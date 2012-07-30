Garanti Bankası'ndan Windows 8'e özel finans uygulaması

Ülkemizin önde gelen bankalarından Garanti Bankası, 26 Ekim tarihinde son kullanıcıyla buluşacak olan Windows 8 için hazırladığı finans uygulaması ile dünyada Windows 8 için finans uygulaması geliştiren ilk banka oldu.

Garanti müşterisi olsun ya da olmasın herkesin kullanabileceği uygulama ile piyasa kur bilgilerine ulaşabilir, en çok artan ve en çok azalan 10 hisse senedinin son değerlerini görebilir, dünyanın önde gelen haber ajanslarından Reuters imzalı haberleri okuyabilir ya da piyasa yorumlarını izlenebilmekle beraber, Garanti müşterisi olan ayrıca internet şubesinde bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilmekteler.

Windows Store'da "Garanti Bankası" ismiyle yerini alan uygulama hakkında bir değerlendirme yapan Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, şunları söyledi:

"Garanti Bankası olarak amacımız, yeni çıkan her türlü teknolojiyi bankacılık hizmetlerine entegre edip, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak... Ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken teknolojideki son trendleri ve yenilikleri yakından takip ediyoruz. Merakla beklenen Windows 8 işletim sistemi için hızlı hareket edip, ilk finans uygulamasını geliştirdik. Microsoft gibi alanında öncü markalarla işbirliği yaparak, müşterilerimize yenilikçi hizmetler ulaştırmaya devam edeceğiz."

Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Tolgar Elverici konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Günümüzde finans kuruluşları ve özellikle bankalar müşterilerine daha fazla yaklaşmak, yakın durmak zorunda. İşte bu noktada Microsoft söz konusu kuruluşlara, müşterilerine geleceğin deneyimini yaşatabilecekleri platform ve çözümler sunarak, onları bir adım öteye taşıyor. Türk finans sektöründeki birçok teknolojik ilke imza atan ve teknolojiyi hızla müşterilerinin hizmetine sunan Garanti Bankası, bu alanda yine bir ilki gerçekleştirdi. En son teknolojiyi ihtiyaçlarına en uygun şekilde kullanmalarını sağlayan Garanti'yi, bu alandaki öncü yaklaşımı için bir kez daha kutlamak isteriz."

Garanti Bankası'nın ilk olma özelliği taşıyan uygulamasının Windows Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.