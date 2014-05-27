Gameloft'dan Orta Çağ temalı yeni bir oyun geliyor

Haber Editörü
Mobil paltformların başarılı stüdyosu Gameloft, bizi bu kez Orta Çağ dönemlerine götürecek yeni bir mücadele oyununun hazırlıklarını yapıyor.
Rival Knight veya Invincible Knight olarak adlandırılan yapım şövalye olarak at üstünde dövüşmenizi konu ediniyor. En temel sınıftan başlayarak krallığın onuru olma yolunda bir macera sizi bekliyor olacak.
Grafikleri ile dikkat çeken oyunda motion-capture tekniği kullanılmış. Pek çok farklı silah ile yüzlerce görev mevcut olacak. Oyunun ne zaman yayımlanacağı ise açıklanmadı.
http://wmpoweruser.com/gamelofts-new-rival-knight-coming-to-windows-phone/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu tür oyunlar öyle hep 6 tane de mühür veriyo, bitince bekliyorusn pfff
Şu anki etkinlikten 30 elmas kazandım ve google hesabı ilge giriş yapınca şuan 80 elmasım falan var , harcamadım ileriki zamanları bekliyorum.
Hocam oyunun adı ne ya yorumlar karışmış hep birbirine