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Gameloft yeni bir strateji oyunu duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gameloft yeni bir strateji oyunu duyurdu

Mobil platformların en tecrübeli oyun geliştiricilerinden birisi olan Gameloft, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Firma çok oyunculu stratejiye dayanan March of Empires oyununu duyurdu.

Oyuncular yeni oyunda krallıklarını kurduktan sonra ordu birimlerini geliştirecek ve sonrasında stratejik hamleler yaparak diğer oyunculara karşı bölgeyi fethetme mücadelesine başlayacak. 

Oyunda türün geleneksel ögeleri bulunuyor. Savaş ve işçi birimleri geliştirme, teknolojilerini ilerletme, ticaret yapma, kaynak bulma bunlardan bazıları. Oynanabilen karakterler ise Kral, Çar ve Çöl Sultanı şeklinde sıralanıyor. Her bir karakterin kendine özgü ırkı, gelenekleri, orduları, tasarımı ve yetenekleri bulunuyor. 

Oyuncular yeni yerler fethettikçe bonuslar kazanıyor ve etkisi artıyor. Ele geçirilen bölgelerde de savunma amaçlı yapılar inşa edilmesi gerekiyor. Savaşlarda hava durumu, arazi şartları gibi faktörler etkili olacak. Bu bakımdan oyuncuların stratejilerini iyi kurmaları gerekiyor. Oyun ücretsiz olarak önümüzdeki aylarda iOS ve Android için indirmeye sunulacak. Ön kayıtlar ise Android için başladı.

 
Gameloft yeni bir strateji oyunu duyurdu
 

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Guest-6AEF290E0 4 yıl
Gameloft sadece para tuzağı...
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e-Militarist 4 yıl
March of Empires 1.1.0.9

www.microsoft.com/tr-tr/store/games/march-of-empires/9nblggh33zdv Bilgisayar, Mobil.

SADECE BUGÜN ÜCRETSİZ HOŞ GELDİN PAKETİ! Şimdi indir ve kaderine doğru ilerle!

Gerçeklikten uzaklaş ve savaş sanatı ile tahta geç!

Dağlık Bölgelerin Kralı, Kuzeyli Çar veya Çöl Sultanı unvanını al ve türünde çığır açan bu strateji oyununa katılarak gerçek bölge fethi için aralıksız savaş aç!

İMPARATORLUK SENİN ELLERİNDE
• Ordular sevk et, binalar inşa et ve her an oyuncularla sohbet et

UNVANINI SEÇ: KRAL, ÇAR VEYA SULTAN
• Her birinin kendisine has güçleri olan 3 eşsiz klikten biri ol

BÖLGELER FETHET. BİR ULUS KUR.
• Krallığının günden güne büyüdüğünü görmek için bölge işgal et
• Sana ve müttefiklerine fayda sağlayacak bölgesel yapılar inşa et

TAKTİK SAVAŞLARI YAP
• Doğru savaş tertibini seçmek, salt sayısal üstünlükten daha etkilidir
• Sürekli değişen mevsimlerden faydalanmak için hareketlerini iyi zamanlamaya dikkat et

MUAZZAM İTTİFAK HARBİNE KATIL
• İttifak yönetim sistemini kullanarak diğer oyuncularla kumpas kur


youtu.be/...

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SQaWeR 4 yıl
gayet güzel gözüküyo, denemye değer bence
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tugares 4 yıl
Grafikleri sağlam bi oyuna benziyor.
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SevgilisiOlanMan 4 yıl
CoC diyorum başka bir şey demiyorum
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clopin 4 yıl
game of war a benzemiş clash of clans tadı yok
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