Gameloft, Google Play'de yılbaşı indirimlerini başlattı

Haber Editörü
Geçtiğimiz hafta Appstore'da tatil indirimlerine başlayan Gameloft, Android kullanıcıları için de çeşitli süprizleri olacağını açıklamıştı.
Birçok popüler yapımını 0.99$'lık fiyat etiketiyle sunmaya başlayan geliştirici bu indirimlerle birlikte Android kullanıcılarının da yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Aralarında Dark Knight Rises, The Amazing Spiderman ve Order & Chaos Online gibi yapımların da yer aldığı indirim listesi şu şekilde:
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Gameloft&start=0&num=12 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şu uygun fiyatlara bile bu lafı söylüyorsanız kusura bakmayın siz bunları haketmiyorsunuz.Bu firmalar bir emek harcıyor.Bunun karışılığını vermeden hemde bu fiyatlarla karşılığını vermeden yaptığınız şey hırsızlık değilmidir ki açık açık bunuda marifet gibi dillendiriyorsunuz.Herkes sizin gibi yapsa ortada ne bu tür oyunlar nede hayatı kolaylastıran uygulamalar olurdu.Saygılar...
Tablete/telefona da para vermeyin o zaman. Mediamarkttan teknosadan bi yerden standtan
Ucuruverin. Ne farki var yaptiginizdan.