Gameloft’un E3 başlıkları gün yüzüne çıktı

Mobil platformun başarılı geliştiricisi Gameloft, oyun dünyasının önemli etkinliklerinden E3'de yeni mobil oyunlarını gün yüzüne çıkarma hazırlığı içerisinde. Ağırlıklı olarak daha önce karşımıza çıkan mobil oyunların devam oyunlarını sergileyecek olan Gameloft'un E3 listesi şu şekilde: Modern Combat 5, Brothers In Arms 3, Asphalt 8: Airborne, Çılgın Hırsız(Despicable Me: Minion Rush), Total Conquest, Gangstar Vegas ve UNO™ & Friends.

Geçtiğimiz günlerde kısa bir tanıtım videosuyla karşımıza çıkan FPS oyunu Modern Combat 5 listenin başında yer alırken; ikinci oyunu ile Free to Play bir yapıya bürünen Brother In Arms serisinin yeni oyunu Brother In Arms 3'de listenin dikkat çeken oyunları arasında yer alıyor.Arcade yarış oyunu denince ilk akla gelen seri olan Aspalt serisinin yeni oyunu Asphalt 8: Airborne da listede yer edinirken, oyun hakkındaki bazı detaylar da gün yüzüne çıkmış durumda.Physics Engine ile geliştirilen Asphalt 8, kaliteli grafikleri dikkat çekerken yeni içerikleriyle de mobil oyuncuları bir hayli tatmin edecek gibi görünüyor. Birbirinden farklı 47 aracı bünyesinde barındıracak olan yapımda, araç yelpazesinin %80'ini yenilenmiş durumda. Neveda Çölleri, Venedik ve İzlanda gibi bölgelerdeki pistler mobil oyuncuların beğenisine sunulacak olan Asphalt 8, serinin çizgisini koruyarak yeni modları da beraberinde getirecek.İkinci filmi 3 Temmuz'da vizyona girecek olan Çılgın Hırsız'ın(Despicable Me: Minion Rush) mobil oyununun yapımcılığını üstlenen Gameloft, E3 listesinde de yer verdiği oyunu sonsuz koşu türünde mobil oyuncular ile buluşturacak.Listenin alt sıralarına doğru indiğimizde karşımıza çıkan "Total Conquest" ise, klasik şehir kur yönet mantığı ile ilerleyen bir strateji oyunu. Mobil oyuncuları Roma İmpratorluğu’na götürecek olan yapım; çeşitli askeri birimleri, binaları ve amansız savaşları bünyesinde barındıracak.Gameloft'un E3 listesinde yer alan UNO™ & Friends halihazırda Android ve iOS platformu için indirilebilir içerik olarak sunulurken, Gangstar Vegas'da yakında Android platformundaki yerini alacak. Listede adı geçen diğer yapımlar ise, en geç temmuz ayı içerisinde Android ve iOS platformları için yayınlanacak.