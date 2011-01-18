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GeForce 266.58 WHQL sürücüsü çıktı

8 yıl
15,8b
1
34
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, GeForce 266.58 WHQL sürücüsünü kullanıma sundu. GeForce 6 serisinden GeForce GTX 500 serisinin üst modeli olan GTX 580'e kadar mevcut tüm ekran kartlarına ve ION GPU'larına destek sunan yeni sürücü, 9.10.0514 sürüm numaralı PhysX yazılımıyla birlikte geliyor.

GeForce 266.35 Beta sürücüsündeki tüm güncellemelere içeren ayrıca 3D cihazlar için daha geniş desteğe sahip olan GeForce 266.58 WHQL sürücüsünü indirmek için ilgili adres; http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us.


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Guest-0924579C4 8 yıl
470 de sizdede takımalar oluyormu ?
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Losretias 8 yıl
gtx 260 palit sonic kullanmaktayım fakat bu sürücüyü yükledikten sonra Görüntü sürücüsü yanıt vermeyi kesti ve bu durumdan kurtuldu diye ekran kararması gibi bi sorunla karşılaştım sanırım bir sorun var
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Tolgá 8 yıl
görüntü daha güzel olmuş bu driver ile kalite artmış.bana öyle geldi
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dogan_1977 8 yıl
bende mavi ekran hatası verdi.yüklediğimden bu yana başlangıç onrama yapıyor.
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nirvanha 8 yıl
Nvidia'ya yakışmayan hatalarla dolu sürücü paketi.GTX275 ile 3d vision uygulamasını çalıştırmayı başaramadım , ir vericisini tanımadığı gibi oyunlarıda 3d açamadım. uk.download.nvidia.com/...
Linkinden 3d vision 1.45 cd versiyonunu çektim 325 mb civarı onun içinden de şöyle bir klasör çıktı ''NVIDIA_3D_Vision_Notebook_CD_v1.38_WHQL_International''
halbuki ben notebook grafik kartı değil gtx200 serisi seçmiştim.Sonuç uymlu donanım bulunamdı hatası verdi. 325 mb ve zamanım boşa giderken ,NVIDIA_3D_Vision_CD_v1.38_WinVista_Win7_International_whql versiyonuna geri dönmek zorunda kaldım.Bu çinliler dunyanın içine ettiler sonunda , 600 tl 1000 tl verip ürün alıyoruz ya çizik çıkıyor yada bozuk.Ucuz işçiliğin marifeti.Şimdi de yazılımcılar
muteahhit firmalardan geliyor galiba yazık :/
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X-FI 8 yıl
win7 puanlaması 7.8 son driver ile herşey güncel ve son hızda. HDD skorumu gözardı edin SSD alacam zaten... (performsa etkisi yok oyunlarda
)

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DUKES 8 yıl
Ben denemedim ama şu anki hali bu şekilde.


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kaiser_q 8 yıl
arkdaşlar 9600gt var bendede indirdim kurdum kasmalar oldu kaldırdım hemen bariz fps düşüşleri oldu oyun donmaya başladı önceki driverı kaldırıp yüklemiştim ama yine sorun oldu.sanırım yeni nesil kartlar için daha çok
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Batuist 8 yıl
bilgilendirme için teşekkürler hemen indiriyorum..
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aterikasedi 8 yıl
yenı nesıl bır kartımız olsaydı hemen ındırırdım.8800gt ıcın pek bır performans artısı getırecegını sanmıyorum
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Kumandan 8 yıl
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ContEmpor4ry 8 yıl
Kumandan

o Up to 7% in Battlefield Bad Company 2 (1920x1200 4xAA/16xAF)
o Up to 12% in Battleforge (SLI 1920x1200 4xAA/16xAF Very High)
o Up to 11% in Call of Duty: Modern Warfare 2 (SLI 1920x1200 4xAA/16xAF)
o Up to 7% in Dirt 2 (SLI 1920x1200 4xAA/16xAF)
o Up to 7% in Far Cry 2 (1920x1200 4xAA/16xAF)
o Up to 5% in Just Cause 2 (1920x1200 4xAA/16xAF Dark Tower)
o Up to 5% in S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (SLI – 1920x1200 4xAA/16xAF)
o Up to 9% in Stone Giant (SLI 1920x1200, DOF on)
o Up to 8% in Unigine Heaven v2.1 (SLI 1920x1200 4xAA/16xAF)



260.99 a göre bu kadar performans artışı varsa çoksa iyi
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