Asimov'un bilim-kurgu klasiği Vakıf dizi oluyor

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Bilim-kurgu edebiyatının en önemli isimlerinden Isaac Asimov'un ödüllü kitap serisi Vakıf (Foundation) dizi oluyor. Star Trek Beyond ve Terminator Genisys gibi filmlerin yapımcısı olan Skydance Media, Asimov'un klasik bilim-kurgu serisini dizi haline getirmek için çalışmalara başladı.
Başta Star Wars olmak üzere birçok bilim-kurgu film ve dizisine ilham kaynağı olan Vakıf serisini, David S. Goyer ve Josh Friedman ikilisi televizyona uyarlayacak. The Dark Knight, Man of Steel ve Batman v Superman gibi DC uyarlamalarının senaristi olarak tanınan Davis S. Goyer, aynı zamanda FlashForward ve Da Vinci's Demons gibi dizilerin de yaratıcısı. Josh Friedman ise Terminator: The Sarah Connor Chronicles dizisinin yaratıcısı olarak adını duyurmuştu.
Yıllar sonra ana üçlemeye katılan iki öncül ve iki ardılla birlikte toplam yedi kitaptan oluşan Vakıf serisi; Samanyolu boyunca farklı gezegenlere saçılmış insanların hikayesini anlatan son derece karmaşık bir destan. Vakıf serisi, matematiksel verileri kullanarak geleceği görme yeteneğine sahip bir tarihçi ve matematikçi olan Hari Seldon'ın hikayesini anlatıyor.
Galaksinin dört bir köşesine saçılmış insanları bir arada tutan Galaktik İmparatorluk'un çökmek üzere olduğunu gören Seldon, insanlığın bilgisini ve tarihini yok olmaktan kurtarmak için zorlu bir yolculuğa atılacak.
Bir süre önce Jonathan Nolan (Westworld, Person of Interest)'ın Vakıf serisini HBO için dizi haline getireceği açıklanmıştı ancak anlaşılan o ki Nolan'ın projesi rafa kaldırılmış. Goyer ve Friedman tarafından hazırlanacak bu yeni versiyon için ise henüz bir kanal ile anlaşılmış değil.
http://deadline.com/2017/06/foundation-isaac-asimov-skydance-television-series-deal-david-goyer-josh-friedman-science-fiction-star-wars-1202120701/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Foundation'a ne zaman sıra gelecek diye bekliyordum. Seri olur 7-8 filmlik diye düşünüyordum ama olsun dizi de olur.
HBO olsaymış çok iyi olurmuş ama eminim böyle bir seri tırt bir kanala ve yapımcıya gitmez.
Merakla bekliyoruz.
1967 - 2067 yılları arası; bir ailenin 5 kuşak süren, 100 yıllık köleliğinin, post modern, özgürlükçü bir dille anlatımı...
2050'lerden sonra, el çizgilerini okuyan cihazlarla kredi kullanabiliyorsunuz...
Bankalar, ülkenin en önemli kurumları haline gelmiş, kişilerin çocukluktan yetişkinliğe geçerken, aldıkları ahlaki değerlere göre, ekonomik hayata başlangıç kredileri veriliyordu.
Bu değeri kredi olarak yükleyen bankanın adı: İNSAN BANKASI
• Nebula Best Short story (aday) (1965) : Founding Father
• Nebula Best Short story (aday) (1965) : Eyes Do More Than See
• Nebula Best Novel (kazandı) (1972) : The Gods Themselves
• Hugo Best Novel (kazandı) (1973) : The Gods Themselves
• Hugo Best Novellette (aday) (1975) : That Thou Art Mindful of Him
• Nebula Best Novellette (aday) (1976) : The Bicentennial Man
• Hugo Best Novellette (kazandı) (1977) : The Bicentennial Man
• Nebula Best Novel (aday) (1982) : Vakıf'ın Sınırı
• Hugo Best Novel (kazandı) (1983) : Vakıf'ın Sınırı
• Hugo Best Novel (aday) (1984) : The Robots of Dawn
• Nebula Best Short story (aday) (1986) : Robot Dreams
• Hugo Best Short story (aday) (1987) : Robot Dreams
• Hugo Best Novellette (kazandı) (1992) : Gold
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