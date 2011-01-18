GeForce 266.58 WHQL sürücüsü çıktı

Nvidia, GeForce 266.58 WHQL sürücüsünü kullanıma sundu. GeForce 6 serisinden GeForce GTX 500 serisinin üst modeli olan GTX 580'e kadar mevcut tüm ekran kartlarına ve ION GPU'larına destek sunan yeni sürücü, 9.10.0514 sürüm numaralı PhysX yazılımıyla birlikte geliyor.

GeForce 266.35 Beta sürücüsündeki tüm güncellemelere içeren ayrıca 3D cihazlar için daha geniş desteğe sahip olan GeForce 266.58 WHQL sürücüsünü indirmek için ilgili adres; http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us.