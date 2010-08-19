GeForce GTS 450, 150 doların altında bir fiyatla lanse edilebilir

Eylül ayında lanse edilecek GeForce GTS 450 için fiyat bilgileri de gelmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 grafik yongasının güç verdiği ekran kartı, 128bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 192x paralel işlem birimine sahip olacak. Grafik işlem birimi 783MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapacak DirectX 11 destekli yeni model, fiyatlandırma açısından GeForce GTS 250'nin yerini alacak ve ATi Radeon HD 5700 serisine karşı konumlandırılacak.

Üreticilerden aldığımız bilgilere göre GeForce GTS 450, 150 doların altında bir fiyatlandırma ile pazara sunulacak. Belirtilen fiyat bilgisi dikkate alındığında GeForce GTS 455 ihtimalinin de güçlendiğini görüyoruz. Her üreticide olmasa bile bazılarında yol haritasına giren GeForce GTS 455'in 192bit bellek veri yolu desteğine sahip olacağı söyleniyor. GeForce GTS 450 ve GeForce GTS 460 arasındaki yaklaşık 40 dolarlık farkı kapatacağı düşünülen GeForce GTS 455'in çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.