2 yılda bir yapılan fuara katılmayıp, 3 kuruş tasarruf ederseniz, sektörün gelişimine ne katkınız olacaktır.
Genç ve dinamik bir nüfusu olan memlekette,ilk ehliyetini alan ve her sene ilk arabasını alacak onbinlerce genç
var bu memlekette.Fuar özellikle onlar için çok önemli.
Gözüme çarpanlar;
Bana göre fuarda mercedes ve lexus zirvede. En iyi standlar onlardı. Opel renault ve peugeot'da arkalarından geliyor. Diğer markalar tırt olmuş.
Ayrıca tesadüfen mitsubishi asx'in içine baktım. Arkadaş 142bin lira fiyatın nedir. Dizelin yok, otomatik şanzımanın yok. Her yerin maket bıçağı ile çapakları kazınmış leş plastik ve 15 yıl öncesinin tasarımı. ( Hyundai tuscon 96000'den başlıyor ve otomatik. İçi çok geniş ve kalite hissiyatı yüksek )
3008/5008 ve yeni insignia'da izdiham vardı.
Türkiye şartlarında alınacak 3 araba var bana göre.
1,6 benzinli manuel baz megane 4 sedan
1,6 benzinli manuel baz opel astra sedan
1,0 benzinli manuel baz skoda octavia sedan
Benzin dizel farkı olmuş 15-20bin lira
Manuel otomatik farkı olmuş 10-15bin lira
skoda octavia (1.0L) sedan’da yapılması gerekenler:
2tane yolcu al+klimayı aç+yokuş çıkmayı dene = epic fail
aynen alt sınıf halk topluluğu kızlara da ilgi gösteriyorlardı.Biz de biraz daha fazla, tek farkı bu.
Zaten yazımda da belirttim, öyle abartılı bir durum yok.Apaçi durumu yok,
bazı teenage'lar izin isteyip beraber selfie yapıyorlar ya da arkadaşlarına çektiriyorlar.
Sergilenen ürünlerin burada nesini anlatayım,zaten millet araçları felan biliyor.Foruma konulmuş resimler zaten konsept araçların resimleri, onlara da yaklaşamıyorsunuz zaten.Öyle uzaktan resim çekince de mankenli araç fotosu oluyor.
Cenevre, paris, frankfurt, detroit otomobil fuarları..
Gördünüz mü hiç "ooo süper galeri, acayip ablalar" falan dendiğini..
Tipik ortadoğu arap toplumuyuz arkadaş..yapacak bir şey yok..bi beyaz entarilerimiz eksik.
Her şeye mi aç olur bir halk.
gayet de gördüm yani. Japonya fuar vardı herkes hatunları inceliyordu
?
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5146 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, nissan ve