GeForce 270.51 Beta sürücüsü çıktı; Ciddi performans güncellemeleri getiriyor

AMD'nin dün yayınladığı Catalyst 11.3 sürücüsünden sonra Nvidia da bir güncelleme yaparak GeForce 270.51 Beta sürücüsünü kullanıma sundu. GeForce 6 serisi ve üzeri tüm ekran kartlarıyla uyumlu olan yeni sürücü aynı zamanda daha çok Atom işlemcili özel sistemlerde kullanılan ION GPU'larına destek sunuyor.

Çok sayıda yeni iyileştirme içeren GeForce 270.51 Beta sürücüsü, GeForce 400 ve 500 serisi ekran kartları için ciddi performans güncellemeleri sağlıyor. 26 Mart tarihli sürücüyü temel alan ve 9.10.0514 sürüm numaralı PhysX sistem yazılımıyla gelen GeForce 270.51 Beta'nın performans anlamında getirdiği yenilikler şu şekilde;

GeForce 266.58 WHQL sürücüsüyle karşılaştırmalı performans güncellemeleri;

GeForce GTX 580

- Dragon Age 2'de %516'ya varan performans artışı (SLI 2560x1600 8xAA/16xAF Very High, SSAO on)

- Dragon Age 2'de %326'ya varan performans artışı (1920x1200 8xAA/16xAF Very High, SSAO on)

- Just Cause 2'de %11'e varan performans artışı (1920x1200 8xAA/16xAF, Concrete Jungle)

- Just Cause 2'de %11'e varan performans artışı (SLI 2560x1600 8xAA/16xAF, Concrete Jungle)

- Civilization V'de %7'ye varan performans artışı (1920x1200 4xAA/16xAF, Max settings)

- Far Cry 2'de %6'ya varan performans artışı (SLI 2560x1600 8xAA/16xAF, Max settings)

- Civilization V'de %5'e varan performans artışı (SLI 1920x1200 8xAA/16xAF, Max settings)

- Left 4 Dead 2'de %5'e varan performans artışı (1920x1200 noAA/AF, Outdoor)

- Left 4 Dead 2'de %5'e varan performans artışı (SLI 2560x1600 4xAA/16xAF, Outdoor)

- H.A.W.X. 2'de %4'e varan performans artışı (SLI 1920x1200 8xAA/16xAF, Max settings)

- Mafia 2'de %4'e varan performans artışı (SLI 2560x1600 AA on/16xAF, PhysX = High)

GeForce GTX 560 Ti



- Dragon Age 2'de %61'e varan performans artışı (SLI 1920x1200 8xAA/16xAF, Very High)

- Dragon Age 2 'de %241e varan performans artışı (1920x1200 4xAA/16xAF, Very High)

- Just Cause 2'de %19'a varan performans artışı (SLI 2560x1600 8xAA/16xAF, Concrete Jungle)

- Just Cause 2'de %13'e varan performans artışı (1920x1200 4xAA/16xAF, Concrete Jungle)

- Far Cry 2'de %6'ya varan performans artışı (SLI 2560x1600 8xAA/16xAF, Max settings)

- Call of Duty: Black Ops'da %5'e varan performans artışı (1920x1200 noAA/AF, Jungle Map)

- H.A.W.X. 2'de %5'e varan performans artışı (SLI 1920x1200 4xAA/16xAF, Max settings)

- Call of Duty: Black Ops'da %4'e varan performans artışı (SLI 2560x1600 4xAA/16xAF, Jungle Map)

- Civilization V'de %4'e varan performans artışı (1920x1200 noAA/AF, Max settings)

- Left 4 Dead 2'de %4'e varan performans artışı (SLI 1920x1200 4xAA/16xAF, Outdoor)

- Metro 2033'de %4'e varan performans artışı (SLI 1920x1200 4xAA/16xAF, PhysX on)

Nvidia 3D Vision

- Yeni sürücü ile birlikte Nvidia 3D Vision Controller sürücüsünü de içeriyor. Yeni beta sürücüsünde Nvidia, 270.47 sürüm numaralı 3DVision Controller sürücüsüne yer veriyor. Bu sürücü ile birlikte kullanıcılar artık 3DVision teknolojisi için ayrı bir kontrolcü sürücüsü kurmak zorunda kalmayacaklar.

- 3D Vision pencere modu için yeni özellikler eklendi.

- DirectX 9 oyunlar, Google Earth ve 3DVisionLive.com için 3DTV Play yazılımının kullanımında HDMI 1.4 3D TV desteği eklendi.

- 3DVision pencere modu artık Windows Aero aktifken de çalışabiliyor.

- 3DVision pencere modunu açıp-kapama işçin Nvidia kontrol paneline seçenek eklendi.

3DVision Performans İyileştirmeleri

NVIDIA SLI konfigürasyonunda DirectX 9 uygulamaları

- Half-life 2, Left4Dead, ve Left4Dead2 için daha iyi oyun performansı

- Genişletilmiş oyun desteği

- Çoklu iyileştirmeler

- Yeni 3DVision Oyun Profilleri



Nvidia Surround

- Entegre kızılötesi destekli 3D Vision monitörlerin kullanımına yönelik 3DVision Surround desteği

- GeForce 200, 400 ve 500 serisi ekran kartları için DirctX 9 performansında artış

CUDA

- Unified Virtual Addressing (UVA) ve GPUDirect v2.0 gibi özellikleri kullanan uygulamalara destek.

Nvidia'nın yeni sürücüsünü indirmek için;

http://www.nvidia.com/object/win7-winvista-32bit-270.51-beta-driver.html