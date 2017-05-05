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Game of Thrones dünyasında geçen 4 yeni dizi geliyor

Game of Thrones dizisini hazırlayan HBO kanalı, aynı dünyada geçen 4 yeni dizi için hazırlıklara başlandığını duyurdu. Serinin yaratıcısı George R. R. Martin de bu projelere dahil olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
10,9b
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38
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en sevilen dizileri arasında yer alan Game of Thrones, artık sona yaklaşıyor. Bu yaz 7. sezonu ile ekranlara geri dönecek olan dizi, 2018'de yayınlanması beklenen 8. sezonunun ardından ekranlara veda edecek. Game of Thrones sonrası hayata hazırlanan HBO kanalı, Game of Thrones dünyasında geçen yeni diziler için hazırlıklara başladı.
George R. R. Martin'in yarattığı bu ilgi çekici evrende geçecek yeni diziler üzerinde çalıştığı bir süredir bilinen HBO, 4 farklı Game of Thrones dizisi için hazırlıklara başlandığını duyurdu. Serinin yaratıcısı olan George R. R. Martin her dört dizinin yapımında da yer alacak. HBO, bu dizilerin hazırlanmasında Martin'e yardımcı olmaları için dört başarılı senarist ile anlaştı.
Yeni Game of Thrones dizilerini George R. R. Martin ile birlikte geliştirecek ve senaryolarını kaleme alacak isimler; Jane Goldman (Kick-Ass, X-Men: First Class, Kingsman: The Secret Service), Max Borenstein (Godzilla, Kong: Skull Island), Brian Helgeland (Mystic River, Man on Fire, Robin Hood) ve Carly Wray (Mad Men) olacak.
Game of Thrones dizisinin yaratıcıları olan ve kitapları başarıyla televizyona uyarlayan Dan Weiss ve David Benioff ikilisi de yeni dizilerin yapımcıları arasında yer alacak ancak senaryo aşamasına dahil olmayacak.
Game of Thrones dünyasında geçecek bu yeni dizilerin tam olarak hangi dönemde geçeceği veya hangi hikayeleri anlatacağı şimdilik bilinmiyor. HBO yayınladığı açıklamada bu dizilerin "George R. R. Martin'in yarattığı geniş ve zengin evrenin farklı dönemlerinden hikayeler anlatacağını" belirtti.
Game of Thrones'un 7 bölümden oluşacak 7. sezonu 16 Temmuz'da yayınlanmaya başlanacak.

http://deadline.com/2017/05/game-of-thrones-universe-series-prequel-sequel-spinoff-hbo-george-r-r-martin-dan-weiss-david-benioff-1202084257/ Yorum Yaz
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Dürüstİnsan 2 yıl en beğenilen MacGyver.
Orijinalden alıntı: MacGyver.
hbo yöneticileri bir gün toplantı yapıyorlarmışlar ve aralarından biri çıkıp heyecanla şöyle demiş:
" -bu dizi çok iyi rating alıyor, neden yıllarca *okunu çıkarmıyoruz ki?? "
yazık valla... bir şeyin de tadını kaçırmasalar, büyüsünü bozmasalar olmaz... illa "adını feriha koydum emir'in yolu" tadında sequeller çekecekler.

Kardeş ne alakası var
Game of thrones tarihin en iyi dizilerinden biri. Fantastik öğeler barındırmasına rağmen bu kadar fazla izleyiciyi çekmesi muazzam bir olay. Merak etme bu Türk dizisi değil. Westeros tarihi çok uzun ve derin bir tarih. Reytingler ortada zaten. 10 bölümlük dizide senin dediğin saçmalıklar olmaz. Keyifle izlenir kesinlikle
Orijinalden alıntı: MacGyver.hbo yöneticileri bir gün toplantı yapıyorlarmışlar ve aralarından biri çıkıp heyecanla şöyle demiş:" -bu dizi çok iyi ...
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Teddy Death 1 2 yıl
Hazır mıyız

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LorneMalvo 2 yıl
Robert’s Rebellion bekliyorum.
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ozanzeno 2 yıl
Yakında çıkacak olan aşağıdaki yeni kitap westerosun diziden önceki tarihini anlatıyormuş.
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powersmachine54 2 yıl
Kanal HBO olunca, bu yan diziler GOT kalitesinde olabileceğini tahmin ediyorum. Ve HBO dizileri sinema filmi kalitesinde olduğu için bu GOT yan dizileri yine kalite olacaktır.
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Kırarım Boynuzunu İblis 2 yıl
Baelish başganı mevcut uyuzların arasından buraya alın bari.
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K.can.tas 2 yıl
Robert'ın isyanı
Fatih Aegon
Uzun geceyi bunlardan birini anlatan bir dizi bile çekseler yeter.
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tobepeople 2 yıl
Aklıma Steins Gate animesi geldi aynı evrende geçen bir sürü anime çıkarttılar hiçbiri ilki kadar etkili olmadı noktalı virgül serisi(;) olarak geçiyordu o da aynı evrende geçmesine rağmen hiçbiri o kaliteye ulaşamadı. Tek amacı vardı zaten Steins Gate'in isminden faydalanmak yani diyeceğim şu ki; fazla heyecanlanmayın patlayacak yüzde 90 ihtimalle...
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Teddy Death 1 2 yıl tobepeople
tobepeople
Aklıma Steins Gate animesi geldi aynı evrende geçen bir sürü anime çıkarttılar hiçbiri ilki kadar etkili olmadı noktalı virgül serisi(;) olarak geçiyordu o da aynı evrende geçmesine rağmen hiçbiri o kaliteye ulaşamadı. Tek amacı vardı zaten Steins Gate'in isminden faydalanmak yani diyeceğim şu ki; fazla heyecanlanmayın patlayacak yüzde 90 ihtimalle...

hbo yapıyor hocam patlayacağını sanmıyorum zaten ellerinde konu olacak ben asıl got un 7 ve 8.sezonlarından şüpheliyim kitaptan ayrıldı dizi veya ilerisinde
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yokoldum122 2 yıl
Keske yapilcak konular
-Aegonun fethi -Targeryan ic savasi -Ilk akgezenlerin gelisi ve Valeriyan tarihi olsa cunku konular cok guzel ve ilgi cekici ama ozellikle 2.sinde cok fazla ejderha oldugu icin zor bi ihtimal
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İzmirli Samuray 2 yıl
2 tanesi garanti bence.
Fatih aegon ve robert isyani
Bu 4 proje ayni anda mi yapilacak?
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Chalrie Keley 2 yıl
1-2 sezonuluk 15-20 bölüm toplamda olacak şekilde Dance of dragons şu p.ç Deamon Sir eg vs yaparlarsa baya tutar ama GoTun ekmeğini yiyelim kafasında yaparlarsa patlar.
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kar98-k 2 yıl
Ya ben daha GoT'u bitiremedim ya 1.sezondayım nasıl yapıcam şimdi

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Constantine 2 yıl
Güzel haber.
Yılda 10 bölüm kesmiyordu, çerez niyetine izlenilir.
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