Gartner: 2015'te ilk üç sırayı Android, Windows Phone 7 ve iOS devralacak

Kısa bir süre önce IDC (International Data Corporation) birbiriyle rekabet halindeki mobil işletim sistemlerinin 2011 ve 2015 yıllarındaki pazar payı tahminlerini yayınlamış ve yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık. Özetlemek gerekirse IDC'nin resmi internet sitesinde yayınladığı tahminlere göre akıllı telefon pazarı 2011 yılında %49.2 büyüme gösterecek, böylece dünya çapında 450 milyondan fazla akıllı telefon satışı yapılacak. Kıyaslamak gerekirse 2010 yılındaki akıllı telefon satışlarının 303.4 milyon seviyesinde gerçekleştiği bildiriliyordu. Ayrıca 2015 yılında mobil işletim sistemlerinde ilk üç sırayı Android, Windows Mobile / Windows Phone 7 ve iOS alacaktı. IDC'nin geleceğe dair tahminlerinin ardından cep telefonu sektörüne ilişkin analiz ve yorumlamalarıyla sıkça karşımıza çıkan Gartner da sessizliğini hazırladığı analizle bozdu.

Gartner'ın yayınladığı analiz ve öngörülere göre bu yıl Symbian OS (%19.2) ve BlackBerry OS (%13.4) pazar payı kaybederken, Android, iOS, Windows Mobile / Windows Phone 7 ve diğer mobil işletim sistemleri (örneğin: webOS) yükselişe geçecek. 2011 yılında Gartner Symbian'ın neredeyse pazar payının yarısını kaybedeceği düşünüyor. iOS'un ise %15.7'den %19.4'e ani yükselişi dikkatlerden kaçmamakta.

2015 yılına gelindiğinde ise popülerliği gün geçtikçe artan Android %48.8 (2012'ye kıyasla %0.4'lük bir düşüş mevcut) ile pazarın hemen hemen yarısını kontrol altına alırken, Windows Mobile / Windows Phone 7'nin %19.5 ile ikincilik tahtında, iOS'un ise %17.2 ile üçüncülük tahtında oturduğu görülüyor. Symbian OS ise %0.1 ile teknoloji tarihinin tozlu sayfalarındaki yerini alıyor. Her ne kadar IDC ve Gartner'ın rakamsal verileri farklılık gösterse de gerek 2011 gerek 2015 yıllarında sıralamanın değişmediğini görmek çarpıcı.

Bakalım Microsoft ile Finlandiyalı cep telefonu üreticisi Nokia arasında yapılan stratejik iş birliği Windows Phone 7'nin pazar payını beklenen ölçüde etkileyebilecek mi? Ya da 2015'e kadar karşımıza bambaşka mobil işletim sistemleri çıkacak mı? Analistlerin pazar paylarına ilişkin görüşlerinin aşağı yukarı aynı olduğunu belirtiyor ve geriye kalan yorumu siz okuyucularımıza bırakıyoruz.

http://www.engadget.com/2011/04/07/gartner-android-grabbing-over-38-percent-of-smartphone-market-i/