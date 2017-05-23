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Game of Thrones'un 7.sezonundan yeni görüntüler yayınlandı

Game of Thrones'un merakla beklenen yedinci sezonundan yepyeni görüntüler yayınlandı. Yayınlanan bu görüntüler yeni sezonda ejderhaların nihayet savaş alanına ineceğini gösteriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,1b
1
11
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en sevilen dizileri arasında yer alan Game of Thrones, bu yaz yedinci sezonu ile ekranlara geri dönecek. Tüm dünyada milyonlarca Game of Thrones hayranının adeta gün saydığı yedinci sezon için meraklı bekleyiş sürerken, Entertainment Weekly yeni sezondan yepyeni görüntüler yayınladı.
Yazının bundan sonraki bölümü ve yayınlanan görüntüler henüz 6.sezon finalini izlemeyenler için ağır spoiler içerir
Entertainment Weekly tarafından yayınlanan bu yeni görüntülerde Daenerys'i artık devasa bir hal almış ejderhasının üstünde, bir savaş meydanının ortasında dururken görüyoruz. Bu da yeni sezonda izleyicileri ejderhaların da dahil olduğu büyük bir savaşın beklediğini gösteriyor.
Dizi 6.sezonuyla birlikte uyarlandığı kitap serisini geride bıraktığı için Daenerys'in ejderhaları ile birlikte katıldığı bu savaşın nerede geçtiği ve kime karşı savaşıldığı bilinmiyor. Yayınlanan diğer görüntürler ise Stark çocuklarını, Lannisterlar'ı ve Brienne ile Tormund'u görme şansı yakalıyoruz.
Game of Thrones'un 7 bölümden oluşacak yedinci sezonu 16 Temmuz'da yayınlanmaya başlanacak.

http://ew.com/tv/game-of-thrones-season-7-exclusive-new-photos/ Yorum Yaz
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Yav diziyi unuttum yeni sezon gelene kadar. :D
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karahuso 2 yıl
Hey gidi hey Şu ejderhaların küçüklüğünü bilirim, şimdi ne hale geldiler..
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xnoname 2 yıl
gel vefasız gel vicdansız çağırmazdık acil olmasa
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BlindGuardianNN 2 yıl
her sezonun gelişinde 1. sezondan başlayıp izlemek zor oluyor ama olsun
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Eeltorm 2 yıl
Neler oldu be şu dizide kaç sezonda.
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karahuso 2 yıl
Hey gidi hey Şu ejderhaların küçüklüğünü bilirim, şimdi ne hale geldiler..
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ankaland 2 yıl
her sezon arasında çok uzun süre, zorlama kahramanlık diziyi unutturdu..
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olağan_şüpheli 2 yıl
gel gel gel çok özledim gel gel çok çaresizim
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gcb1903 2 yıl
Dizi tarihinin en büyük bütçeli yapımı belki. Ama şu Drogon bir türlü olmadı. Smaug vs Drogon düşünün. Hep Smaug bekledim Charizard oldu.
Ve böyle bir dizi yoksa arşivinizde 1080p h265 olarak ben ne diyim size.
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N. Chomsky 2 yıl gcb1903
gcb1903
Dizi tarihinin en büyük bütçeli yapımı belki. Ama şu Drogon bir türlü olmadı. Smaug vs Drogon düşünün. Hep Smaug bekledim Charizard oldu.
Ve böyle bir dizi yoksa arşivinizde 1080p h265 olarak ben ne diyim size.

Orjinal dilinde kitaplarını okumak varken dizisini izlemek çok da matah bir şey değil. Ama tabii yine diziler arasındaki yeri tartışılmaz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Yav diziyi unuttum yeni sezon gelene kadar. :D
Yanıtla +17
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xnoname 2 yıl
gel vefasız gel vicdansız çağırmazdık acil olmasa
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metebyr 2 yıl
geliyor gönlümün efendisi
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