Gameloft, HD serisi oyunlarını Android kullanıcılarına sunuyor"

Mobil işletim sistemli cihazlar için ürettiği yüksek kaliteli oyunlarıyla bilinen Gameloft, HD sınıfında hazırladığı oyunları iOS'un ardından Android işletim sistemi içinde hazırlamaya başladı.

Gameloft tarafından Android kullanıcıları için ilk etapta 10 oyun kullanıma sunuldu. Bu oyunlar; Let’s Golf! 2, Fishing Kings, Brothers in Arms 2: Global Front, Spider-Man: Total Mayhem, GT Racing: Motor Academy, Real Football 2011, Gangstar: Miami Vindication, Splinter Cell: Conviction, Shrek Kart ve The Oregon Trail olarak listelenmiş durumda. Gameloft'un sitesi üzerinden satın alınabilen oyunların tanıtım videosunu paylaşalım