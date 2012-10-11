Gartner : 3. çeyrekte Global PC pazarı yüzde 8 daraldı, Lenovo liderliği yakaladı





PC ve tablet sektörünün merakla beklediği Windows 8'in çıkış tarihi için geri sayım devam ederken, endüstrinin nabzını tutan istatistikler de gelmeye başladı.





Her yeni işletim sisteminin çıkışında olduğu gibi Windows 8 işletim sisteminin çıkışının öncesinde de pazarda bir durgunluk hakim. Gartner tarafından yapılan araştırmaya göre 2012 yılı üçüncü çeyreğinde toplam masaüstü ve mobil PC satış tahmini 87.5 milyon civarında. Geçen yıl aynı dönemde 95.4 milyon olan bu rakam şu anda yüzde 8 gerilemiş durumda.





3. çeyrek itibariyle pazarın hakimi Lenovo olarak görülüyor. Tahmini olarak 13.7 milyon ünite sevkiyat yapan Lenovo, yüzde 15.7 pazar payına sahip ve geçen yıl aynı döneme göre yüzde 9 artış gösterdi.





Ardından gelen HP 13.5 milyon ünite satış yaptı ve yüzde 15.5 pazar payına sahip. Ancak geçen yıl aynı döneme göre yüzde 16 civarında düşüş var.





Dell 9.2 milyon ünite ile üçüncü sıraya yerleşiyor. Pazar payı yüzde 10.5 ve geçen yıl aynı döneme göre düşüş yüzde 13.7.





Araştırmaya göre Lenovo'dan sonra pazar payını artırabilen sadece ASUS oldu. 6.3 milyon tahmini sevkiyat rakamı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 11.8 artış gösterdi.





IDC tarafından yapılan diğer bir araştırma ise benzer sonuçlar veriyor. Sadece Lenovo küçük bir miktarla lider HP'nin gerisinde yer alıyor.





Windows 8 ile birlikte dengeler de değişecektir. Windows 8 rüzgarına sıkı bir şekilde hazırlanan üreticilerin sunacağı yenilik ve donanımlar, tüketici ilgisini çekmekte başrolü oynayacak. Ancak bu kez tablet sektöründe de iddialı ürünler var ve PC pazarını etkileyebilecek şekilde satış başarısı yakalayabilir.

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2194017