GameHub ile yüksek kaliteli oyunları bulut üzerinden oynanabileceksiniz

GameHub, yüksek güç gerektiren oyunları düşük konfigürasyonlu bilgisayarlarınızda indirmeden tarayıcınız üzerinde oynamaya olanak sağlayan bir bulut platformu olarak dikkat çekiyor. Yerli girişim olan GameHub’ın bulut sunucuları Türkiye’de konumlandırıldığı için Türk oyunseverlere gecikmesiz bir oyun deneyimi vadediyor.

Nvidia GRID teknolojisi güçlendirilmiş sanal masaüstünü 720p kalite ile aktarabiiyor. Taşınabilir küçük bir bilgisayarda, eski masaüstünüzde veya iş bilgisayarınızda dahi son çıkan oyunları rahatlıkla oynayabileceksiniz.

Turkcell’in girişimleri fonlama platformu Arıkovanı üzerinden destek bekleyen GameHub’ın Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Şuanda kapalı test aşamasında çalışmalar yapılıyor.

Fifa, GTA V, Battlefield ve Daha Fazlası

GameHub platformundaki oyunlara resmi siteden bakabilirsiniz. Battlefield 4, CS GO, Fifa 17, Dota, Watch Dogs, H1Z1 ve Ghost Recon Wildlands gibi pek çok kaliteli oyun listelenmiş durumda. Yakın zamanda Destiny, GTA V ve Dark Souls III gibi kaliteli yapımlar da sisteme eklenecek.

Aylık üyelik sistemi ile çalışacak GameHub’da normal, vip ve Origin Acces’li olmak üzere en az üç farklı üyelik paketi olacak. Normal oyun paketin 75 TL’ye, vip oyun paketi ise 110 TL’ye satılacak.

Bulut oyun teknolojisi konusunda Türkiye’de bir ilk olan GameHub, Arıkovanı platformu üzerinden hedeflediği 100 bin liralık desteğin %25’ini almış durumda. Umarız hedeflenen başarıya ulaşılır ve ülkemizdeki oyunseverler için yeni bir oyun platformu oluşturulmuş olur.