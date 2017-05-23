Game of Thrones'un 7.sezonundan yeni görüntüler yayınlandı

Tüm zamanların en sevilen dizileri arasında yer alan Game of Thrones, bu yaz yedinci sezonu ile ekranlara geri dönecek. Tüm dünyada milyonlarca Game of Thrones hayranının adeta gün saydığı yedinci sezon için meraklı bekleyiş sürerken, Entertainment Weekly yeni sezondan yepyeni görüntüler yayınladı.

Yazının bundan sonraki bölümü ve yayınlanan görüntüler henüz 6.sezon finalini izlemeyenler için ağır spoiler içerir

Entertainment Weekly tarafından yayınlanan bu yeni görüntülerde Daenerys'i artık devasa bir hal almış ejderhasının üstünde, bir savaş meydanının ortasında dururken görüyoruz. Bu da yeni sezonda izleyicileri ejderhaların da dahil olduğu büyük bir savaşın beklediğini gösteriyor.

Dizi 6.sezonuyla birlikte uyarlandığı kitap serisini geride bıraktığı için Daenerys'in ejderhaları ile birlikte katıldığı bu savaşın nerede geçtiği ve kime karşı savaşıldığı bilinmiyor. Yayınlanan diğer görüntürler ise Stark çocuklarını, Lannisterlar'ı ve Brienne ile Tormund'u görme şansı yakalıyoruz.

Game of Thrones'un 7 bölümden oluşacak yedinci sezonu 16 Temmuz'da yayınlanmaya başlanacak.

http://ew.com/tv/game-of-thrones-season-7-exclusive-new-photos/