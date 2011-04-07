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Gartner: 2015'te ilk üç sırayı Android, Windows Phone 7 ve iOS devralacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,8b
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Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Gartner: 2015'te ilk üç sırayı Android, Windows Phone 7 ve iOS devralacak
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Kısa bir süre önce IDC (International Data Corporation) birbiriyle rekabet halindeki mobil işletim sistemlerinin 2011 ve 2015 yıllarındaki pazar payı tahminlerini yayınlamış ve yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık. Özetlemek gerekirse IDC'nin resmi internet sitesinde yayınladığı tahminlere göre akıllı telefon pazarı 2011 yılında %49.2 büyüme gösterecek, böylece dünya çapında 450 milyondan fazla akıllı telefon satışı yapılacak. Kıyaslamak gerekirse 2010 yılındaki akıllı telefon satışlarının 303.4 milyon seviyesinde gerçekleştiği bildiriliyordu. Ayrıca 2015 yılında mobil işletim sistemlerinde ilk üç sırayı Android, Windows Mobile / Windows Phone 7 ve iOS alacaktı. IDC'nin geleceğe dair tahminlerinin ardından cep telefonu sektörüne ilişkin analiz ve yorumlamalarıyla sıkça karşımıza çıkan Gartner da sessizliğini hazırladığı analizle bozdu.

Gartner'ın yayınladığı analiz ve öngörülere göre bu yıl Symbian OS (%19.2) ve BlackBerry OS (%13.4) pazar payı kaybederken, Android, iOS, Windows Mobile / Windows Phone 7 ve diğer mobil işletim sistemleri (örneğin: webOS) yükselişe geçecek. 2011 yılında Gartner Symbian'ın neredeyse pazar payının yarısını kaybedeceği düşünüyor. iOS'un ise %15.7'den %19.4'e ani yükselişi dikkatlerden kaçmamakta.

2015 yılına gelindiğinde ise popülerliği gün geçtikçe artan Android %48.8 (2012'ye kıyasla %0.4'lük bir düşüş mevcut) ile pazarın hemen hemen yarısını kontrol altına alırken, Windows Mobile / Windows Phone 7'nin %19.5 ile ikincilik tahtında, iOS'un ise %17.2 ile üçüncülük tahtında oturduğu görülüyor. Symbian OS ise %0.1 ile teknoloji tarihinin tozlu sayfalarındaki yerini alıyor. Her ne kadar IDC ve Gartner'ın rakamsal verileri farklılık gösterse de gerek 2011 gerek 2015 yıllarında sıralamanın değişmediğini görmek çarpıcı.

Bakalım Microsoft ile Finlandiyalı cep telefonu üreticisi Nokia arasında yapılan stratejik iş birliği Windows Phone 7'nin pazar payını beklenen ölçüde etkileyebilecek mi? Ya da 2015'e kadar karşımıza bambaşka mobil işletim sistemleri çıkacak mı? Analistlerin pazar paylarına ilişkin görüşlerinin aşağı yukarı aynı olduğunu belirtiyor ve geriye kalan yorumu siz okuyucularımıza bırakıyoruz.

Gartner: 2015'te ilk üç sırayı Android, Windows Phone 7 ve iOS devralacak
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Gartner: 2015'te ilk üç sırayı Android, Windows Phone 7 ve iOS devralacak
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Gartner: 2015'te ilk üç sırayı Android, Windows Phone 7 ve iOS devralacak
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http://www.engadget.com/2011/04/07/gartner-android-grabbing-over-38-percent-of-smartphone-market-i/ Yorum Yaz
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mcsamir 8 yıl en beğenilen
tablo gayet doğrucu,
1)symbian tamamen buharlaraşcak. Doğru, herkes bunu söylüyor ve bekliyor.
2)android'in önlenemez yükselişi devam edecek ve pazarın tümünde liderliği alacak.
3)windows 8 ile birlikte tablet desteği gelecek, buna paralel akıllı telefonlarda da belirgin bir düzelme olacak.
4)ios sadece iphone'larda kullanıldığı ve kemik bir kullanıcı kitlesi olduğu için fazla değişme olmayacak, blackberry'de aşağı yukarı aynı durum söz konusu. Belki blackberry kullanıcılarında windowsa bir geçiş olabilir.
tablo gayet doğrucu,1)symbian tamamen buharlaraşcak. Doğru, herkes bunu söylüyor ve bekliyor.2)android'in önlenemez yükselişi devam edecek ve pazarın ...
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mertgraph1979 8 yıl
Kardeşim senin en büyük yanlışın görüşlerinin ve ihtiyaclarının herkesin ihtiyacı gibi görmen.Bende iPhone kullanıyorum ve bende orjinal kullanıyorum bunun sebebi bana bu sekilde yetmesi ama sunu unutma ki senin ihtiyacını karşılayan birsey baskasının ihtiyacını karsilamayabilir bu yüzdende kullanılan sistemin en özgürlükçü en açık sistem olması gereklidir ve bu en mantıklı olanıdır.


Sizinde en büyük yanlışınız beni yanlış anlamanız. iPhone jailbreaksiz haliyle ihtiyacı karşılamıyorsa, o insanın iphone alması nasıl bir ironidir anlamak mümkün değil.
Sonrada oturup forum forum dolaşarak jeilbreak bekleyip hayıflanmak.
Ayrıca nolursunuz bana ihtiyaçtan bahsetmeyin. Jailbreak işleminde ihtiyaç bahanedir, asıl amaç paralı appleri bedava kullanmaktır. Arada istisnalar vardır muhakkak ama istisnalar kaideyi bozmazlar. Kendimizi kandırmayalım.

Android'de özgürlük dedikleri olayda aynı kapıya çıkıyor. Rahat dosya paylaşımı. Korsan koruma olmadığı için free ve kopyalanabilir appler. İstedikleri bilgisayardan mp3 aktarımı ve torrent download etmek. Bunun ismi özgürlük. Yoksa olay telefonun temasını istedikleri gibi değiştirmek değil.
Kardeşim senin en büyük yanlışın görüşlerinin ve ihtiyaclarının herkesin ihtiyacı gibi görmen.Bende iPhone kullanıyorum ve bende orjinal kullanıyorum bunun ...
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engurlu 8 yıl

78erhan78
Ulan zaten bi tane iphone tum samsung lg htc ve icine android yuklenen dunya kadar cin mali telefonla nasil yarissin tabi pazar payi androidin olacak ios da dunya kadar telefonda olsa pazar payi onun olurdu abartmaya gerek yok

ios ,isletim sistemini bedava dagitsada android varken hicbir firma ios un kisitlamalarina boyun egmez..hersey ortada..apple 30 tane de model cikarsa android artik uzun bir sure liderligi elinde tutacaktir..
78erhan78Ulan zaten bi tane iphone tum samsung lg htc ve icine android yuklenen dunya kadar cin mali telefonla nasil yarissin tabi pazar p...
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engurlu 8 yıl
@yerinde

ewt g5 ama hackintos degil orjin mac :)
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yerinde 8 yıl
Birsey daha :) bluetooth ozellini satin alinca neden bluetoothu icat etmis gibi artik bende resim atabiliom bak 11 yil olmustur nokia bunu yapali ozellikmi simdi bu iphone 4 tam bir facia adam tutmasini ogrensinler dedi mal sinifina koydu musteriyi hala neyi savunuyorsunuz yani bumudur ben bokumun uzerine :) elma logomu koyarim Edit (adinida ibok koyar onuda pazara soksak nasilsa alirlar mantigi birakin abi sempatizanli :) parayi veren biziz adam deil once parayi neden verdigimize bakalim :) hizmet apple gore al kullan defol ugrasamam servis zaten yerlerde neyi savunuyorsunuz bitti sıkıldi artik yenilik lazim yasasin android :)
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yerinde 8 yıl
Azerice yahsi telefon :) android dostum iphone ole yazinca Direk tr kullanmadan azerice oluyor :) klavyeden benden deil ;)
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yerinde 8 yıl
2 yildan fazla iphone kullaniyorum gecen sene iphone ve digerleri derdim android gereksiz igrenc diyen birisi olarak gelecekteki tek telefon android olucak bu benim fikrim herkezin kendi secme hakki 2 yildir herseyi ayni bir teknik version 1 2 3 4 yok bu hatasi yok bu unlock hayda update ettim rehber gitti maymuna cevirdi 7 aydir hala surunuoz bence biz paramizla rezil olmayi seviyoruz :) buda bir tercih insan oglu ugrasmayi sever lg ;) kim yaa htc kim .... Demeyin oncede nokia tekti 10 yildan fazla kullanildi nerde ornek ayni ornek artik millet oyunlarinda pesinde degil htc tanitti telefonu biraz zaman verin kendinize izleyin fena ilerisi unlock bekleyisiyle gecmiycek bu mac veya apple funlarina degil lafim ben isimi gormeye telefonuda istedim halde satamayan biriyim yani bundan daha kotusu nedir arkadaslar neyin pesinde neyi savunuyorsunuz ilersi icin fikir uretmek imkansizdir ama ornekler hep olucak ios kendine ceki duzen vermezse kaybolup gidicek android saglam geliyor htc evo 3d bi inceleyen veya bir telefonu farkli renklerde iki kamera bir flash vay ne buyuk ozellik deyip kullanin bu bir tercih tercihlere saygimiz sonsuz saygilar
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mertgraph1979 8 yıl
2 yildan fazla iphone kullaniyorum gecen sene iphone ve digerleri derdim android gereksiz igrenc diyen birisi olarak gelecekteki tek telefon android olucak bu benim fikrim herkezin kendi secme hakki 2 yildir herseyi ayni bir teknik version 1 2 3 4 yok bu hatasi yok bu unlock hayda update ettim rehber gitti maymuna cevirdi 7 aydir hala surunuoz bence biz paramizla rezil olmayi seviyoruz :) buda bir tercih insan oglu ugrasmayi sever lg ;) kim yaa htc kim .... Demeyin oncede nokia tekti 10 yildan fazla kullanildi nerde ornek ayni ornek artik millet oyunlarinda pesinde degil htc tanitti telefonu biraz zaman verin kendinize izleyin fena ilerisi unlock bekleyisiyle gecmiycek bu mac veya apple funlarina degil lafim ben isimi gormeye telefonuda istedim halde satamayan biriyim yani bundan daha kotusu nedir arkadaslar neyin pesinde neyi savunuyorsunuz ilersi icin fikir uretmek imkansizdir ama ornekler hep olucak ios kendine ceki duzen vermezse kaybolup gidicek android saglam geliyor htc evo 3d bi inceleyen veya bir telefonu farkli renklerde iki kamera bir flash vay ne buyuk ozellik deyip kullanin bu bir tercih tercihlere saygimiz sonsuz saygilar


Kusura bakmayın ama hangi dilde yazıyorsunuz. Azericemi bu?
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siyahbeyazov 8 yıl

yerinde
2 yildan fazla iphone kullaniyorum gecen sene iphone ve digerleri derdim android gereksiz igrenc diyen birisi olarak gelecekteki tek telefon android olucak bu benim fikrim herkezin kendi secme hakki 2 yildir herseyi ayni bir teknik version 1 2 3 4 yok bu hatasi yok bu unlock hayda update ettim rehber gitti maymuna cevirdi 7 aydir hala surunuoz bence biz paramizla rezil olmayi seviyoruz :) buda bir tercih insan oglu ugrasmayi sever lg ;) kim yaa htc kim .... Demeyin oncede nokia tekti 10 yildan fazla kullanildi nerde ornek ayni ornek artik millet oyunlarinda pesinde degil htc tanitti telefonu biraz zaman verin kendinize izleyin fena ilerisi unlock bekleyisiyle gecmiycek bu mac veya apple funlarina degil lafim ben isimi gormeye telefonuda istedim halde satamayan biriyim yani bundan daha kotusu nedir arkadaslar neyin pesinde neyi savunuyorsunuz ilersi icin fikir uretmek imkansizdir ama ornekler hep olucak ios kendine ceki duzen vermezse kaybolup gidicek android saglam geliyor htc evo 3d bi inceleyen veya bir telefonu farkli renklerde iki kamera bir flash vay ne buyuk ozellik deyip kullanin bu bir tercih tercihlere saygimiz sonsuz saygilar

Ne kadar iyi yapmissin androide gecerek,
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engurlu 8 yıl
android sadece ucretsiz diye firmalar tercih etmis olabilir..tercih etmelerinde ne kadar hakli olduklari androidli cihazlarin bu kadar satis rakamlariyla ortadadir..iyiki android cikmis..ya symbian a bel baglasaydi firmalar halimiz ne olurdu..ayrica ucretsiz dagitilmasi demek kotu ve kullanissiz bi isletim sistemi anlamina gelmez..adamlar bomba gibi isletim sistemi yapmis kardesim bos bos laflar etmenin ne anlami var..sistemde yok yok..kim istemezki kullandigi cihaz da her ozellikten sonuna kadar yararlansin..yok stabil degilmiste yok bilmem neymiste..millet ios ta teethering geldi diye bayram ederken android de standart olarak geliyo ben 1 senedir kullaniyorum..millet air play geldi havalara uctu..ben aldigimdan beri telefonumu media player imi ve laptopumu senkronladim her turlu full hd goruntu 5.1 ses aktarimini cihazlar arasinda yapabiliyorum..sonra derler ki ios acayip gelisiyo..ne gelisiyo kardesim..ios artik androidin gerisinden gelmeye basladi..jb de olmasa vay ios un haline..allahtan jb cikariolarda cihaz kendine geliyo biraz..
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Guest-F8946C419 8 yıl
Şu hırsızlık olayı kapatılırsa güzel olacak. İsteyen para verir alır, isteyen para vermeden elde eder.

Eğer hırsızlık günah ve yanlış bir hareketse, bir başka insana kendi düşünceni aşılamak için onu küçük düşürmekle aynıdır. O yüzden, Her yaşanan Allah ile kulu arasında kalır. Birine hüküm vermek faninin değil yaratıcının işidir.

Fikrime katılmayan varsa, alıntı yapmasın.
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cenkcirak 8 yıl
Bende neredeyse her seyimi orjinal kullanan bir ınsanım ama bana göre bir tartışma ortamında hakaret kullanarak birşeyleri savunan insanlar bana göre en aciz insanlardır.Yok sen hirsizsin yok busun şusun bu sözleri ancak elinde savunacak birşeyi kalmamış insanlar kullanır.Haklıda olsalar bu seviyesizlikleri yüzünden antipati uyandirarak haksız konumuna düşerler o yüzden buradaki orjinalcilere sesleniyorum madem bir tartismanın üstesinden gelemeyeceksiniz o zaman hiç katılmayın çünkü sizin gibiler yüzünden insanların cogu orjinal kullanıma saygı duyacakları yerde dahada tiksiniyorlar ve orjinal kullanan insanları bu yaklaşımları yüzünden burnu havada zannediyorlar.
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El Fuego 8 yıl
@ player one

sen de kimsin? sempatik gorunup, prim yapmak icin yanlis kisiye saldirdin.

o laflarini sana yediririm. ne oldugunu unutursun. hirsizin onde gideni sensin.

hadi bakalim...
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Player ONE 8 yıl

El Fuego

@ player one

sen de kimsin? sempatik gorunup, prim yapmak icin yanlis kisiye saldirdin.

o laflarini sana yediririm. ne oldugunu unutursun. hirsizin onde gideni sensin.

hadi bakalim...


Akıllı ol aklını alırım senin . O avatarındaki kediyi keser yediririm sana.Artist artist mesajlar yazma foruma .
Sen allah bilir etraftan milletin WİFİ sine girip forumada bedavadan giriyorsundur. İkile
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engurlu 8 yıl
Esas hirsizliga yol acan sebebiyet veren firma APPLE dir..Bi cihazi copy paste yapamayacak kadar kisitlarsan adamlar oturur takir takir JB cikarir..Bazi arkadaslar terbiyesizce HIRSIZ yakistirmasi yapmis ama iphone forumlarini takip edersek tum dunya genelinde JAILBREAK manyakligi almis yurumus..en buyuk hirsiz iphone kullananlardir mi demek lazim simdi..bu durumda insanlari hirsizlikla suclamak yerine neden buna ihtiyac duydugunu sorgulamak lazim..Burada ben cydia kullanmiyorum mp3 yuklemiyorum diye bos laflar sallamakla,kendini durustluk abidesi gibi gostermekle olmuyo..jailbreak demek yada android de ozgurluk demek sadece beles app demek degildir..elinde ki cihazin olabildigince ozelliklerinden performansindan yararlanmak ve kisitlamalardan eksikliklerden kurtulmak demektir..
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Erasmus78 8 yıl

engurlu

Esas hirsizliga yol acan sebebiyet veren firma APPLE dir..Bi cihazi copy paste yapamayacak kadar kisitlarsan adamlar oturur takir takir JB cikarir..Bazi arkadaslar terbiyesizce HIRSIZ yakistirmasi yapmis


Öncelikle ben kimseye hırsızlık yakıştırması yapmıyorum. Hırslık eylemini yapana Hırsız diyorum. Hepsi bu. Bir filmi parasını ödemeden indirmek hırsızlık değil de nedir? Bir uygulamayı parasını ödemeden indirmek hırsızlık değilse nedir? Bir oyunu parasını ödemeden indirmek hırsızlık değilse nedir? Bu eylemleri yapan hırsız değilse nedir?

ama iphone forumlarini takip edersek tum dunya genelinde JAILBREAK manyakligi almis yurumus..en buyuk hirsiz iphone kullananlardir mi demek lazim simdi..


Eğer lisanssız ürün/uygulama kullanıyorlarsa evet. Onlarda hırsızdır!

bu durumda insanlari hirsizlikla suclamak yerine neden buna ihtiyac duydugunu sorgulamak lazim..Burada ben cydia kullanmiyorum mp3 yuklemiyorum diye bos laflar sallamakla,kendini durustluk abidesi gibi gostermekle olmuyo..jailbreak demek yada android de ozgurluk demek sadece beles app demek degildir..elinde ki cihazin olabildigince ozelliklerinden performansindan yararlanmak ve kisitlamalardan eksikliklerden kurtulmak demektir..


Jailbrake olayını olmayan özellikleri kazandırmak için yapanlara bir lafım yok zaten. Ama kendimizi de kandırmanın bir anlamı yok. Jailbrake olayının %99,9 nedeni beleş uygulama indirmektir.


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El Fuego 8 yıl
Gercek, herkes icin gercektir. Bu durumda da, genelleme yaparak insanlara camur atamazsiniz. Sahis kalkmis, dokum sunuyor soran varmis gibi... Suclu ve kompleksli tiplere has bir durum.

Konu, iftira ve camur atilmalar yuzunden amacindan iyice sapti.
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El Fuego 8 yıl
Sana ne baska insanlarin yazilimlari kullanmalarindan, kimsin sen?

Gecmisin hirsizinin bugun hidayete ermis olmasi, baska insanlari suclama ve hakaret etme imkani vermez.
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Erasmus78 8 yıl

El Fuego

Sana ne baska insanlarin yazilimlari kullanmalarindan, kimsin sen?

Gecmisin hirsizinin bugun hidayete ermis olmasi, baska insanlari suclama ve hakaret etme imkani vermez.


Hakaret; kişilere karşı yapılan asılsız, onur kırıcı hareketler/sözlere denir.
Ancak benim söylediklerim safi gerçektir. Hakaret değil.
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