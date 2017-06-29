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Asimov'un bilim-kurgu klasiği Vakıf dizi oluyor

Isaac Asimov'un başta Star Wars olmak üzere birçok bilim-kurgu eserine ilham kaynağı olan unutulmaz kitap serisi Vakıf (Foundation) dizi oluyor. Dizinin yapımcılığını Skydance Media üstlenecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,3b
1
17
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bilim-kurgu edebiyatının en önemli isimlerinden Isaac Asimov'un ödüllü kitap serisi Vakıf (Foundation) dizi oluyor. Star Trek Beyond ve Terminator Genisys gibi filmlerin yapımcısı olan Skydance Media, Asimov'un klasik bilim-kurgu serisini dizi haline getirmek için çalışmalara başladı.
Başta Star Wars olmak üzere birçok bilim-kurgu film ve dizisine ilham kaynağı olan Vakıf serisini, David S. Goyer ve Josh Friedman ikilisi televizyona uyarlayacak. The Dark Knight, Man of Steel ve Batman v Superman gibi DC uyarlamalarının senaristi olarak tanınan Davis S. Goyer, aynı zamanda FlashForward ve Da Vinci's Demons gibi dizilerin de yaratıcısı. Josh Friedman ise Terminator: The Sarah Connor Chronicles dizisinin yaratıcısı olarak adını duyurmuştu.
Yıllar sonra ana üçlemeye katılan iki öncül ve iki ardılla birlikte toplam yedi kitaptan oluşan Vakıf serisi; Samanyolu boyunca farklı gezegenlere saçılmış insanların hikayesini anlatan son derece karmaşık bir destan. Vakıf serisi, matematiksel verileri kullanarak geleceği görme yeteneğine sahip bir tarihçi ve matematikçi olan Hari Seldon'ın hikayesini anlatıyor.
Galaksinin dört bir köşesine saçılmış insanları bir arada tutan Galaktik İmparatorluk'un çökmek üzere olduğunu gören Seldon, insanlığın bilgisini ve tarihini yok olmaktan kurtarmak için zorlu bir yolculuğa atılacak.
Bir süre önce Jonathan Nolan (Westworld, Person of Interest)'ın Vakıf serisini HBO için dizi haline getireceği açıklanmıştı ancak anlaşılan o ki Nolan'ın projesi rafa kaldırılmış. Goyer ve Friedman tarafından hazırlanacak bu yeni versiyon için ise henüz bir kanal ile anlaşılmış değil.

http://deadline.com/2017/06/foundation-isaac-asimov-skydance-television-series-deal-david-goyer-josh-friedman-science-fiction-star-wars-1202120701/ Yorum Yaz
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NeroWin 2 yıl en beğenilen
Bugün aldığım en güzel haber bu oldu... Beklentim yüksek....
2 Yanıt Yanıtla +7
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soranger 2 yıl
kitap serisini yeni okumaya başladım daha başındayım ama güzel bir dizi çıkabilir gibi gözüküyor ama yayınlanacağı kanal da önemli.
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Ed Wood 2 yıl
Önce kitaplarını okumalı. Ancak şunu söylemeliyim ki, son zamanlarda gördüğüm en heyecan verici proje.
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DH Misafiri 2 yıl
Abartiyor olabilirim ama benim icin gelmis gecmis en iyi seri vakıf ve robot kitaplarinin bütünüdür. Cok zekice yazılmış (Asimov zaten iq su dahi seviyesinde) sürükleyici super bir seri.
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Requiem for a Dream 2 yıl
2018 de çıksın çok bekletmesin
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PHI 2 yıl
Sonunda

Foundation'a ne zaman sıra gelecek diye bekliyordum. Seri olur 7-8 filmlik diye düşünüyordum ama olsun dizi de olur.
HBO olsaymış çok iyi olurmuş ama eminim böyle bir seri tırt bir kanala ve yapımcıya gitmez.
Merakla bekliyoruz.
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Prequel 2 yıl
Terminator TSCC ve Da Vinci's Demons yaratıcıları bir arada mı? Alırım bir dal.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
İnsan Bankası ; 2067
1967 - 2067 yılları arası; bir ailenin 5 kuşak süren, 100 yıllık köleliğinin, post modern, özgürlükçü bir dille anlatımı...
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sarahaten 2 yıl
Şu an 3. Kitabı okuyordum. Görsellik mükemmel olacak diye düşünüyorum. Kitap okuma alışkanlığı olmayan kişiler için söyleyim kitap inanılmaz akıcı gidiyor. 7 kitap bitmez diye düşünmeyin. 3-4 günde bir katabı gayet rahat bitirirsiniz.
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They Killed Kenny 2 yıl
FOundation'ı alalı yıl oldu hala okuyamadım ilk 30-40 sayfayı filan okumuştum baya iyi gidiyordu ama sonra vakit bulamadık
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BekirHan 2 yıl
Kazandığı Ödüller
• Nebula Best Short story (aday) (1965) : Founding Father
• Nebula Best Short story (aday) (1965) : Eyes Do More Than See
• Nebula Best Novel (kazandı) (1972) : The Gods Themselves
• Hugo Best Novel (kazandı) (1973) : The Gods Themselves
• Hugo Best Novellette (aday) (1975) : That Thou Art Mindful of Him
• Nebula Best Novellette (aday) (1976) : The Bicentennial Man
• Hugo Best Novellette (kazandı) (1977) : The Bicentennial Man
• Nebula Best Novel (aday) (1982) : Vakıf'ın Sınırı
• Hugo Best Novel (kazandı) (1983) : Vakıf'ın Sınırı
• Hugo Best Novel (aday) (1984) : The Robots of Dawn
• Nebula Best Short story (aday) (1986) : Robot Dreams
• Hugo Best Short story (aday) (1987) : Robot Dreams
• Hugo Best Novellette (kazandı) (1992) : Gold
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