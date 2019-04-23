Huawei dünyanın ilk otomobil 5G donanımını duyurdu

Bu yıl itibariyle kullanıma yaygın kullanıma sunulması beklenen 5G standardından elbette otomotiv sektörü de büyük fayda sağlayacak. Araç içi eğlence sistemlerinde içerik akışlarının yanı sıra sürücüsüz araçlar için de 5G teknolojileri büyük önem taşıyor.

Huawei MH5000 özellikleri

Dünyanın lider Telekom üreticisi durumundaki Huawei, 5G konusunda da agresif adımlar atıyor. Dünyanın en güçlü 5G modemi sloganıyla Balong 5000 5G modemini duyuran Huawei şimdi de otomobiller için geliştirilen ilk 5G modülünü tanıttı.

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MH5000 modülü yine Balong 5000 5G modemini temel alıyor ve indirme hızları 6.5Gbps seviyesine kadar çıkıyor. Bu modül sayesinde araçlarda anlık olarak veri aktarımı mümkün olacak. Böylece içerik akışları veya sürücüsüz sistemlerden elde edilen verilerin karşılaştırılması gibi işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Huawei hali hazırda yeni modülünü Çin Otomobil Fuarında sergiliyor. Üretici ortaklara tedariği ise yılın ikinci yarısında başlayacak. Elbette Batılı ülkeler ile yaşanan ticaret gerilimi nedeniyle modülün ilk olarak Çinli üreticiler tarafından kullanılacağını söylemek yanlış olmayacaktır.