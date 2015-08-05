Gameloft yeni bir strateji oyunu duyurdu

Haber Editörü
Mobil platformların en tecrübeli oyun geliştiricilerinden birisi olan Gameloft, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Firma çok oyunculu stratejiye dayanan March of Empires oyununu duyurdu.
Oyuncular yeni oyunda krallıklarını kurduktan sonra ordu birimlerini geliştirecek ve sonrasında stratejik hamleler yaparak diğer oyunculara karşı bölgeyi fethetme mücadelesine başlayacak.
Oyunda türün geleneksel ögeleri bulunuyor. Savaş ve işçi birimleri geliştirme, teknolojilerini ilerletme, ticaret yapma, kaynak bulma bunlardan bazıları. Oynanabilen karakterler ise Kral, Çar ve Çöl Sultanı şeklinde sıralanıyor. Her bir karakterin kendine özgü ırkı, gelenekleri, orduları, tasarımı ve yetenekleri bulunuyor.
Oyuncular yeni yerler fethettikçe bonuslar kazanıyor ve etkisi artıyor. Ele geçirilen bölgelerde de savunma amaçlı yapılar inşa edilmesi gerekiyor. Savaşlarda hava durumu, arazi şartları gibi faktörler etkili olacak. Bu bakımdan oyuncuların stratejilerini iyi kurmaları gerekiyor. Oyun ücretsiz olarak önümüzdeki aylarda iOS ve Android için indirmeye sunulacak. Ön kayıtlar ise Android için başladı.
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www.microsoft.com/tr-tr/store/games/march-of-empires/9nblggh33zdv Bilgisayar, Mobil.
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