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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gartner : 3. çeyrekte Global PC pazarı yüzde 8 daraldı, Lenovo liderliği yakaladı

6 yıl
1,7b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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PC ve tablet sektörünün merakla beklediği Windows 8'in çıkış tarihi için geri sayım devam ederken, endüstrinin nabzını tutan istatistikler de gelmeye başladı.

Her yeni işletim sisteminin çıkışında olduğu gibi Windows 8 işletim sisteminin çıkışının öncesinde de pazarda bir durgunluk hakim. Gartner tarafından yapılan araştırmaya göre 2012 yılı üçüncü çeyreğinde toplam masaüstü ve mobil PC satış tahmini 87.5 milyon civarında. Geçen yıl aynı dönemde 95.4 milyon olan bu rakam şu anda yüzde 8 gerilemiş durumda.

3. çeyrek itibariyle pazarın hakimi Lenovo olarak görülüyor. Tahmini olarak 13.7 milyon ünite sevkiyat yapan Lenovo, yüzde 15.7 pazar payına sahip ve geçen yıl aynı döneme göre yüzde 9 artış gösterdi.

Ardından gelen HP 13.5 milyon ünite satış yaptı ve yüzde 15.5 pazar payına sahip. Ancak geçen yıl aynı döneme göre yüzde 16 civarında düşüş var.

Dell 9.2 milyon ünite ile üçüncü sıraya yerleşiyor. Pazar payı yüzde 10.5 ve geçen yıl aynı döneme göre düşüş yüzde 13.7. 

Araştırmaya göre Lenovo'dan sonra pazar payını artırabilen sadece ASUS oldu. 6.3 milyon tahmini sevkiyat rakamı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 11.8 artış gösterdi.

IDC tarafından yapılan diğer bir araştırma ise benzer sonuçlar veriyor. Sadece Lenovo küçük bir miktarla lider HP'nin gerisinde yer alıyor.

Windows 8 ile birlikte dengeler de değişecektir. Windows 8 rüzgarına sıkı bir şekilde hazırlanan üreticilerin sunacağı yenilik ve donanımlar, tüketici ilgisini çekmekte başrolü oynayacak. Ancak bu kez tablet sektöründe de iddialı ürünler var ve PC pazarını etkileyebilecek şekilde satış başarısı yakalayabilir. 

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2194017 Yorum Yaz
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hazarRS 6 yıl
'Diğer' isimli firma kimse 35 milyonla iyi satış yapmış :)
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OverClocK1ng 6 yıl hazarRS
hazarRS
'Diğer' isimli firma kimse 35 milyonla iyi satış yapmış :)

Yukarıdaki mesajlarımı okursan diğer firmaların kim olduğunu yazdığımı görebilirsin.
Yok sadece konuyu okudum mesaj attım dersen diyeceğim bir şey yok.
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Ryzen Tevfik 6 yıl
Bence yalan küçülme felan yok . Forumda günde 8-10 tane yeni sistem topluyorum yardım edin diye konu açılıyor .
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gladiotor 6 yıl
Lenovo ve Asus candır gerisi hikaye.Tabi Asus ilk tercihim
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OverClocK1ng 6 yıl
Quanta ile Clevo'nun satışlara bak. Halen 36 milyon gibi bir rakam. Yalnız son zamanda 5 milyon gibi büyük bir rakam kaybetmişler. Demek ki insanlar artık Lenovo, Dell, Acer ve Asus gibi üretici olan firmaları daha çok tercih etmeye başlamışlar.
Fason notebook yaptıranların sayısı veya üretimi günden güne iyice azalıyor.
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Aseudra 6 yıl
Asus almadan önce Lenovo kullanırdım.Çok iyi bir marka.
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OverClocK1ng 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Quanta ile Clevo'nun satışlara bak. Halen 36 milyon gibi bir rakam. Yalnız son zamanda 5 milyon gibi büyük bir rakam kaybetmişler. Demek ki insanlar artık Lenovo, Dell, Acer ve Asus gibi üretici olan firmaları daha çok tercih etmeye başlamışlar.

Fason notebook yaptıranların sayısı veya üretimi günden güne iyice azalıyor.

Bir halttan anlamayan cahilin teki bana -1 vermiş.

Adam daha Clevo veya Quanta Computer'in adını duymamıştır. Öylesine basıyor eksiyi işte.
Oysa ki değerli ve yılların bilgi birikimi üzerine yazmış olduğum bir mesajdı.
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oktayakgoz 6 yıl
Lenovo yu bende cok beyenirim. Allah izin verirde bilgisayari yenilersem lenovo benim icin ilk siradadir
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Rubisco 6 yıl
Toplanılan PC ler, satılan OEM parçalar, PC ye yapılan modifiyeler alınan satılan parçalar vs. bunların hiçbiri dahil değil biliyorsunuz dimi IDC'nin rakamlarına. Her ay en az 1 kere PC satışları düştü düştü diye haber çıkıyor. Ben yabancı yerde okuduktan sonra, tamam dedim şimdi bunu kesin DH'de haber yaparlar, yine aynı tablet mablet tantanası devam eder.
Gidiyosunuz teknoloji mağzasına ABD'de faln, abi çek bana ordan bi markalı hazır PC diyorsunuz, o zaman bu istatistiğe dahil oluyorsunuz. İsterseniz 3000$ lık parça alıp toplayın yada güncelleyin evdeki makinanızı, bu istatistiğe dahil diilsiniz.
IDC'nin istatistikleri büyük PC satışlarından oluşur ve ileriye dönük tahminleri yine bunun üstünden yapılır.
Konu zaten Hazır PC Satışları. PC sektöründe yapılan harcama değil. PC sektöründe yapılan harcama ilerlemeye devam ediyor, bişeyin küçüldüğü yok o konuda. Boş yere kimse gördüğü bikaç şeyle, böyle haberlerin gazı ile artık PC kullanan kalmadı olaylarına boşa girmesin onu diyorum.
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12345543 6 yıl
Türkler lenovoya ayıp ediyor
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iskocyall 6 yıl
Lelovoyu begenmiyorum...
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Kirk Lee 6 yıl
son PC'mi 1,5 sene önce topladım. bir daha PC toplamakla uğraşmam. sonraki durağum muhtemelen x86 + win8 tabletler veya dokunmatik ultrabooklar olacaktır.
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UnInvited_Guest 6 yıl
Ne ilginçtir ki lenovo yu ülkemizde tanımayanlar var.
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