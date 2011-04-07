Gartner: 2015'te ilk üç sırayı Android, Windows Phone 7 ve iOS devralacak

Kısa bir süre önce IDC (International Data Corporation) birbiriyle rekabet halindeki mobil işletim sistemlerinin 2011 ve 2015 yıllarındaki pazar payı tahminlerini yayınlamış ve yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık. Özetlemek gerekirse IDC'nin resmi internet sitesinde yayınladığı tahminlere göre akıllı telefon pazarı 2011 yılında %49.2 büyüme gösterecek, böylece dünya çapında 450 milyondan fazla akıllı telefon satışı yapılacak. Kıyaslamak gerekirse 2010 yılındaki akıllı telefon satışlarının 303.4 milyon seviyesinde gerçekleştiği bildiriliyordu. Ayrıca 2015 yılında mobil işletim sistemlerinde ilk üç sırayı Android, Windows Mobile / Windows Phone 7 ve iOS alacaktı. IDC'nin geleceğe dair tahminlerinin ardından cep telefonu sektörüne ilişkin analiz ve yorumlamalarıyla sıkça karşımıza çıkan Gartner da sessizliğini hazırladığı analizle bozdu.
Gartner'ın yayınladığı analiz ve öngörülere göre bu yıl Symbian OS (%19.2) ve BlackBerry OS (%13.4) pazar payı kaybederken, Android, iOS, Windows Mobile / Windows Phone 7 ve diğer mobil işletim sistemleri (örneğin: webOS) yükselişe geçecek. 2011 yılında Gartner Symbian'ın neredeyse pazar payının yarısını kaybedeceği düşünüyor. iOS'un ise %15.7'den %19.4'e ani yükselişi dikkatlerden kaçmamakta.
2015 yılına gelindiğinde ise popülerliği gün geçtikçe artan Android %48.8 (2012'ye kıyasla %0.4'lük bir düşüş mevcut) ile pazarın hemen hemen yarısını kontrol altına alırken, Windows Mobile / Windows Phone 7'nin %19.5 ile ikincilik tahtında, iOS'un ise %17.2 ile üçüncülük tahtında oturduğu görülüyor. Symbian OS ise %0.1 ile teknoloji tarihinin tozlu sayfalarındaki yerini alıyor. Her ne kadar IDC ve Gartner'ın rakamsal verileri farklılık gösterse de gerek 2011 gerek 2015 yıllarında sıralamanın değişmediğini görmek çarpıcı.
Bakalım Microsoft ile Finlandiyalı cep telefonu üreticisi Nokia arasında yapılan stratejik iş birliği Windows Phone 7'nin pazar payını beklenen ölçüde etkileyebilecek mi? Ya da 2015'e kadar karşımıza bambaşka mobil işletim sistemleri çıkacak mı? Analistlerin pazar paylarına ilişkin görüşlerinin aşağı yukarı aynı olduğunu belirtiyor ve geriye kalan yorumu siz okuyucularımıza bırakıyoruz.
http://www.engadget.com/2011/04/07/gartner-android-grabbing-over-38-percent-of-smartphone-market-i/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1)symbian tamamen buharlaraşcak. Doğru, herkes bunu söylüyor ve bekliyor.
2)android'in önlenemez yükselişi devam edecek ve pazarın tümünde liderliği alacak.
3)windows 8 ile birlikte tablet desteği gelecek, buna paralel akıllı telefonlarda da belirgin bir düzelme olacak.
4)ios sadece iphone'larda kullanıldığı ve kemik bir kullanıcı kitlesi olduğu için fazla değişme olmayacak, blackberry'de aşağı yukarı aynı durum söz konusu. Belki blackberry kullanıcılarında windowsa bir geçiş olabilir.
Sizinde en büyük yanlışınız beni yanlış anlamanız. iPhone jailbreaksiz haliyle ihtiyacı karşılamıyorsa, o insanın iphone alması nasıl bir ironidir anlamak mümkün değil.
Sonrada oturup forum forum dolaşarak jeilbreak bekleyip hayıflanmak.
Ayrıca nolursunuz bana ihtiyaçtan bahsetmeyin. Jailbreak işleminde ihtiyaç bahanedir, asıl amaç paralı appleri bedava kullanmaktır. Arada istisnalar vardır muhakkak ama istisnalar kaideyi bozmazlar. Kendimizi kandırmayalım.
Android'de özgürlük dedikleri olayda aynı kapıya çıkıyor. Rahat dosya paylaşımı. Korsan koruma olmadığı için free ve kopyalanabilir appler. İstedikleri bilgisayardan mp3 aktarımı ve torrent download etmek. Bunun ismi özgürlük. Yoksa olay telefonun temasını istedikleri gibi değiştirmek değil.
ios ,isletim sistemini bedava dagitsada android varken hicbir firma ios un kisitlamalarina boyun egmez..hersey ortada..apple 30 tane de model cikarsa android artik uzun bir sure liderligi elinde tutacaktir..