Game of Thrones dünyasında geçen 4 yeni dizi geliyor

Tüm zamanların en sevilen dizileri arasında yer alan Game of Thrones, artık sona yaklaşıyor. Bu yaz 7. sezonu ile ekranlara geri dönecek olan dizi, 2018'de yayınlanması beklenen 8. sezonunun ardından ekranlara veda edecek. Game of Thrones sonrası hayata hazırlanan HBO kanalı, Game of Thrones dünyasında geçen yeni diziler için hazırlıklara başladı.

George R. R. Martin'in yarattığı bu ilgi çekici evrende geçecek yeni diziler üzerinde çalıştığı bir süredir bilinen HBO, 4 farklı Game of Thrones dizisi için hazırlıklara başlandığını duyurdu. Serinin yaratıcısı olan George R. R. Martin her dört dizinin yapımında da yer alacak. HBO, bu dizilerin hazırlanmasında Martin'e yardımcı olmaları için dört başarılı senarist ile anlaştı.

Yeni Game of Thrones dizilerini George R. R. Martin ile birlikte geliştirecek ve senaryolarını kaleme alacak isimler; Jane Goldman (Kick-Ass, X-Men: First Class, Kingsman: The Secret Service), Max Borenstein (Godzilla, Kong: Skull Island), Brian Helgeland (Mystic River, Man on Fire, Robin Hood) ve Carly Wray (Mad Men) olacak.

Game of Thrones dizisinin yaratıcıları olan ve kitapları başarıyla televizyona uyarlayan Dan Weiss ve David Benioff ikilisi de yeni dizilerin yapımcıları arasında yer alacak ancak senaryo aşamasına dahil olmayacak.

Game of Thrones dünyasında geçecek bu yeni dizilerin tam olarak hangi dönemde geçeceği veya hangi hikayeleri anlatacağı şimdilik bilinmiyor. HBO yayınladığı açıklamada bu dizilerin "George R. R. Martin'in yarattığı geniş ve zengin evrenin farklı dönemlerinden hikayeler anlatacağını" belirtti.

Game of Thrones'un 7 bölümden oluşacak 7. sezonu 16 Temmuz'da yayınlanmaya başlanacak.

