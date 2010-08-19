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GeForce GTS 450, 150 doların altında bir fiyatla lanse edilebilir

8 yıl
14,7b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Eylül ayında lanse edilecek GeForce GTS 450 için fiyat bilgileri de gelmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 grafik yongasının güç verdiği ekran kartı, 128bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 192x paralel işlem birimine sahip olacak. Grafik işlem birimi 783MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapacak DirectX 11 destekli yeni model, fiyatlandırma açısından GeForce GTS 250'nin yerini alacak ve ATi Radeon HD 5700 serisine karşı konumlandırılacak.

Üreticilerden aldığımız bilgilere göre GeForce GTS 450, 150 doların altında bir fiyatlandırma ile pazara sunulacak. Belirtilen fiyat bilgisi dikkate alındığında GeForce GTS 455 ihtimalinin de güçlendiğini görüyoruz. Her üreticide olmasa bile bazılarında yol haritasına giren GeForce GTS 455'in 192bit bellek veri yolu desteğine sahip olacağı söyleniyor. GeForce GTS 450 ve GeForce GTS 460 arasındaki yaklaşık 40 dolarlık farkı kapatacağı düşünülen GeForce GTS 455'in çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.


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Dovahkiin 8 yıl
Gerçekten de Intel stock soğutucuya benziyor yapısı. 460'ın 58xx'e vurduğu darbe kadar olmasa da yine de 57xx'e göre F/P oranı iyi olacak gibi.
2-3 haftaya çıkıyor zaten.
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Man From Atlantis 8 yıl
kartın son resimleri alışmak lazım yakında kutu resimleri de gelir

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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


soğutucu dışardan bakınca GTX460ki ile aynıymış gibi ama kapağı kaldırınca görüyoruz ki ısı boruları ve yan yapraklar kaldırılmış.. intel işlemcilerle gelen soğutuculara oldukça benziyor..
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StreamRolleR 8 yıl
Man From Atlantis

kartın son resimleri alışmak lazım yakında kutu resimleri de gelir

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


soğutucu dışardan bakınca GTX460ki ile aynıymış gibi ama kapağı kaldırınca görüyoruz ki ısı boruları ve yan yapraklar kaldırılmış.. intel işlemcilerle gelen soğutuculara oldukça benziyor..

komponent ve PCB 1960 model arabaya benziyo
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M@U 8 yıl
Ne yazık ki fiyatı yüksek olur 150$ seviyesinde olursa. Çünkü hd5750'ye rakip olacak bir karttan bahsediyoruz. Saat hızlarına baktığımda iyi bir oc potansiyeli de görmüyorum şahsen. 130$'ın altındaki fiyatı ile hd5750 rakipsiz olmaya devam eder bu durumda. Ayrıca bu kart yerine de hd5770 tercih edilecektir, zira gelen ilk test sonuçlarına göre hd5770'ten düşük bir performansa sahip.
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muvaZaa xD 8 yıl
performans olarak 5770 le aynı fiyat olarak 5750 ile aynı olursa tadından yenmez valla
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