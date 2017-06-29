Asimov'un bilim-kurgu klasiği Vakıf dizi oluyor

Bilim-kurgu edebiyatının en önemli isimlerinden Isaac Asimov'un ödüllü kitap serisi Vakıf (Foundation) dizi oluyor. Star Trek Beyond ve Terminator Genisys gibi filmlerin yapımcısı olan Skydance Media, Asimov'un klasik bilim-kurgu serisini dizi haline getirmek için çalışmalara başladı.

Başta Star Wars olmak üzere birçok bilim-kurgu film ve dizisine ilham kaynağı olan Vakıf serisini, David S. Goyer ve Josh Friedman ikilisi televizyona uyarlayacak. The Dark Knight, Man of Steel ve Batman v Superman gibi DC uyarlamalarının senaristi olarak tanınan Davis S. Goyer, aynı zamanda FlashForward ve Da Vinci's Demons gibi dizilerin de yaratıcısı. Josh Friedman ise Terminator: The Sarah Connor Chronicles dizisinin yaratıcısı olarak adını duyurmuştu.

Yıllar sonra ana üçlemeye katılan iki öncül ve iki ardılla birlikte toplam yedi kitaptan oluşan Vakıf serisi; Samanyolu boyunca farklı gezegenlere saçılmış insanların hikayesini anlatan son derece karmaşık bir destan. Vakıf serisi, matematiksel verileri kullanarak geleceği görme yeteneğine sahip bir tarihçi ve matematikçi olan Hari Seldon'ın hikayesini anlatıyor.

Galaksinin dört bir köşesine saçılmış insanları bir arada tutan Galaktik İmparatorluk'un çökmek üzere olduğunu gören Seldon, insanlığın bilgisini ve tarihini yok olmaktan kurtarmak için zorlu bir yolculuğa atılacak.

Bir süre önce Jonathan Nolan (Westworld, Person of Interest)'ın Vakıf serisini HBO için dizi haline getireceği açıklanmıştı ancak anlaşılan o ki Nolan'ın projesi rafa kaldırılmış. Goyer ve Friedman tarafından hazırlanacak bu yeni versiyon için ise henüz bir kanal ile anlaşılmış değil.

http://deadline.com/2017/06/foundation-isaac-asimov-skydance-television-series-deal-david-goyer-josh-friedman-science-fiction-star-wars-1202120701/