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Gameloft, Google Play'de yılbaşı indirimlerini başlattı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2b
1
62
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta Appstore'da tatil indirimlerine başlayan Gameloft, Android kullanıcıları için de çeşitli süprizleri olacağını açıklamıştı.

Birçok popüler yapımını 0.99$'lık fiyat etiketiyle sunmaya başlayan geliştirici bu indirimlerle birlikte Android kullanıcılarının da yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Aralarında Dark Knight Rises, The Amazing Spiderman ve Order & Chaos Online gibi yapımların da yer aldığı indirim listesi şu şekilde:


https://play.google.com/store/apps/developer?id=Gameloft&start=0&num=12 Yorum Yaz
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masterlux 6 yıl en beğenilen
Captain[Js]
ben int. buluyorum.para vermem hayatta internetten zaten .apk dosyalari + sd dosyalari oluyo indirip yuklemek varken.

Şu uygun fiyatlara bile bu lafı söylüyorsanız kusura bakmayın siz bunları haketmiyorsunuz.Bu firmalar bir emek harcıyor.Bunun karışılığını vermeden hemde bu fiyatlarla karşılığını vermeden yaptığınız şey hırsızlık değilmidir ki açık açık bunuda marifet gibi dillendiriyorsunuz.Herkes sizin gibi yapsa ortada ne bu tür oyunlar nede hayatı kolaylastıran uygulamalar olurdu.Saygılar...
Captain[Js]ben int. buluyorum.para vermem hayatta internetten zaten .apk dosyalari + sd dosyalari oluyo indirip yuklemek varken.Şu u...
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5 Yanıt Yanıtla +28
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oup59 6 yıl D.U.I.M.
Captain[Js]

ben int. buluyorum.para vermem hayatta internetten zaten .apk dosyalari + sd dosyalari oluyo indirip yuklemek varken.

Tablete/telefona da para vermeyin o zaman. Mediamarkttan teknosadan bi yerden standtan
Ucuruverin. Ne farki var yaptiginizdan.
Captain[Js]ben int. buluyorum.para vermem hayatta internetten zaten .apk dosyalari + sd dosyalari oluyo indirip yuklemek varken.
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1 Yanıt Yanıtla +4
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2 Avatar Avatar
tunewiki 6 yıl
El insaf bir oyunuda bedava verinde kapalım
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metehan_bera 6 yıl
4 defa kartıma hata verdi.
Birincisi ; ekstre üzerindeki adres ile Wallete girdiğiniz adres ; birbirininin aynısı olsun...
Kart numarasını bitişik giriniz.
Bir de ben dört defa hata aldığımda hata olsa dahi hesabımdan 1 USD çekildiği cep telefonuma mesaj olarak geldi. Şu an bekleyen provizyonda ... Eğer hesaptan düşerse itiraz edeceğim. Sözde bir kaç gün kalıp sonra iptal oluyormuş... Bekliyorum... siz de bir sürprizle karşılaşmayınız
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CWaRRioR 6 yıl
Wild Blood aldım. Sadece ilk bölümü oynadım; grafikler ve oynanış güzel görünüyor. Bir de herhangi bir kasmayla karşılaşmadım henüz (Android 4.1.2 - Galaxy S2)
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TaLeNDiL 6 yıl
masterlux
Captain[Js] ben int. buluyorum.para vermem hayatta internetten zaten .apk dosyalari + sd dosyalari oluyo indirip yuklemek varken.
Şu uygun fiyatlara bile bu lafı söylüyorsanız kusura bakmayın siz bunları haketmiyorsunuz.Bu firmalar bir emek harcıyor.Bunun karışılığını vermeden hemde bu fiyatlarla karşılığını vermeden yaptığınız şey hırsızlık değilmidir ki açık açık bunuda marifet gibi dillendiriyorsunuz.Herkes sizin gibi yapsa ortada ne bu tür oyunlar nede hayatı kolaylastıran uygulamalar olurdu.Saygılar...

Aslında firmaların gerekli emeği biraz da kopya koruma teknolojilerine vermeleri gerekir. Ben de birçok uygulamayı korsan kullanıyorum.
Emek hırsızlığı vs. gibi boş muhabbetleri geçip konu üzerinde düşünürsek, bugün pc alanında bunun önüne single player oyunların modasını geçirterek geliyorlar. Konsolda da benzer bir yöntem var, ve donanımsal olarak da çok daha gelişmiş tabi. Başarılı mı evet. Orijinal oyun satışlarına bakarsak çok başarılı. Satış yapamayan oyunlara baktığımızda genelde ya hiç bir online özellik sunmayan veya hiçbir koruma koymayan, sadece bir exe dosyası değiştirerek veya mobilde direkt olarak apk dosyasını yüklemeyle kullanılabilen yapımlar var.
Benim para verdiğim bir ürünün internette bu kadar kolay bir şekilde kırılan kopyaları dolaşmamalı. Dolaşırsa oradaki sorun indirende değil yapandadır. Ben de böyle bir durum gördüğümde hayatta bir daha para verip o firmadan herhangi bir ürün almam. Kimse de almamı beklemesin.
Not: Yazdıklarımın buradaki ürünlerle hiç bir alakası yoktur. Genel konuştum.
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AurorAbeam 6 yıl TaLeNDiL
TaLeNDiL

masterlux

Captain[Js] ben int. buluyorum.para vermem hayatta internetten zaten .apk dosyalari + sd dosyalari oluyo indirip yuklemek varken.
Şu uygun fiyatlara bile bu lafı söylüyorsanız kusura bakmayın siz bunları haketmiyorsunuz.Bu firmalar bir emek harcıyor.Bunun karışılığını vermeden hemde bu fiyatlarla karşılığını vermeden yaptığınız şey hırsızlık değilmidir ki açık açık bunuda marifet gibi dillendiriyorsunuz.Herkes sizin gibi yapsa ortada ne bu tür oyunlar nede hayatı kolaylastıran uygulamalar olurdu.Saygılar...


Aslında firmaların gerekli emeği biraz da kopya koruma teknolojilerine vermeleri gerekir. Ben de birçok uygulamayı korsan kullanıyorum.

Emek hırsızlığı vs. gibi boş muhabbetleri geçip konu üzerinde düşünürsek, bugün pc alanında bunun önüne single player oyunların modasını geçirterek geliyorlar. Konsolda da benzer bir yöntem var, ve donanımsal olarak da çok daha gelişmiş tabi. Başarılı mı evet. Orijinal oyun satışlarına bakarsak çok başarılı. Satış yapamayan oyunlara baktığımızda genelde ya hiç bir online özellik sunmayan veya hiçbir koruma koymayan, sadece bir exe dosyası değiştirerek veya mobilde direkt olarak apk dosyasını yüklemeyle kullanılabilen yapımlar var.

Benim para verdiğim bir ürünün internette bu kadar kolay bir şekilde kırılan kopyaları dolaşmamalı. Dolaşırsa oradaki sorun indirende değil yapandadır. Ben de böyle bir durum gördüğümde hayatta bir daha para verip o firmadan herhangi bir ürün almam. Kimse de almamı beklemesin.

Not: Yazdıklarımın buradaki ürünlerle hiç bir alakası yoktur. Genel konuştum.

Şöyle bir şey de var; firma cracklere vs.'ye belli bir düzeyde bilerek göz yumuyor ki uygulama, oyun, program popüler olsun, çok kullanılsın.

Mesela koskoca microsoft; windows 7 crackleri ile başa çıkamaz mı? Çıkar. Ama o zamanda millet başka şeylere yönelmeye başlar.

Özetle: firmalar bilerek izin veriyor popülerliği, kullanımı arttırmak için. Bu nedenle hak yeme muhabbetlerine hiç girişmeyin çok bilmiş arkadaşlar; firma izin veriyor gizlice.
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nemesissx 6 yıl
oyunlar hakkında bir yorum alıp, hazır ucuz yakalamışken alsak diyorum. yok mu oynayan tanıyan bilen araştıran?
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tugares 6 yıl
amazing spiderman ve TDKR OPTIMUS 4X HD de kasıyor. Nedenini bilen var mı arkadaşlar kırıp atıcam telefonu :(
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Şekilsiniz ya 6 yıl
oyunlar güzelde benimki bunların hiçbirini açmaz ki
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Jül Sezar 6 yıl
Mallık google'ın. Hem kendi marketinde ücretli satıyor, hemde crackli uygulamalara izin veriyor. Bu da özgürlüğün bir parçası, kullanıcı crackli uygulamayı tercih ediyor sonra niye play store'un gelirleri düşük, neden oyunlar 5 ay sonra geliyor.
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boffin 6 yıl
Ben indirimde olan, bir oyunu/uygulamayı alırım, egerki indirim %75 in üzerindeyse. 0.25$ kampanyasında 10-15 adet almıştım. Çok işime yarayacaksa indirimide beklemem.
Yanlız bir sıkıntım var. Telefonum APK arayan arkadaşlarınki gibi Galaxy S3 değil. Wildfire S Android 2.3 , oyunların çoğu desteklenmiyor, benim bu indrimlerden oyun alma şansım hiç yokmu. Bir şekilde alamazmıyım. Belki bir gün bizimde "O" telefonumuz olur. Hazır indirimdeyken hesabıma eklemek istiyorum.
"Destekleyen bir tanıdığın telefonundan hesabimla play'e giriş yapmak" dan başka bir çözüm yolu varmı?
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Evivva 6 yıl boffin
boffin
Ben indirimde olan, bir oyunu/uygulamayı alırım, egerki indirim %75 in üzerindeyse. 0.25$ kampanyasında 10-15 adet almıştım. Çok işime yarayacaksa indirimide beklemem.
Yanlız bir sıkıntım var. Telefonum APK arayan arkadaşlarınki gibi Galaxy S3 değil. Wildfire S Android 2.3 , oyunların çoğu desteklenmiyor, benim bu indrimlerden oyun alma şansım hiç yokmu. Bir şekilde alamazmıyım. Belki bir gün bizimde "O" telefonumuz olur. Hazır indirimdeyken hesabıma eklemek istiyorum.
"Destekleyen bir tanıdığın telefonundan hesabimla play'e giriş yapmak" dan başka bir çözüm yolu varmı?

Uygulamayı şimdi alırsanız google hesabınızda kalıyor. Tekrar satın almanıza gerek yok .
Bildiğim kadarıyla :D Ama illaki inmesi lazım sanırım
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Nihilous 6 yıl
Gameloft oyunlarının hepsini neredeyse satın aldım ama bir türlü indirmeye yemedi. 1-2 gb genellikle oyunları.
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Yellow Claw 6 yıl
Parayla oyun alırım ama kart falan istiyor.O da bende yok
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janparey 6 yıl
Captain[Js]
ben int. buluyorum.para vermem hayatta internetten zaten .apk dosyalari + sd dosyalari oluyo indirip yuklemek varken.

ulan bigün o dosyalardan virüsler girsin telefonuna haşat etsin.sonra bir daha o şekilde indireme diyecem de sen yine olsa yine yaparsın.
NOT:android dünyasının yüz karasıdır beyler.itimat etmeyiniz
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