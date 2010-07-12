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GeForce 258.96 Beta sürücüsü kullanıma sunuldu

8 yıl
8,1b
1
10
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 460 modelini bugün itibariyle pazara süren Nvidia, DirectX 11 destekli yeni kartıyla birlikte sürücü güncellemesine de gitti ve 258.96 numaralı yeni GeForce paketini kullanıma sundu. GF104 GPU'suna destek sunan sürücü, GeForce GTX 460 ile birlikte GeForce 6, 7, 8, 9, 100, 200, 300, 400 serisi ekran kartlarına ve ION serisi entegre grafik yongalarına destek sunuyor. 3D destekli çoklu monitör teknolojisi 3DVision Surround için destek sunan sürücü, GeForce 400 serisi için performans güncellemeleri de getiriyor.

Nvidia'dan yapılan açıklamaya göre daha önce yayımlanan 256 serisi sürücülerdeki geliştirmelere ek olarak GeForce 258.96 sürücüsü;

- Aliens vs. Predator (1920x1200 4xAA/16xAF ? Tessellation Açık): %11'e varan performans artışı.
- Crysis: Warhead (SLI ? 1920x1200 4xAA/16xAF ? Gamer): %7'ye varan performans artışı.
- H.A.W.X (SLI ? 1920x1200 4xAA/16xAF ? Very High): %4'e varan performans artışı.
- Just Cause 2 (SLI ? 1920x1200 4xAA/16xAF - Concrete Jungle): %10'a varan performans artışı.
- Metro 2033 (1920x1200 4xAA/16xAF ? Tessellation Açık): %6'ya varan performans artışı.
- Metro 2033 (SLI ? 1920x1200 4xAA/16xAF ? Tessellation Açık): %7'ye varan performans artışı.
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (1920x1200 4xAA/16xAF): %10'a varan performans artışı.
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (SLI ? 1920x1200 4xAA/16xAF): %12'ye varan performans artışı.
- World in Conflict (SLI ? 1920x1200 4xAA/16xAF): %4'e varan performans artışı.

GeForce 258.96 sürücüsü ile performans güncellemelerine ek olarak;

- PhysX yazılımı 9.10.0224 sürümüne güncelleniyor.
- HD ses sürücüsü 1.0.15.0 sürümüne (desteklenen GPU'lar için) güncelleniyor.
- Daha önce rapor edilen hatalar düzeltiliyor.

Henüz beta aşamasında olan GeForce 258.96 sürücüsünün işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu buradan indirebilirsiniz.


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Batuist 8 yıl
nvidia kart sahiplerine hayırlı olsun.. Atide bir ara inşallah perfomans konusunda sürücülerle yol alacak ama bakalım görürmüyüz o zamanları...
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sadtneverdie 8 yıl
hayret 100 mb ın altında :)
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Master_Evil 8 yıl
crysisteki performans artışları toplamda %100'ü geçmiş midir acaba?
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NecroCyber-777 8 yıl
gec kalınmış bir haber oldu ilk defa donanımhaber adına
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krstarica 8 yıl
Sürücünün BETA sürücüsü olduğunu unutmamak gerek sistem kilitlendi, GTX 295'te. WHQL imzalı sürücüyü beklemek daha doğrulur.
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Erikakerstedt 8 yıl
SLI olmadan artış sunan AvP , Metro 2033. 1 , 2 sürücü daha olur heralde perf. artışı sunucak sonra ATi gibi flatline çizer Forcewarelarda.
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CeFurkan 8 yıl
az once indirdim

birazdan zotac gtx 470 amp ile denicem inşAllah
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