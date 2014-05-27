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Gameloft'dan Orta Çağ temalı yeni bir oyun geliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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58
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gameloft'dan Orta Çağ temalı yeni bir oyun geliyor

Mobil paltformların başarılı stüdyosu Gameloft, bizi bu kez Orta Çağ dönemlerine götürecek yeni bir mücadele oyununun hazırlıklarını yapıyor. 

Rival Knight veya Invincible Knight olarak adlandırılan yapım şövalye olarak at üstünde dövüşmenizi konu ediniyor. En temel sınıftan başlayarak krallığın onuru olma yolunda bir macera sizi bekliyor olacak.

Grafikleri ile dikkat çeken oyunda motion-capture tekniği kullanılmış. Pek çok farklı silah ile yüzlerce görev mevcut olacak. Oyunun ne zaman yayımlanacağı ise açıklanmadı. 



http://wmpoweruser.com/gamelofts-new-rival-knight-coming-to-windows-phone/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozangulsoy6 5 yıl
Keşke logolarını düzeltseler
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Mad Jack the Pirate 5 yıl
Pay to win modelinden biktik artik. Madem oyunu bastan parali yapin...
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burak01_ 5 yıl
akşam indirip deneyelim bakalım
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Hyponsoinage 5 yıl
Deneyimli arkadaslar taktik verebilir mi ? Neyi upgrade etmli ilk parayi nereye harcamali vs.
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BlazeR ` myth 5 yıl
Ben II. çağdayım. 1. çağda 6. oldum. Vuruşum iyi değildi ama. Zırh ve ata yüklenip yeniyordum herkesi. Var mı iyi taktik bilen. Tüm elmasları turnuvada kaybettim. Çok iyi adamlar geliyor.
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Wheatley 5 yıl
Oyun harika ama sildim. Çokda başarılıydım. Bağımşılık işte
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Greggs 5 yıl
Deneyeyim bakalım nasılmış
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darkest earth 5 yıl
Şahin liginde upgradelere 10k+ gold istemese daha iyi olacakmış. 10katına çıktı birden yükseltmelerin fiyatı.
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IDeranged 5 yıl
Oyunun adı Rivals Knights arkadaşlar. Cidden harika bir oyun.
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Captain_Ivy 5 yıl darkest earth
darkest earth

Şahin liginde upgradelere 10k+ gold istemese daha iyi olacakmış. 10katına çıktı birden yükseltmelerin fiyatı.

Bu tür oyunlar öyle hep
6 tane de mühür veriyo, bitince bekliyorusn pfff
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senneanlarsindumbelek 5 yıl
45.bölümdeyim.Oyun öyle aşırı elmasa falan bağlı değil.Hiç para vermeden 20 elmas biriktirdim 20 de google hesabindan giriş yapınca 40-45 tane oldu en iyi mızrağı aldım.Ama yeni başlayacak arkadaşlara tavsiyem sadece Mızrak ve Zırhï kasın bir süreliğine.Bu arada AkıncıBeyi nickli birini görürseniz o benim :)
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IDeranged 5 yıl senneanlarsindumbelek
MerTurkizM

45.bölümdeyim.Oyun öyle aşırı elmasa falan bağlı değil.Hiç para vermeden 20 elmas biriktirdim 20 de google hesabindan giriş yapınca 40-45 tane oldu en iyi mızrağı aldım.Ama yeni başlayacak arkadaşlara tavsiyem sadece Mızrak ve Zırhï kasın bir süreliğine.Bu arada AkıncıBeyi nickli birini görürseniz o benim :)

Şu anki etkinlikten 30 elmas kazandım ve google hesabı ilge giriş yapınca şuan 80 elmasım falan var , harcamadım ileriki zamanları bekliyorum.
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IDeranged 5 yıl
Harika bir oyun , güncellemeler ile daha iyi olacaktır.
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SayınBasgan 5 yıl IDeranged
4trestt
Harika bir oyun , güncellemeler ile daha iyi olacaktır.

Hocam oyunun adı ne ya yorumlar karışmış hep birbirine
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Redlife35 5 yıl
Bence cop gibi ama bakalim
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troype 5 yıl
İnfinity blade 3 de guzel bir onuy ona benzer gibi olur insallah
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