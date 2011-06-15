Garmin Navigon'u satın alma işlemlerini Temmuz ayında bitirmeyi planlıyor

Navigasyon devi Garmin firmasının diğer bir firma olan Navigon'u satın alma planları yaptığı dedikodusu bir süredir internette dolaşıyordu.Bugün ise bu dedikodu resmi açıklamayla doğrulandı. Garmin, Temmuz ayı başlarında Navigon'u satın alma işlemlerini tamamlamış olacak.

Avrupa'nın en büyük navigasyon şirketlerinden birisi olan Alman Navigon, bu satıştan sonra ABD'li Garmin'in yan kuruluşu olarak çalışacak. Satın alma işleminin fiyatı konusunda her iki firma da konuşmamayı tercih ediyor. Ancak 50 milyon € civarı olduğu tahmin ediliyor. Navigon Avrupa'da başarılı satışlar gerçekleştirse de ABD pazarında yıllardır GPS cihazı satmıyor.

Bu satışla güçlenen Garmin'in Avrupa pazarında da söz sahibi olması bekleniyor.