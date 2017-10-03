GameHub ile yüksek kaliteli oyunları bulut üzerinden oynanabileceksiniz

Nvidia GRID teknolojisi güçlendirilmiş sanal masaüstünü 720p kalite ile aktarabiiyor. Taşınabilir küçük bir bilgisayarda, eski masaüstünüzde veya iş bilgisayarınızda dahi son çıkan oyunları rahatlıkla oynayabileceksiniz.
Fifa, GTA V, Battlefield ve Daha Fazlası
GameHub platformundaki oyunlara resmi siteden bakabilirsiniz. Battlefield 4, CS GO, Fifa 17, Dota, Watch Dogs, H1Z1 ve Ghost Recon Wildlands gibi pek çok kaliteli oyun listelenmiş durumda. Yakın zamanda Destiny, GTA V ve Dark Souls III gibi kaliteli yapımlar da sisteme eklenecek.
Aylık üyelik sistemi ile çalışacak GameHub’da normal, vip ve Origin Acces’li olmak üzere en az üç farklı üyelik paketi olacak. Normal oyun paketin 75 TL’ye, vip oyun paketi ise 110 TL’ye satılacak.
Bulut oyun teknolojisi konusunda Türkiye’de bir ilk olan GameHub, Arıkovanı platformu üzerinden hedeflediği 100 bin liralık desteğin %25’ini almış durumda. Umarız hedeflenen başarıya ulaşılır ve ülkemizdeki oyunseverler için yeni bir oyun platformu oluşturulmuş olur.
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Eğer GameHub tutulur ise ya Microsoft ya da Sony bu platformu anında satın alıp ortadan kaldıracaktır merak etmeyin. Nasılsa yolunacak oldukça yağlı ve saf kazlarla dolu oyun dünyası. Hala ve de hala.
Bunda en büyük pazarı da Bitcoin işinde mağdur olan mağdencilerin ellerindeki güçlü grafikteki bilgisayarları ne yapacaklarının arayışı buna neden olacak.
Yani mağdencilikten iflas etip yeni yol arayacaklar. Sonra hepsi birer online game salonuna dönüştürdükleri sistemlerini saatlik veya haftalık online olarak kiralayarak para kazanacaklar. Üstelik bitcoin gibi belirsiz değil anında nakit para ceplerine girecek.
Bak buraya yazıyorum.
Hala konsol, donanım ve oynanış cihazları satarak oyun severleri keklemeye devam ediyorlar. Bir oyunu ağız tadında son grafikler ile oynamak için 5+10 bin lira ödemek nedir, ne zaman isyan edeceğiz anlamıyorum. Assasins oynanacak en iyi sistemi kurana kadar Mısır'a uçak bileti alıp Piramitleri gidip görüp gelmek daha ucuz, valla billa
Bütün oyunların sistem kurmadan server üzerinden oyyanacağı sistem var ama Sony bu sistemi satın alıp ortadan kaldırdı ve herkese konsol ve oyun kolu ve oyun satarak hala köşe oluyor.
GameHub geliyor beyler para vermeyin bunlara.
Sonra Steam'da Streaming ozelligi geldi ama o daha evlere senlikti. Bazen streaming devicea ozellik acilmiyordu filan falan. (bunlar daha lokal network olaylari). Uzun zamandir denemiyorum (oturma odasina 1050ti taktim) belki simdi daha iyidir.
Diyecegim o ki, eger kullanilacak teknoloji iyi bir cozum getiriyorsa kullanilabilir. Ama kotali paket sahibi olup bu tip bir hizmet almak ne kadar mantikli orasi tartisilir. Bence mantikli degil.
Hedef kitlesi illa dusuk gelirli insanlar olacak diye birsey yok bu arada. Pekala surekli gezen biriyseniz ve essek olusu gibi oyuncu laptopunu oradan oraya tasimak istemiyorsaniz , uygun internet erisimiyle kullanabilirsiniz.
Zamaninda Mecidiyekoy-Beylikduzu hattinda cift katli otobuste 2.5 saatlik yolculuk icerisinde turkcellin dongle i ile World of warcraft oynamis adamiz nihayetinde =)
Sandığız gibi nitelik sağlamayacak bir teknoloji değil doğru fiyatlandırma ve konumlandırma - ağ politikası izlendiğinde. Hatta aksine hem internet servis sağlayıcısı için hem son kullanıcı için hemde oyun üreticisi için nimet niteliğinde bir fırsat.
Turkcell konuda adı geçen projeye destek oldu. Bu projeyi yurt dışında bir çok firma denedi denemeye devam ediyor. Kilit nokta düşük ping. Bulut oyun bilgisayarları ile aranda ping ne kadar düşük olursa o kadar keyifli oyun oynayabilirsin ( minimumda 10 mbps internet olması şartı ile )
Bu arkadaşın projesini görmeden önce bu tarz bir projeyi ülkemizde internet servis sağlayıcıların çok seveceğini düşünüyordum yanılmamışım. ISS'ler için veri tüketimi ne kadar lokal olursa o kadar maliyet tasarrufu sağlarlar. Bu tarz bir proje ile Turkcell İstanbul,Ankara ve İzmir'de cloud oyun için gerekli siparişi sağlayacak iyi alım gücü ve oyun seven çok sayıda bireylerin bulunduğu semtlere sunucu yatırımı yaparlarsa ve oyun yapımcıları ile müzik uygulamalarındaki gibi aylık şu kadar öde oyna sistemi gibi bir sistem getirilirse uygun fiyatlandırma , düşük ping ile ciddi rağbet görebilir.
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