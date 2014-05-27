Gameloft'dan Orta Çağ temalı yeni bir oyun geliyor





Mobil paltformların başarılı stüdyosu Gameloft, bizi bu kez Orta Çağ dönemlerine götürecek yeni bir mücadele oyununun hazırlıklarını yapıyor.





Rival Knight veya Invincible Knight olarak adlandırılan yapım şövalye olarak at üstünde dövüşmenizi konu ediniyor. En temel sınıftan başlayarak krallığın onuru olma yolunda bir macera sizi bekliyor olacak.





Grafikleri ile dikkat çeken oyunda motion-capture tekniği kullanılmış. Pek çok farklı silah ile yüzlerce görev mevcut olacak. Oyunun ne zaman yayımlanacağı ise açıklanmadı.







http://wmpoweruser.com/gamelofts-new-rival-knight-coming-to-windows-phone/