GeForce 266.58 WHQL sürücüsü çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia, GeForce 266.58 WHQL sürücüsünü kullanıma sundu. GeForce 6 serisinden GeForce GTX 500 serisinin üst modeli olan GTX 580'e kadar mevcut tüm ekran kartlarına ve ION GPU'larına destek sunan yeni sürücü, 9.10.0514 sürüm numaralı PhysX yazılımıyla birlikte geliyor.
GeForce 266.35 Beta sürücüsündeki tüm güncellemelere içeren ayrıca 3D cihazlar için daha geniş desteğe sahip olan GeForce 266.58 WHQL sürücüsünü indirmek için ilgili adres; http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us.
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Linkinden 3d vision 1.45 cd versiyonunu çektim 325 mb civarı onun içinden de şöyle bir klasör çıktı ''NVIDIA_3D_Vision_Notebook_CD_v1.38_WHQL_International''
halbuki ben notebook grafik kartı değil gtx200 serisi seçmiştim.Sonuç uymlu donanım bulunamdı hatası verdi. 325 mb ve zamanım boşa giderken ,NVIDIA_3D_Vision_CD_v1.38_WinVista_Win7_International_whql versiyonuna geri dönmek zorunda kaldım.Bu çinliler dunyanın içine ettiler sonunda , 600 tl 1000 tl verip ürün alıyoruz ya çizik çıkıyor yada bozuk.Ucuz işçiliğin marifeti.Şimdi de yazılımcılar
muteahhit firmalardan geliyor galiba yazık :/
o Up to 12% in Battleforge (SLI 1920x1200 4xAA/16xAF Very High)
o Up to 11% in Call of Duty: Modern Warfare 2 (SLI 1920x1200 4xAA/16xAF)
o Up to 7% in Dirt 2 (SLI 1920x1200 4xAA/16xAF)
o Up to 7% in Far Cry 2 (1920x1200 4xAA/16xAF)
o Up to 5% in Just Cause 2 (1920x1200 4xAA/16xAF Dark Tower)
o Up to 5% in S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (SLI – 1920x1200 4xAA/16xAF)
o Up to 9% in Stone Giant (SLI 1920x1200, DOF on)
o Up to 8% in Unigine Heaven v2.1 (SLI 1920x1200 4xAA/16xAF)
260.99 a göre bu kadar performans artışı varsa çoksa iyi