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Game of Thrones'un son sezonunda bölümler film uzunluğunda olacak

Dün ilki düzenlenen Con of Thrones buluşmasında Game of Thrones'un geleceği ile ilgili önemli açıklamalar yapıldı. Dizinin son sezonunda bölümler film uzunluğunda olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyor. Önümüzdeki günlerde 7. sezonu başlayacak olan Game of Thrones, 8. sezonunun ardından ekranlara veda edecek. Dizinin bu son iki sezonunda bölüm sayıları önceki sezonlara göre daha az olsa da daha uzun bölümler ile bu eksiklik kapatılacak gibi görünüyor.
Geçtiğimiz günlerde dizinin 7. sezon bölüm süreleri açıklanmış ve bugüne kadar çekilen en uzun bölümlerin yeni sezonda yayınlanacağı ortaya çıkmıştı. Dün ilki düzenlenen Con of Thrones buluşmasında yapılan açıklamalar, dizinin 8. sezonunda bölüm sürelerinin daha da uzun olacağını gösteriyor.
Vanity Fair'e konuşan ses tasarımcısı Paula Fairfield, dizinin son sezonunda bölümlerin film uzunluğunda olacağını açıkladı. 7. sezonda bölümlerin genelde normal uzunlukta olacağını ancak sezon finalinin 82 dakika olacağını söyleyen Fairfield, son sezonda ise tüm bölümlerin 80 dakikanın üzerinde olabileceğini söyledi.
Game of Thrones'un 7 bölümden oluşan 7. sezonu 16 Temmuz'da başlayacak.

http://deadline.com/2017/07/season-8-game-of-thrones-episodes-could-be-feature-length-1202123353/ Yorum Yaz
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JoeyBane 2 yıl en beğenilen
Bekle bekle ciğerimiz soldu.
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redoracle 2 yıl
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Turin Turambar. 2 yıl
Ooo 3 saat olacak yani

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DH Misafiri 2 yıl
winter is comming
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Captain_Ivy 2 yıl
Türk milleti olarak alışkınız zati..
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redoracle 2 yıl
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haktan24 2 yıl
sabırsızlıkla bekliyoruz gelsin biranönce suanlık better call saulla idare ediyoruz
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sarahaten 2 yıl
Bizimkiler olsa her bölüme ayrı bir dizi çeker, yine bir dizi uzunluğunda özetini yayınlarlardı.
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JoeyBane 2 yıl en beğenilen
Bekle bekle ciğerimiz soldu.
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