Garmin'den yeni jenerasyon aksiyon kameraları: VIRB X ve VIRB XE

GoPro'nun açık ara liderliği elinde tuttuğu aksiyon kamerası pazarında aktif olarak yer alan firmalardan Garmin, ürün gamına yeni jenerasyon olarak nitelendirdiği yeni çözümleri VIRB X ve VIRB XE'yi eklediğini duyurdu.

Tasarımsal olarak GoPro'ya oldukça benzeyen ancak siyah bir kasayla gelen VIRB X ve VIRB XE, yapılan geliştirmeler sayesinde ilginç olarak herhangi bir hazne olmadan 50 metre derinliğe kadar inebiliyor (GoPro Hero 3'ün hazneli halinde 9 metere daha derin) ve eskiye oranla çok daha sağlam bir yapıda karşımıza çıkıyor. Bağlantı noktasında da deskiye oranla daha fazla seçenek sunan aksiyon kameraları, dahili sensörleriyle (GPS, ivmeölçer, jiroskop) yaptıkları kayıtlara yükselik ya da hız gibi bilgileri ekleyebiliyor, kablosuz bağlantı teknolojileriyle (WiFi-Bluetooth) de hızlı bir şekilde veri aktarımı yapabiliyor. Kameralar ayrıca Garmin'in sporcu ekipmanları ya da akıllı saatleriyle de bağlantı kurarak aksiyon anındaki kalp hızı gibi değerleri de yine kayıt sürecine dahil edebiliyor.

Kablosuz bağlantı teknolojileri sayesinde özel geliştirilen akıllı telefon uygulamasından birçok veri ve kayıt süreci hakkında bilgi verebilen VIRB X ve VIRB XE, birbirlerinden çekim kalitesi noktasında ayrılıyor. VIRB X 1080piksel yani Full HD çözünürlükte saniyede 30 kare çekim yapabiliyor ve basit kontrol seçenekleri sunuyorken, VIRB XE modeli ise 1080piksel çözünürlükte saniyede 60 kare çekimler yapabiliyor ve renk ayarlarından pozlamaya kadar oldukça geniş bir skalada gelişmiş kontrol seçenekleri elde edilebiliyor.

Garmin'in 4K furyasını yakalayamayan yeni aksiyon kameralarından VIRB X 300$, VIRB XE ise 400$ fiyat etiketleriyle önümüzdeki yaz aylarında satışa çıkıyor.

http://www.engadget.com/2015/04/13/garmin-virb-x-and-xe/?ncid=rss_truncated