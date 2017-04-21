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Game of Thrones'un 7.sezonundan ilk görüntüler yayınlandı

HBO, sevilen dizisi Game of Thrones'un merakla beklenen 7.sezonundan ilk görüntüleri yayınlandı. Yayınlanan bu ilk görüntülerde ana karakterlerin neredeyse hepsi yer alıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en sevilen dizileri arasında yer alan Game of Thrones, bu yaz 7.sezonu ile ekranlara geri dönecek. Tüm dünyada milyonlarca kişinin gün saydığı 7.sezon için meraklı bekleyiş sürerken, yeni sezondan ilk görüntüler yayınlandı. Bugüne kadar yayınlanan tanıtım videolarının aksine bu ilk görüntüler dizinin neredeyse tüm karakterlerini içeriyor.
Game of Thrones geçtiğimiz sezon uyarlandığı kitap serisinin önüne geçtiği için yeni sezonda neler olacağı bilinmiyor. Bu gizemi korumak isteyen HBO da şu ana kadar yayınladığı görüntülerde hikaye ile ilgili önemli bir detay vermemeye dikkat ediyor.
Artık son iki sezonuna giren Game of Thrones'un 7.sezonu 7 bölümden oluşacak. Bu sezon kış şartlarında yapılacak çekimler daha fazla olduğu için dizi normalden daha geç bir tarihte dönecek. Dizinin 7.sezonu 16 Temmuz'da başlayacak.

http://deadline.com/2017/04/game-of-thrones-season-7-photos-first-look-hbo-1202073058/ Yorum Yaz
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frostburn 2 yıl en beğenilen
görsele tıklanamıyor güncel chrome sürümü
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drjacob 2 yıl
gelsin artık yeter çok sabırsızlanıyorum
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Predator9 2 yıl
Littlefinger denen adam bu dizinin gerçek kazananı galiba. Böyle bir karakter daha görmedim
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ProSharper 2 yıl Predator9
IndominusRex
Littlefinger denen adam bu dizinin gerçek kazananı galiba. Böyle bir karakter daha görmedim

Sadece littlefinger değil hocam varys de dizinin/kitabın gerçek kazananı starkmış lannistermiş hikaye bütün evrenin içerisindeki olayları kontrol edenler bu iki karakter
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merveyanar 2 yıl
bi türlü izlemeye fırsat bulamıyorum çok merak ediyorum ya bi kaç bölümünü izleyebildim sadece bu güne kadar devamını bi türlü getiremedim
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axaxa 2 yıl
Evet daha profesyonelce olmuş
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YasinKsmG 2 yıl
Galeri çok iyi olmuş eski çöp galeriye göre
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frostburn 2 yıl en beğenilen
görsele tıklanamıyor güncel chrome sürümü
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BlindGuardianNN 2 yıl
diziyi unutmuştum iyi oldu hatırladım en baştan başlamak lazım yine
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