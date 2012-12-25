Gameloft, Google Play'de yılbaşı indirimlerini başlattı

Geçtiğimiz hafta Appstore'da tatil indirimlerine başlayan Gameloft, Android kullanıcıları için de çeşitli süprizleri olacağını açıklamıştı.





Birçok popüler yapımını 0.99$'lık fiyat etiketiyle sunmaya başlayan geliştirici bu indirimlerle birlikte Android kullanıcılarının da yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Aralarında Dark Knight Rises, The Amazing Spiderman ve Order & Chaos Online gibi yapımların da yer aldığı indirim listesi şu şekilde:





https://play.google.com/store/apps/developer?id=Gameloft&start=0&num=12