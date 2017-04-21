Game of Thrones'un 7.sezonundan ilk görüntüler yayınlandı

Tüm zamanların en sevilen dizileri arasında yer alan Game of Thrones, bu yaz 7.sezonu ile ekranlara geri dönecek. Tüm dünyada milyonlarca kişinin gün saydığı 7.sezon için meraklı bekleyiş sürerken, yeni sezondan ilk görüntüler yayınlandı. Bugüne kadar yayınlanan tanıtım videolarının aksine bu ilk görüntüler dizinin neredeyse tüm karakterlerini içeriyor.

Game of Thrones geçtiğimiz sezon uyarlandığı kitap serisinin önüne geçtiği için yeni sezonda neler olacağı bilinmiyor. Bu gizemi korumak isteyen HBO da şu ana kadar yayınladığı görüntülerde hikaye ile ilgili önemli bir detay vermemeye dikkat ediyor.

Artık son iki sezonuna giren Game of Thrones'un 7.sezonu 7 bölümden oluşacak. Bu sezon kış şartlarında yapılacak çekimler daha fazla olduğu için dizi normalden daha geç bir tarihte dönecek. Dizinin 7.sezonu 16 Temmuz'da başlayacak.

http://deadline.com/2017/04/game-of-thrones-season-7-photos-first-look-hbo-1202073058/