Game of Thrones'un son sezonunda bölümler film uzunluğunda olacak

Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyor. Önümüzdeki günlerde 7. sezonu başlayacak olan Game of Thrones, 8. sezonunun ardından ekranlara veda edecek. Dizinin bu son iki sezonunda bölüm sayıları önceki sezonlara göre daha az olsa da daha uzun bölümler ile bu eksiklik kapatılacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde dizinin 7. sezon bölüm süreleri açıklanmış ve bugüne kadar çekilen en uzun bölümlerin yeni sezonda yayınlanacağı ortaya çıkmıştı. Dün ilki düzenlenen Con of Thrones buluşmasında yapılan açıklamalar, dizinin 8. sezonunda bölüm sürelerinin daha da uzun olacağını gösteriyor.

Vanity Fair'e konuşan ses tasarımcısı Paula Fairfield, dizinin son sezonunda bölümlerin film uzunluğunda olacağını açıkladı. 7. sezonda bölümlerin genelde normal uzunlukta olacağını ancak sezon finalinin 82 dakika olacağını söyleyen Fairfield, son sezonda ise tüm bölümlerin 80 dakikanın üzerinde olabileceğini söyledi.

Game of Thrones'un 7 bölümden oluşan 7. sezonu 16 Temmuz'da başlayacak.

http://deadline.com/2017/07/season-8-game-of-thrones-episodes-could-be-feature-length-1202123353/