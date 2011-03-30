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GeForce 270.51 Beta sürücüsü çıktı; Ciddi performans güncellemeleri getiriyor

8 yıl
29,3b
1
54
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin dün yayınladığı Catalyst 11.3 sürücüsünden sonra Nvidia da bir güncelleme yaparak GeForce 270.51 Beta sürücüsünü kullanıma sundu. GeForce 6 serisi ve üzeri tüm ekran kartlarıyla uyumlu olan yeni sürücü aynı zamanda daha çok Atom işlemcili özel sistemlerde kullanılan ION GPU'larına destek sunuyor.

Çok sayıda yeni iyileştirme içeren GeForce 270.51 Beta sürücüsü, GeForce 400 ve 500 serisi ekran kartları için ciddi performans güncellemeleri sağlıyor. 26 Mart tarihli sürücüyü temel alan ve 9.10.0514 sürüm numaralı PhysX sistem yazılımıyla gelen GeForce 270.51 Beta'nın performans anlamında getirdiği yenilikler şu şekilde;

GeForce 266.58 WHQL sürücüsüyle karşılaştırmalı performans güncellemeleri;

GeForce GTX 580

- Dragon Age 2'de %516'ya varan performans artışı (SLI 2560x1600 8xAA/16xAF Very High, SSAO on)
- Dragon Age 2'de %326'ya varan performans artışı (1920x1200 8xAA/16xAF Very High, SSAO on)
- Just Cause 2'de %11'e varan performans artışı (1920x1200 8xAA/16xAF, Concrete Jungle)
- Just Cause 2'de %11'e varan performans artışı (SLI 2560x1600 8xAA/16xAF, Concrete Jungle)
- Civilization V'de %7'ye varan performans artışı (1920x1200 4xAA/16xAF, Max settings)
- Far Cry 2'de %6'ya varan performans artışı (SLI 2560x1600 8xAA/16xAF, Max settings)
- Civilization V'de %5'e varan performans artışı (SLI 1920x1200 8xAA/16xAF, Max settings)
- Left 4 Dead 2'de %5'e varan performans artışı (1920x1200 noAA/AF, Outdoor)
- Left 4 Dead 2'de %5'e varan performans artışı (SLI 2560x1600 4xAA/16xAF, Outdoor)
- H.A.W.X. 2'de %4'e varan performans artışı (SLI 1920x1200 8xAA/16xAF, Max settings)
- Mafia 2'de %4'e varan performans artışı (SLI 2560x1600 AA on/16xAF, PhysX = High)

GeForce GTX 560 Ti

- Dragon Age 2'de %61'e varan performans artışı (SLI 1920x1200 8xAA/16xAF, Very High)
- Dragon Age 2 'de %241e varan performans artışı (1920x1200 4xAA/16xAF, Very High)
- Just Cause 2'de %19'a varan performans artışı (SLI 2560x1600 8xAA/16xAF, Concrete Jungle)
- Just Cause 2'de %13'e varan performans artışı (1920x1200 4xAA/16xAF, Concrete Jungle)
- Far Cry 2'de %6'ya varan performans artışı (SLI 2560x1600 8xAA/16xAF, Max settings)
- Call of Duty: Black Ops'da %5'e varan performans artışı (1920x1200 noAA/AF, Jungle Map)
- H.A.W.X. 2'de %5'e varan performans artışı (SLI 1920x1200 4xAA/16xAF, Max settings)
- Call of Duty: Black Ops'da %4'e varan performans artışı (SLI 2560x1600 4xAA/16xAF, Jungle Map)
- Civilization V'de %4'e varan performans artışı (1920x1200 noAA/AF, Max settings)
- Left 4 Dead 2'de %4'e varan performans artışı (SLI 1920x1200 4xAA/16xAF, Outdoor)
- Metro 2033'de %4'e varan performans artışı (SLI 1920x1200 4xAA/16xAF, PhysX on)

Nvidia 3D Vision

- Yeni sürücü ile birlikte Nvidia 3D Vision Controller sürücüsünü de içeriyor. Yeni beta sürücüsünde Nvidia, 270.47 sürüm numaralı 3DVision Controller sürücüsüne yer veriyor. Bu sürücü ile birlikte kullanıcılar artık 3DVision teknolojisi için ayrı bir kontrolcü sürücüsü kurmak zorunda kalmayacaklar.
- 3D Vision pencere modu için yeni özellikler eklendi.
- DirectX 9 oyunlar, Google Earth ve 3DVisionLive.com için 3DTV Play yazılımının kullanımında HDMI 1.4 3D TV desteği eklendi.
- 3DVision pencere modu artık Windows Aero aktifken de çalışabiliyor.
- 3DVision pencere modunu açıp-kapama işçin Nvidia kontrol paneline seçenek eklendi.

3DVision Performans İyileştirmeleri

NVIDIA SLI konfigürasyonunda DirectX 9 uygulamaları

- Half-life 2, Left4Dead, ve Left4Dead2 için daha iyi oyun performansı
- Genişletilmiş oyun desteği
- Çoklu iyileştirmeler
- Yeni 3DVision Oyun Profilleri

Nvidia Surround

- Entegre kızılötesi destekli 3D Vision monitörlerin kullanımına yönelik 3DVision Surround desteği
- GeForce 200, 400 ve 500 serisi ekran kartları için DirctX 9 performansında artış

CUDA

- Unified Virtual Addressing (UVA) ve GPUDirect v2.0 gibi özellikleri kullanan uygulamalara destek.

 

Nvidia'nın yeni sürücüsünü indirmek için;

http://www.nvidia.com/object/win7-winvista-32bit-270.51-beta-driver.html


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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
infom@n 8 yıl en beğenilen
"""Dragon Age 2'de %516'ya varan performans artışı (SLI 2560x1600 8xAA/16xAF Very High, SSAO on)"""
Yuhhh %516 daha önce hiç oynatmıyordu sanırım :):)
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MysticalStorm 7 yıl
cidden güzelmiş
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X-FI 7 yıl
durduk yere hortlatma konuyu zira 275.27 BETA çıktı en son ve en iyisi bu şuan.
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bnym97 8 yıl
Zotac nvidea 9500 gt için uyumlumu bu güncelleştirme?
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Tarantin Quentino 8 yıl
maşallah maşallah nvidia alasımız geliyor bu haberleri gördükten sonra. Keşke amd'de şöyle güzel driverler yapsa
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DH Misafiri 8 yıl
Benim Zotac GTX 470 AMP ekran kartım var. Dragon Age 2'yi bir hevesle aldım, eve geldim, kurdum, full ayarlarda oyuna girdim, bi baktım feci kastı, yer kaplamalarında anlamsız kararmalar oldu. Ayarları düşürdüm, oyunu o şekilde bitirdim. Yeni sürücüyü indirdim, full ayarlarda açtım oyunu, mis gibi oldu. Tekrar başladım grafiklerin hatırına :)
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Necessa®i 8 yıl
hmm 5 kat performans artışı..
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MyCoDeR 8 yıl
ASTRONOT1

Beyler bu sürücüde sorun yaşayanlar varmı bilgisayarında.



MyCoDeR

selamlar
gtx 560 ti var bende bu GeForce 270.51 Beta sürücüsü
kuruyorum ekran hiç bi türlü tam ekran olmuyo ekrannım lg e2240 21.5''

arkadaşlar bu soruma cvp yokmu veya bu sürücüyü indiren arkadaşlarda böyle bi sorun olupda çözebilen ?
monitör le ayarlanmıyor zaten manual olarak ayarlanmıyo ekran otomatik ayarlıyo ayarlara girip tam ekran yap diyorum yine altı ve üstü boşluklu oluyor
ASTRONOT1

Beyler bu sürücüde sorun yaşayanlar varmı bilgisayarında.

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Necessa®i 8 yıl
hmm 5 kat performans artışı..
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darkhell86 8 yıl
Ben Sorun Yaşıyorum hd-sd Ayarlarında Monitör 59Hz den Fazlaya Çıkmıyo 60 Hz Olmuyo Buda V-sync Buyuk Sorun Yaratıyo Bu Sorunu Yaşayan Yokmu Peki ???
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ASTRONOT1 8 yıl
Beyler bu sürücüde sorun yaşayanlar varmı bilgisayarında.
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rbronline 8 yıl
haber için teşekkürler
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darkhell86 8 yıl
Arkadaşlar Bende Gtx 295 Performans Azda Olsa Arttı Yanlız monitör Maalesef 60 Hz Olmuyo 59 Hz Kalıyo Nedeni Nedir Bilgisi Olan Varmı ?
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setek01 8 yıl
1- O oyunların çoğunu oynadık.
2- Nvida bu işi biliyor diyenlere:
Çok doğru iş bittikten sonra yeni sürücüyle sağlanan %10 20 arası rakakmlardan
iş ahlakı ve kullanıcıya olan yaklaşım ortada.
3- Dikkatimi çekti oyunların içinde en çok oynanan ve oynanmaya bir süre daha devam edecek olan BC2 için bir performans artışı yok. Zorlayıcı oyun olan JC2'de bile çok güzel rakamlar varsa BC2'de bu daha kolay olmalıydı. Demek ki Nvida açıklamalarda bir şeyi belirtmemiş:
BC2 sevenler upgrade yapın alın verin ekonomiye can verin.
Bırakın bu sürücü ile ince ayarları 460 560 se versiyonlarını.
Enteresan olan şu ki; birden bu gece yıllardır Ati ve AMD kart kullanmayan ve bazı noktalarda Nvidia fanı gibi olan ben bu akşam zevkle ve öfkeyle 2 mesajımda Nvidia'ya dokunduruyorum. Hadi hayırlısı diyelim.
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mav1li 8 yıl
Buda kart yakıyor mu?
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born2bemad 8 yıl
%516?????????? birisi bunun mantıklı açıklamasını getirebilir mi?

Ayrıca beta sürücülerden herzaman uzak durulması taraftarıyım.Ne acelemiz var WHQL olsun indiririz.
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