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GameHub ile yüksek kaliteli oyunları bulut üzerinden oynanabileceksiniz

Türkiye'de bulut tabanlı ilk oyun platformu olan GameHub yüksek kaliteli oyunları düşük kaliteli bilgisayarlarınız üzerinden oynamayı vadediyor. Platformda kaliteli pek çok yapım bulunuyor.
1 yıl
5,6b
1
35
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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GameHub ile yüksek kaliteli oyunları bulut üzerinden oynanabileceksiniz

GameHub, yüksek güç gerektiren oyunları düşük konfigürasyonlu bilgisayarlarınızda indirmeden tarayıcınız üzerinde oynamaya olanak sağlayan bir bulut platformu olarak dikkat çekiyor. Yerli girişim olan GameHub’ın bulut sunucuları Türkiye’de konumlandırıldığı için Türk oyunseverlere gecikmesiz bir oyun deneyimi vadediyor.

Nvidia GRID teknolojisi güçlendirilmiş sanal masaüstünü 720p kalite ile aktarabiiyor. Taşınabilir küçük bir bilgisayarda, eski masaüstünüzde veya iş bilgisayarınızda dahi son çıkan oyunları rahatlıkla oynayabileceksiniz.

Turkcell’in girişimleri fonlama platformu Arıkovanı üzerinden destek bekleyen GameHub’ın Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Şuanda kapalı test aşamasında çalışmalar yapılıyor.

Fifa, GTA V, Battlefield ve Daha Fazlası 

GameHub platformundaki oyunlara resmi siteden bakabilirsiniz. Battlefield 4, CS GO, Fifa 17, Dota, Watch Dogs, H1Z1 ve Ghost Recon Wildlands gibi pek çok kaliteli oyun listelenmiş durumda. Yakın zamanda Destiny, GTA V ve Dark Souls III gibi kaliteli yapımlar da sisteme eklenecek.

Aylık üyelik sistemi ile çalışacak GameHub’da normal, vip ve Origin Acces’li olmak üzere en az üç farklı üyelik paketi olacak. Normal oyun paketin 75 TL’ye, vip oyun paketi ise 110 TL’ye satılacak.

Bulut oyun teknolojisi konusunda Türkiye’de bir ilk olan GameHub, Arıkovanı platformu üzerinden hedeflediği 100 bin liralık desteğin %25’ini almış durumda. Umarız hedeflenen başarıya ulaşılır ve ülkemizdeki oyunseverler için yeni bir oyun platformu oluşturulmuş olur.

GameHub'ı bu link üzerinden destekleyebiliriniz.
 

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BumberShoot 1 yıl en beğenilen
Tabi bu bulut sisteminden oyun oynamak için iyi bir internetiniz olmak zorunda çünkü gpu tarafından işlenmiş veriler size internet üzerinden aktarılacak Keşke bundan da bahsedilseydi.
Tabi bu bulut sisteminden oyun oynamak için iyi bir internetiniz olmak zorunda çünkü gpu tarafından işlenmiş veriler size internet üzerinden aktarılacak Keşke b...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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Jon SNOW 37 1 yıl
Onlive vardı battı
1 Yanıt Yanıtla +10
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CWaRRioR 1 yıl
Tv'de bile input lag olabilirken stream edilen oyunlarda bu lag ne seviyelere çıkıyordur acaba...
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DH Misafiri 2 ay
Batmadı Sony satın aldı. Hizmet vermeyi bıraktılar. 5 yıl da hizmet verdiler.
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DH Misafiri 2 ay
Teknik bilgi olarak anlıyorsun demekki açık kaynak kodlu şeyi nasıl kullanacağını
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DH Misafiri 2 ay
Google Stadia geliyor
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Böyle bir Online oyun sistemi yıllar önce kurulmuştu, hatta haberi çıkmıştı NFS Run filan gibi bayağı yüksek grafikli oyunlar uzaktan oynanabiliyordu. Ama platformu Sony satın alıp ortadan kaldırdı. Biraz araştırınca internetten bulabilirsiniz, Sonydeki adamlar 5+15 bin lira oyuncuların sırtından kar ederken böyle bir sistemle ekmeğine taş koyar mı, koymaz tabii.
Eğer GameHub tutulur ise ya Microsoft ya da Sony bu platformu anında satın alıp ortadan kaldıracaktır merak etmeyin. Nasılsa yolunacak oldukça yağlı ve saf kazlarla dolu oyun dünyası. Hala ve de hala.
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Sanıyorum ki ileride herkes tıpkı atari ve PS salonları gibi evindeki bilgisayarını kiralayıp başkalarının oynamasını için ticari faaliyete açacak ama online olacak.
Bunda en büyük pazarı da Bitcoin işinde mağdur olan mağdencilerin ellerindeki güçlü grafikteki bilgisayarları ne yapacaklarının arayışı buna neden olacak.
Yani mağdencilikten iflas etip yeni yol arayacaklar. Sonra hepsi birer online game salonuna dönüştürdükleri sistemlerini saatlik veya haftalık online olarak kiralayarak para kazanacaklar. Üstelik bitcoin gibi belirsiz değil anında nakit para ceplerine girecek.
Bak buraya yazıyorum.




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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Zamanında yine böyle bir online sistem kurulmuştu ama Sony çakalı hemen firmayı ve sistemi satın alıp sümen altı yaptı projeyi.
Hala konsol, donanım ve oynanış cihazları satarak oyun severleri keklemeye devam ediyorlar. Bir oyunu ağız tadında son grafikler ile oynamak için 5+10 bin lira ödemek nedir, ne zaman isyan edeceğiz anlamıyorum. Assasins oynanacak en iyi sistemi kurana kadar Mısır'a uçak bileti alıp Piramitleri gidip görüp gelmek daha ucuz, valla billa
Bütün oyunların sistem kurmadan server üzerinden oyyanacağı sistem var ama Sony bu sistemi satın alıp ortadan kaldırdı ve herkese konsol ve oyun kolu ve oyun satarak hala köşe oluyor.
GameHub geliyor beyler para vermeyin bunlara.



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Deniztns 1 yıl
Bence kullanilan teknoloji cok onemli. Bilmem arastirdiniz mi ama aslinda bunun acik kaynak kodlu versiyonu dahi var. Ben zamaninda calisma odamdaki bilgisayardan lokal networku kullanarak (10gbit network kartlari ve hub + kablolu baglanti) oturma odamdaki yadigar pc ye stream yapma isini denemistim. Kullanilan teknoloji yuzunden 900p de 60fps ve gozun algilayamayacagi kayipla streaming yapabiliyordum. Input devicelarda wifi kullandigimdan rahatsiz etmeyecek seviyelerde lagla hersey guzeldi. Ama 1080p de hersey berbat oluyordu ki tek aciklamasi teknolojik sinira takilmasindandi. Zira 10gbit lik baglanti cokta rahat bir sekilde 4K yi dahi 60fps de stream edebilir.
Sonra Steam'da Streaming ozelligi geldi ama o daha evlere senlikti. Bazen streaming devicea ozellik acilmiyordu filan falan. (bunlar daha lokal network olaylari). Uzun zamandir denemiyorum (oturma odasina 1050ti taktim) belki simdi daha iyidir.
Diyecegim o ki, eger kullanilacak teknoloji iyi bir cozum getiriyorsa kullanilabilir. Ama kotali paket sahibi olup bu tip bir hizmet almak ne kadar mantikli orasi tartisilir. Bence mantikli degil.
Hedef kitlesi illa dusuk gelirli insanlar olacak diye birsey yok bu arada. Pekala surekli gezen biriyseniz ve essek olusu gibi oyuncu laptopunu oradan oraya tasimak istemiyorsaniz , uygun internet erisimiyle kullanabilirsiniz.
Zamaninda Mecidiyekoy-Beylikduzu hattinda cift katli otobuste 2.5 saatlik yolculuk icerisinde turkcellin dongle i ile World of warcraft oynamis adamiz nihayetinde =)
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TheNewAtilla 1 yıl
Saçma sapan bir sistem ki zaten bu fiyatlarla yaşama şansı yok.
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Bilgisayar Bağımlısı 1 yıl TheNewAtilla
TheNewAtilla
Saçma sapan bir sistem ki zaten bu fiyatlarla yaşama şansı yok.

Sandığız gibi nitelik sağlamayacak bir teknoloji değil doğru fiyatlandırma ve konumlandırma - ağ politikası izlendiğinde. Hatta aksine hem internet servis sağlayıcısı için hem son kullanıcı için hemde oyun üreticisi için nimet niteliğinde bir fırsat.
Turkcell konuda adı geçen projeye destek oldu. Bu projeyi yurt dışında bir çok firma denedi denemeye devam ediyor. Kilit nokta düşük ping. Bulut oyun bilgisayarları ile aranda ping ne kadar düşük olursa o kadar keyifli oyun oynayabilirsin ( minimumda 10 mbps internet olması şartı ile )
Bu arkadaşın projesini görmeden önce bu tarz bir projeyi ülkemizde internet servis sağlayıcıların çok seveceğini düşünüyordum yanılmamışım. ISS'ler için veri tüketimi ne kadar lokal olursa o kadar maliyet tasarrufu sağlarlar. Bu tarz bir proje ile Turkcell İstanbul,Ankara ve İzmir'de cloud oyun için gerekli siparişi sağlayacak iyi alım gücü ve oyun seven çok sayıda bireylerin bulunduğu semtlere sunucu yatırımı yaparlarsa ve oyun yapımcıları ile müzik uygulamalarındaki gibi aylık şu kadar öde oyna sistemi gibi bir sistem getirilirse uygun fiyatlandırma , düşük ping ile ciddi rağbet görebilir.
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sniper23 1 yıl
Bizim forumdakiler hemen destekleyici mesajlarını yağdırmışlar.
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Oguz_Cole 1 yıl
Yani daha önceleri çok denendi onlive en tanınanı ayrıca playstation da girmişti bu işe ama sönüp gitti çünkü büyük problemler var en basitinden reklamda "çevrimiçi oynarken ping sıkıntısı yaşamayın" denmiş, evet ping sıkıntısı yaşanmayacak ancak input lag olacak, yapılan her hareket internet üzerinden server lara aktarılması daha sonra işlenip görüntü elde edilip sıkıştırılarak tekrar gönderilmesi gerekiyor ki buda reklamdaki çevrimiçi oyunları oynanamaz hale getiriyor özellikle cs:go, dota gibi oyunlarda. Bunun yanında görüntü sıkıştırıldığı için asla sizin kendi bilgisayarınızda yada konsolunuz daki render alınmış görüntü gibi olmuyor. Evet belki ileride bu sistem kullanılacak birçok şey için ancak şuan kesinlikle hazır değil, anca hikaye odaklı tek kişilik oyunlarda mantıklı olabilir mesela Hellblade gibi ancak onda da açıkçası görüntüden feragat etmek istemem.
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