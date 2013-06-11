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Gameloft’un E3 başlıkları gün yüzüne çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Gameloft’un E3 başlıkları gün yüzüne çıktı
Mobil platformun başarılı geliştiricisi Gameloft, oyun dünyasının önemli etkinliklerinden E3'de yeni mobil oyunlarını gün yüzüne çıkarma hazırlığı içerisinde. Ağırlıklı olarak daha önce karşımıza çıkan mobil oyunların devam oyunlarını sergileyecek olan Gameloft'un E3 listesi şu şekilde: Modern Combat 5, Brothers In Arms 3, Asphalt 8: Airborne, Çılgın Hırsız(Despicable Me: Minion Rush), Total Conquest, Gangstar Vegas ve UNO™ & Friends.

Geçtiğimiz günlerde kısa bir tanıtım videosuyla karşımıza çıkan FPS oyunu Modern Combat 5 listenin başında yer alırken; ikinci oyunu ile Free to Play bir yapıya bürünen Brother In Arms serisinin yeni oyunu Brother In Arms 3'de listenin dikkat çeken oyunları arasında yer alıyor.


Arcade yarış oyunu denince ilk akla gelen seri olan Aspalt serisinin yeni oyunu Asphalt 8: Airborne da listede yer edinirken, oyun hakkındaki bazı detaylar da gün yüzüne çıkmış durumda.

Physics Engine ile geliştirilen Asphalt 8, kaliteli grafikleri dikkat çekerken yeni içerikleriyle de mobil oyuncuları bir hayli tatmin edecek gibi görünüyor. Birbirinden farklı 47 aracı bünyesinde barındıracak olan yapımda, araç yelpazesinin %80'ini yenilenmiş durumda. Neveda Çölleri, Venedik ve İzlanda gibi bölgelerdeki pistler mobil oyuncuların beğenisine sunulacak olan Asphalt 8, serinin çizgisini koruyarak yeni modları da beraberinde getirecek.


İkinci filmi 3 Temmuz'da vizyona girecek olan Çılgın Hırsız'ın(Despicable Me: Minion Rush) mobil oyununun yapımcılığını üstlenen Gameloft, E3 listesinde de yer verdiği oyunu sonsuz koşu türünde mobil oyuncular ile buluşturacak.


Listenin alt sıralarına doğru indiğimizde karşımıza çıkan "Total Conquest" ise, klasik şehir kur yönet mantığı ile ilerleyen bir strateji oyunu. Mobil oyuncuları Roma İmpratorluğu’na götürecek olan yapım; çeşitli askeri birimleri, binaları ve amansız savaşları bünyesinde barındıracak.



Gameloft'un E3 listesinde yer alan UNO™ & Friends halihazırda Android ve iOS platformu için indirilebilir içerik olarak sunulurken, Gangstar Vegas'da yakında Android platformundaki yerini alacak. Listede adı geçen diğer yapımlar ise, en geç temmuz ayı içerisinde Android ve iOS platformları için yayınlanacak.

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mkt 6 yıl en beğenilen
Telefonda ne kadar hafıza kalmış bakıp geliyorum :D
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Godolphin 6 yıl
Most wanted'daki o mükemmel sürüş hissi gelirse tadından yenmez ama 7 gibi olursa grafikler ne kadar güzel olursa olsun kağıt gibi bir his veriyor..
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Redunay 6 yıl
Gameloft böyle oyunlar yapmaya devam ederse sürekli telefon yenilemek zorunda kalacağız.
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Pastece 6 yıl
Gameloft artık çoğu oyununu Türkçe veriyor bunlardan çoğuda Türkçe çıkar büyük ihtimal.
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nkvelioglu 6 yıl
gameloft asphaltı serisini bebekler için yapmaya devam ettiiği sürece iş yok. Resimlerden de belli ki aynısı. Bugatti veyron la 400 le giderken drift yapıyoruz yani. Önce bi fizik kurallarıno öğrenin nedir ya e250 de oynadığım asphalt 4 neyse note 2 de oynadığım 7 o yav şuna bi çözüm getirin artık.
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olağan_şüpheli 6 yıl
ios için güzel bir uygulama.dinozorları sevenler için.
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-BraveHeart- 6 yıl
Asphalt 8 ile bia3 iyi olmus acaba quad mali400 acarmi bunlari?
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Guest-73A8A7D1E 6 yıl

hepsi çok temiz olmuş
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Jül Sezar 6 yıl
Total conquest, clash of clans cakmasi olmus. Hatta aynisi olmus.
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caglet 6 yıl
N.o.v.a 4 iyiki yok çok baydi o oyun
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Barthemana 6 yıl
Asphalt 8'in grafikleri cok iyi gozukuyor umarim 4S sorunsuz oynatir.
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bkaakco 6 yıl
Dokular çok iyi Asphalt 8'de.
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Nerevarine 6 yıl Barthemana
Baran.
Asphalt 8'in grafikleri cok iyi gozukuyor umarim 4S sorunsuz oynatir.

Sorun çıkacağını hiç sanmıyorum.


4 kullananlar düşünmeli.
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Nightful 6 yıl
Allah gameloftu başımızdan eksik etmesin.
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alikiziltoprak 6 yıl
Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama şu araba yarışı oyunlarında görüntü hep aynı!
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orhanyıldız 6 yıl
Asphalt serisi ile real racing ve mostwanted'ı karşılaştıran mantıgı anlamak güç doğrusu.
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