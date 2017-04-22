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Galeri: İstanbul Autoshow 2017 kapılarını açtı

İstanbul Autoshow 2017, “Geleceğe Yakından Bakın” teması ile ziyaretçilere kapılarını araladı. Bu yıl on altıncısı düzenlenen fuarda heyecan verici konsept modeller de yer alıyor.
2 yıl
5,1b
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Galeri: İstanbul Autoshow 2017 kapılarını açtı
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Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından organize edilen İstanbul Autoshow 2017’de TÜYAP’ta kapılarını açtı. Bu yıl bazı otomobil firmalarının katılmaması nedeni ile önceki yıllara kıyasla nispeten sönük geçen fuarda katılım gösteren otomobil şirketleri, elde ettikleri en yeni teknolojik gelişmeleri konsept modelleri ve satışa sundukları modellerle ortaya koymaya çalışmışa benziyor.

Fuarda Renault, Nissan ve Opel, geleceğin teknolojisine ışıt tutan konsept araçları ile ilgi çekici bir alan oluşturmayı başarmış. Mercedes ise ülkemizdeki caddelerde kolay kolay göremeyeceğimiz modelleri ile dev bir alan tutmuş ve ilgi odağı olacağa benziyor. Ayrıca antika otomobiller ve Ford takımının efsanevi yarış araçları hatta Serdar Bostancı’nın çeşitli rallilerde başarıdan başarıya koştuğu ralli araçları da ziyaretçilerle buluşmaya hazır.

Ayrıca Bkz. "Game of Thrones'un 7.sezonundan ilk görüntüler yayınlandı"

İlerleyen günlerde fuardan çeşitli röportajları ve videoları sizlerle paylaşmış olacağız ancak öncesinde sizi kısa bir fuar turuna çıkaralım ve hazırladığımız galeri ile baş başa bırakalım.


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3arbar 2 yıl en beğenilen
kapılarını godomanlara ve memleketin kaymağını yiyenlere açtı demek daha doğru olurdu
2 Yanıt Yanıtla +41
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SEO-Uzmanı 2 yıl
emek parasını çıkarmak için çalışan manken kızları rahatsız etmeyin !
1 Yanıt Yanıtla +38
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SıradanBirKullanıcı 2 yıl
Ahmet bey, bugüne kadar yaptığınız en iyi galeri olabilir.

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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Ahmet bey, bugüne kadar yaptığınız en iyi galeri olabilir.
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Yanıtla +29
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NecronLord 2 yıl
Fuara cumartesi günü gitmedi fırsatı buldum.Audi,bmw, mazda gibi ağır topların ollmaması 2015 fuarına göre bariz sönük geçmesine yol açmış.Benimde en çok takdir ettiğim firma mercedes oldu.Bütün modellerin kapısının açık olması gerçekten takdire şayandı.Hatta parayı bulursum merso alırım diye kendi kendine söz verdim.Fuarların bir güzel özelliği araçları yanyana karşılaştırma fırsatı olması japon otomobillerinin yalıtım konusunda avrupalı rakiplerinin ne kadar gerisinde kaldığını üzücü biçimde gözler önüne seriyor.Sırf kapı İçlerindeki yalıtım çalışmaları bile insana fikir veriyor.Lexusu tenzih ediyorum içine girince insanı soyutluyor dış seslerden.Benim en çok beğendiğim araç guila oldu.Klasını belli ediyor.
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merveyanar 2 yıl
o ne biçim reno la :D
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realgs 2 yıl
Hürriyet Gazetesinde bir köşe yazısı.Autoshow için yazılmış.
Buyrun size memleketin hali.
hurriyet.com.tr/...
Fuara katılmayan, katılmadığı halde artistlik yapan firmalara iyi bir ders vermek lazım aslında.
Memlekette en çok satan ol, ya da ciddi satışlar yapan firma ol, sonra cart curt et.
KAtılmaman senin tasarrufundadır,ama katılanı keriz yerine koymak, hele hele yediğin kaba pislemek tam bir terbiyesizlik.
KAtılmayıp ,sessizliğini bozmayanlara da teessüf ediyorum. Ciddi bir satış rakamına ulaşıyorsunuz,
katılmamak aslında potansiyel müşterilerinize karşı en basit tabirle "ayıp etmektir".
Evliliklerde bile "İyi günde kötü günde" diye bir söz vardır.Siz de bu pazarda ilk zorlukta
2 yılda bir yapılan fuara katılmayıp, 3 kuruş tasarruf ederseniz, sektörün gelişimine ne katkınız olacaktır.
Genç ve dinamik bir nüfusu olan memlekette,ilk ehliyetini alan ve her sene ilk arabasını alacak onbinlerce genç
var bu memlekette.Fuar özellikle onlar için çok önemli.

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Rohanli_Theoden 2 yıl
22. görsel'deki opel'in camları yok. yenilikcilik olayını biraz fazla abartmışlar kanımca.
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Guest-0C8FEE75E 2 yıl
Fuara ben de gittim. Gerçekten de eski fuarlara göre çok yavandı.
Gözüme çarpanlar;
Bana göre fuarda mercedes ve lexus zirvede. En iyi standlar onlardı. Opel renault ve peugeot'da arkalarından geliyor. Diğer markalar tırt olmuş.
Ayrıca tesadüfen mitsubishi asx'in içine baktım. Arkadaş 142bin lira fiyatın nedir. Dizelin yok, otomatik şanzımanın yok. Her yerin maket bıçağı ile çapakları kazınmış leş plastik ve 15 yıl öncesinin tasarımı. ( Hyundai tuscon 96000'den başlıyor ve otomatik. İçi çok geniş ve kalite hissiyatı yüksek )
3008/5008 ve yeni insignia'da izdiham vardı.
Türkiye şartlarında alınacak 3 araba var bana göre.
1,6 benzinli manuel baz megane 4 sedan
1,6 benzinli manuel baz opel astra sedan
1,0 benzinli manuel baz skoda octavia sedan
Benzin dizel farkı olmuş 15-20bin lira
Manuel otomatik farkı olmuş 10-15bin lira
1 Yanıt Yanıtla +1
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Bluflame 2 yıl Guest-0C8FEE75E
1,0 motor nedir yaw ? benim çim biçerde daha büyük motor var.
skoda octavia (1.0L) sedan’da yapılması gerekenler:
2tane yolcu al+klimayı aç+yokuş çıkmayı dene = epic fail
3 Yanıt Yanıtla
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Moueson 2 yıl
Renault bu autoshowun yıldızıydı.Premium olucagının sinyallerini bence çokça verdi bu autoshowda bakalım hayırlısı
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realgs 2 yıl
bende birkaç kez Frankfurt fuarına gitmiştim.
aynen alt sınıf halk topluluğu kızlara da ilgi gösteriyorlardı.Biz de biraz daha fazla, tek farkı bu.
Zaten yazımda da belirttim, öyle abartılı bir durum yok.Apaçi durumu yok,
bazı teenage'lar izin isteyip beraber selfie yapıyorlar ya da arkadaşlarına çektiriyorlar.
Sergilenen ürünlerin burada nesini anlatayım,zaten millet araçları felan biliyor.Foruma konulmuş resimler zaten konsept araçların resimleri, onlara da yaklaşamıyorsunuz zaten.Öyle uzaktan resim çekince de mankenli araç fotosu oluyor.
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kadirirdem 2 yıl
Bizim bütçemiz bu araçlara yetmez,anca bakar geliriz o zamanda içimizde kalıyor ben o yüzden böyle alamayacağım mekanlara gitmiyorum.
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superegoid 2 yıl
Dünyanın herhangi bir ülkesinde, açılan bir fuarda, sergilenen ürünlerden çok, çalışan manken kızlardan bahsedildiğini gördünüz mü ya..
Cenevre, paris, frankfurt, detroit otomobil fuarları..
Gördünüz mü hiç "ooo süper galeri, acayip ablalar" falan dendiğini..
Tipik ortadoğu arap toplumuyuz arkadaş..yapacak bir şey yok..bi beyaz entarilerimiz eksik.
Her şeye mi aç olur bir halk.
1 Yanıt Yanıtla +3
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muroooo19 2 yıl superegoid
superegoid

Dünyanın herhangi bir ülkesinde, açılan bir fuarda, sergilenen ürünlerden çok, çalışan manken kızlardan bahsedildiğini gördünüz mü ya..



Cenevre, paris, frankfurt, detroit otomobil fuarları..



Gördünüz mü hiç "ooo süper galeri, acayip ablalar" falan dendiğini..



Tipik ortadoğu arap toplumuyuz arkadaş..yapacak bir şey yok..bi beyaz entarilerimiz eksik.



Her şeye mi aç olur bir halk.

gayet de gördüm yani. Japonya fuar vardı herkes hatunları inceliyordu
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Atı Radeon 2 yıl
Stand Alone Allah ve kitabları hakında bir bilgin varmı ?? Merak ettimde.
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Stand Alone 2 yıl Atı Radeon
Atı Radeon
Stand Alone Allah ve kitabları hakında bir bilgin varmı ?? Merak ettimde.

?
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